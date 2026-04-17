Wojsko wzywa kierowców! Czy grozi nam paraliż transportu? Szkolenia rezerwistów uderzą w dostawy do sklepów.
Masowe szkolenia rezerwistów mogą stać się potężnym ciosem dla polskich firm przewozowych. Pracodawcy ostrzegają, że nagłe wezwania kluczowych pracowników na ćwiczenia zdestabilizują łańcuchy dostaw. Sprawdź, dlaczego branża transportowa bije na alarm i jakie straty grożą przedsiębiorcom.
Kierowca w mundurze, ciężarówka na parkingu, fakty o kryzysie
Polska jest europejskim liderem w sektorze TSL (skrót od Transport, Spedycja, Logistyka – branża zajmująca się planowaniem i przewozem towarów). Fakt, że tysiące zawodowych kierowców to jednocześnie rezerwiści, sprawia, że każda większa akcja szkoleniowa Wojska Polskiego staje się wyzwaniem logistycznym dla firm. Przedsiębiorcy podkreślają, że braki kadrowe są już teraz tak duże, iż nieobecność nawet kilku pracowników oznacza uziemienie części floty.
|Obszar ryzyka
|Skutek dla firmy
|Wpływ na gospodarkę
|Nagłe wezwania
|Przerwanie ciągłości realizowanych tras
|Opóźnienia w dostawach do sklepów
|Koszty zastępstw
|Konieczność płacenia wyższych stawek dorywczych
|Wzrost cen usług transportowych
|Kary umowne
|Straty finansowe za nieterminowe dostawy
|Osłabienie kondycji polskich firm za granicą
|Sprzęt i logistyka
|Ryzyko mobilizacji (przejęcia) pojazdów przez armię
|Tymczasowy spadek mocy przewozowych kraju
- Uprawnienia: Kierowcy ciężarówek muszą posiadać specjalistyczne prawo jazdy i certyfikaty, których nie da się zdobyć w tydzień.
- Znajomość tras: Doświadczony pracownik zna procedury celne i logistyczne, co jest kluczowe w transporcie międzynarodowym.
- Czas pracy: Ścisłe przepisy dotyczące odpoczynku sprawiają, że pozostali pracownicy nie mogą po prostu przejąć wszystkich obowiązków wezwanego kolegi.
Fakty o prawie: Co musi wiedzieć pracodawca i rezerwista?
Fakt, że obronność kraju jest priorytetem, nie zmienia trudnej sytuacji prawnej firm. Statystyka pokazuje, że wezwania na ćwiczenia często trafiają do osób, które pełnią w firmach funkcje krytyczne. Choć państwo wypłaca rekompensaty za czas nieobecności pracownika, dane sugerują, że nie pokrywają one utraconych zysków z kontraktów. Mobilizacja, czyli postawienie sił zbrojnych w stan gotowości, wiąże się także z możliwością wykorzystania cywilnego sprzętu (np. ciągników siodłowych), co dla małych firm oznaczałoby całkowite wstrzymanie działalności.
W 2026 roku bezpieczeństwo narodowe zderza się z interesami ekonomicznymi jednego z najważniejszych sektorów polskiej gospodarki. Dane są jasne: bez wypracowania systemu osłonowego dla branży transportowej, szkolenia rezerwistów mogą rykoszetem uderzyć w ceny towarów na półkach. Statystyki wskazują, że braki kierowców w Polsce sięgają już 150 tysięcy osób, więc każde dodatkowe „wyjęcie” pracownika z rynku jest odczuwalne natychmiastowo. Przedsiębiorcy apelują o dialog z Ministerstwem Obrony Narodowej, aby terminy ćwiczeń były konsultowane lub planowane z większym wyprzedzeniem, pozwalającym na zabezpieczenie ciągłości dostaw. W 2026 roku obrona granic i sprawna logistyka muszą iść ze sobą w parze, aby kraj nie stanął w miejscu.
