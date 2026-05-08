Wojsko wysyła karty mobilizacyjne do domów. Sprawdź, czy jesteś na liście adresatów.
Siły Zbrojne RP prowadzą wysyłkę kart mobilizacyjnych do Polaków. Dokumenty te stanowią element planowania obronnego i określają obowiązki obywateli na wypadek ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu konfliktu zbrojnego.
Zgodnie z informacjami serwisu Forsal, akcja wysyłania kart mobilizacyjnych jest rutynowym działaniem administracji wojskowej. Dokumenty trafiają do osób, którym nadano przydziały mobilizacyjne do konkretnych jednostek wojskowych na terenie całego kraju.
Kto otrzymuje karty mobilizacyjne?
Wojsko kieruje wezwania do określonych grup osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i przydziały:
- Żołnierze rezerwy: Karty otrzymują przede wszystkim osoby, które odbyły już przeszkolenie wojskowe i mają nadany przydział do danej jednostki.
- Kategorie wiekowe: Obowiązek mobilizacyjny dotyczy mężczyzn do 60. roku życia. W przypadku osób posiadających stopień oficerski lub podoficerski, granica wieku wynosi 63 lata.
Obowiązki po otrzymaniu dokumentu
Karta mobilizacyjna nakłada na obywatela konkretne zadania, które muszą zostać wykonane w ściśle określonym czasie. Po otrzymaniu karty, w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny, wezwany musi:
- Stawić się w miejscu wskazanym w dokumencie (jednostka wojskowa lub punkt zbiórki).
- Dotrzymać terminu stawiennictwa, który może być określony w godzinach lub dniach od ogłoszenia mobilizacji.
- Zabrać ze sobą niezbędne dokumenty tożsamości oraz samą kartę mobilizacyjną.
Sankcje za niedopełnienie obowiązku
Uchylanie się od obowiązków wynikających z posiadania karty mobilizacyjnej wiąże się z surową odpowiedzialnością prawną. Przepisy przewidują sankcje karne dla osób, które nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie i miejscu po ogłoszeniu mobilizacji. Za niepodporządkowanie się wezwaniu grozi kara pozbawienia wolności, której wymiar jest określony w przepisach o powszechnym obowiązku obrony.
Źródło: Opracowanie na podstawie materiału serwisu Forsal.pl dotyczącego wysyłki kart mobilizacyjnych przez wojsko (08.05.2026).
