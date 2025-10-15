Wojsko wzywa kobiety! Od lutego 2026 muszą stawić się na kwalifikację. Za odmowę grożą surowe kary
W 2026 roku do kwalifikacji wojskowej będą musiały stawić się nie tylko mężczyźni, ale też kobiety z wybranych zawodów – m.in. lekarki, psycholożki, informatorki czy tłumaczki. Rząd potwierdził termin rozpoczęcia procedury na 2 lutego 2026 roku. Brak stawiennictwa przed komisją może skończyć się grzywną, przymusowym doprowadzeniem przez policję, a nawet karą ograniczenia wolności.
Od lutego 2026 roku ruszy nowa kwalifikacja wojskowa, która obejmie nie tylko mężczyzn, ale również kobiety wykonujące określone zawody lub kształcące się w tym kierunku. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło – od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 r. kobiety z wybranych profesji będą musiały obowiązkowo stawić się przed komisją wojskową. Za zignorowanie wezwania grożą grzywna, przymusowe doprowadzenie przez policję, a nawet kara ograniczenia wolności.
Kwalifikacja wojskowa 2026 – kogo obejmie?
Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 r., kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie obywateli do ewidencji wojskowej i określenie ich zdolności do pełnienia służby. Choć wielu Polaków myli ją z poborem, nie oznacza ona automatycznego powołania do armii — to procedura wstępna, która ma wskazać, kto w razie potrzeby może zostać wezwany.
W 2026 roku obowiązek stawienia się obejmie:
- mężczyzn urodzonych w 2007 roku,
- mężczyzn z roczników 2002–2006, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności,
- osoby uznane wcześniej za czasowo niezdolne, jeśli termin niezdolności upływa przed końcem kwalifikacji,
- ochotników, którzy ukończyli 18 lat,
- osoby z nieuregulowanym stosunkiem do służby do 60. roku życia.
Kobiety też otrzymają wezwania do wojska
Największą zmianą w nadchodzącej kwalifikacji będzie objęcie nią również kobiet. Zgodnie z art. 60 ustawy o obronie Ojczyzny, obowiązkowi stawienia się przed komisją wojskową podlegają kobiety, które:
- posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej,
- pobierają naukę w tym kierunku,
- są studentkami lub absolwentkami kierunków o znaczeniu strategicznym dla wojska.
Do zawodów tych zaliczają się m.in.: lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, rehabilitanci, diagności laboratoryjni, radiolodzy, weterynarze, informatycy, teleinformatycy, tłumacze, nawigatorzy oraz specjaliści z branży morskiej i lotniczej.
Wezwania trafią do kobiet urodzonych w latach 1999–2007, które spełniają wymienione kryteria lub kończą naukę w tych zawodach w roku akademickim 2025/2026.
Uczelnie i szkoły przekażą listy kobiet do wojska
Jak wynika z ustawy, rektorzy uczelni i dyrektorzy szkół będą musieli przesłać wojsku imienne listy kobiet, które kończą naukę na kierunkach uznanych za przydatne dla obronności. Następnie wojskowe centra rekrutacji przekażą te dane do wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. To właśnie lokalne władze wystawią indywidualne wezwania do kwalifikacji.
Kary za zignorowanie wezwania
Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie traktowane jako wykroczenie. Zgodnie z przepisami ustawy o obronie Ojczyzny, grozi za to:
- grzywna,
- przymusowe doprowadzenie przez policję,
- a nawet kara ograniczenia wolności.
W praktyce oznacza to, że osoby ignorujące wezwanie mogą zostać doprowadzone siłą przed komisję.
Kto może zostać zwolniony z obowiązku?
Z kwalifikacji wojskowej mogą zostać zwolnione osoby, które:
- zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji,
- mają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- są niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym (na podstawie ustawy o KRUS).
Warunkiem zwolnienia jest przedstawienie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub zaświadczenia z ZUS.
Kwalifikacja wojskowa nie oznacza poboru
Resort obrony podkreśla, że sama kwalifikacja nie oznacza powołania do wojska. To etap przygotowawczy, podczas którego ustalana jest kategoria zdolności do służby (A, B, D, E) i wprowadzane są dane do ewidencji. W razie ogłoszenia mobilizacji państwo będzie mogło w pierwszej kolejności sięgnąć po osoby z kategorią „A”.
