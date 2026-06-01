Wojsko zapłaci blisko 6 tysięcy za niespełna miesiąc! Rusza wyjątkowy program na wakacje

1 czerwca 2026 12:35 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Młodzi Polacy szukający letniego zatrudnienia zyskali właśnie potężnego konkurenta dla tradycyjnej pracy sezonowej. Rusza trzecia edycja popularnego programu „Wakacje z wojskiem”. Za przejście skróconego szkolenia podstawowego armia oferuje atrakcyjne wynagrodzenie oraz pełny wikt i opierunek. Dla wielu osób będzie to finansowy strzał w dziesiątkę, ale też bezwzględny sprawdzian charakteru.

Zarobek na czysto i zerowe koszty utrzymania

Inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej skierowana jest przede wszystkim do młodych obywateli w przedziale wiekowym od 18 do 35 lat. To idealna propozycja dla tegorocznych maturzystów, studentów oraz wszystkich tych, którzy w okresie letnim rozważali tymczasową pracę w gastronomii, hotelarstwie, handlu czy magazynach logistycznych.

Finansowa strona projektu wygląda niezwykle obiecująco. Za odbycie 27-dniowego turnusu ochotnicy otrzymają uposażenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Co najważniejsze, cała ta kwota stanowi czysty zysk uczestnika. W przeciwieństwie do tradycyjnej pracy zarobkowej, tutaj koszary biorą na siebie pełne koszty egzystencji.

Każdy uczestnik ma ustawowo zagwarantowane:

  • całkowicie bezpłatne zakwaterowanie na terenie jednostki,
  • pełne, całodobowe wyżywienie o wysokiej kaloryczności,
  • kompletne umundurowanie i wyposażenie osobiste,
  • całodobową opiekę medyczną oraz ubezpieczenie NNW.

Dodatkowym atutem jest brak jakichkolwiek długoterminowych zobowiązań zawodowych, po zakończeniu turnusu można po prostu wrócić do cywila.

Trzy letnie turnusy i blisko 90 lokalizacji w całym kraju

Harmonogram tegorocznej odsłony akcji został elastycznie dopasowany do kalendarza akademickiego i szkolnego. Wojsko uruchamia trzy niezależne fale szkoleniowe, dając ochotnikom możliwość wyboru najbardziej dogodnego momentu na rezygnację z wakacyjnego odpoczynku na rzecz wojskowego drylu.

Zajęcia będą prowadzone w około 90 bazach wojskowych w całej Polsce. Kandydaci mogą wybrać jednostkę nie tylko pod kątem bliskości geograficznej, ale także jej militarnej specyfiki. W ofercie znajdują się m.in. bazy wojsk lądowych, sił pancernych, jednostek desantowych, rakietowych oraz Marynarki Wojennej.

Harmonogram i organizacja turnusów „Wakacje z wojskiem” (2026 r.)

Numer i faza turnusu Dokładne ramy czasowe szkolenia Profil szkoleniowy i dostępne specjalizacje
Turnus I (Czerwcowy) 8 czerwca – 4 lipca 2026 r. Szkolenie Ogólnowojskowe: Tradycyjna podstawa wojskowa realizowana w wybranej formacji (piechota, czołgiści, spadochroniarze, marynarze). Dopasowana do zainteresowań, ale bez pełnej specjalizacji bojowej.
Turnus II (Lipcowy) 13 lipca – 8 sierpnia 2026 r.
Turnus III (Sierpniowy) 17 sierpnia – 12 września 2026 r.

Czego nauczą Cię w koszarach? Intensywne 27 dni prawdy

Choć niespełna miesiąc w koszarach to za mało, by wyszkolić żołnierza sił specjalnych, program zajęć został wypchany po brzegi praktyczną wiedzą i intensywnym treningiem fizycznym. Uczestnicy od pierwszych dni zostaną rzuceni w wir żołnierskich obowiązków.

Blok szkoleniowy obejmuje naukę podstaw taktyki pola walki, bezpieczną obsługę i zasady strzelectwa z broni ostrej, techniki przetrwania w trudnych warunkach (survival), a także podstawy walki wręcz. Równie ważnym elementem codzienności będzie bezwzględna musztra, kucie na pamięć regulaminów oraz – co kluczowe w armii – nauka współdziałania i bezwzględnego zaufania w zespole.

Realistyczne podejście do rekrutacji: Dowódcy otwarcie przyznają, że celem programu nie jest masowe i sztuczne wcielanie każdego ochotnika do armii za wszelką cenę. Te 27 dni ma przede wszystkim brutalnie zweryfikować młodzieńcze wyobrażenia o wojsku (często wyniesione z gier komputerowych czy filmów) z twardą, koszarową rzeczywistością. To normalne, że część osób po turnusie podziękuje i wróci na uczelnie. Jednak ci, którzy połkną wojskowego bakcyla, zyskają otwartą i prostą ścieżkę do zawodowej służby, Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) czy aktywnej rezerwy.

 

 

 

Opracowanie na podstawie oficjalnych wytycznych rekrutacyjnych Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (CWCR) oraz założeń programowych Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

