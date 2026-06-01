Wojsko zapłaci blisko 6 tysięcy za niespełna miesiąc! Rusza wyjątkowy program na wakacje
Zarobek na czysto i zerowe koszty utrzymania
Inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej skierowana jest przede wszystkim do młodych obywateli w przedziale wiekowym od 18 do 35 lat. To idealna propozycja dla tegorocznych maturzystów, studentów oraz wszystkich tych, którzy w okresie letnim rozważali tymczasową pracę w gastronomii, hotelarstwie, handlu czy magazynach logistycznych.
Finansowa strona projektu wygląda niezwykle obiecująco. Za odbycie 27-dniowego turnusu ochotnicy otrzymają uposażenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Co najważniejsze, cała ta kwota stanowi czysty zysk uczestnika. W przeciwieństwie do tradycyjnej pracy zarobkowej, tutaj koszary biorą na siebie pełne koszty egzystencji.
Każdy uczestnik ma ustawowo zagwarantowane:
- całkowicie bezpłatne zakwaterowanie na terenie jednostki,
- pełne, całodobowe wyżywienie o wysokiej kaloryczności,
- kompletne umundurowanie i wyposażenie osobiste,
- całodobową opiekę medyczną oraz ubezpieczenie NNW.
Dodatkowym atutem jest brak jakichkolwiek długoterminowych zobowiązań zawodowych, po zakończeniu turnusu można po prostu wrócić do cywila.
Trzy letnie turnusy i blisko 90 lokalizacji w całym kraju
Harmonogram tegorocznej odsłony akcji został elastycznie dopasowany do kalendarza akademickiego i szkolnego. Wojsko uruchamia trzy niezależne fale szkoleniowe, dając ochotnikom możliwość wyboru najbardziej dogodnego momentu na rezygnację z wakacyjnego odpoczynku na rzecz wojskowego drylu.
Zajęcia będą prowadzone w około 90 bazach wojskowych w całej Polsce. Kandydaci mogą wybrać jednostkę nie tylko pod kątem bliskości geograficznej, ale także jej militarnej specyfiki. W ofercie znajdują się m.in. bazy wojsk lądowych, sił pancernych, jednostek desantowych, rakietowych oraz Marynarki Wojennej.
Harmonogram i organizacja turnusów „Wakacje z wojskiem” (2026 r.)
|Numer i faza turnusu
|Dokładne ramy czasowe szkolenia
|Profil szkoleniowy i dostępne specjalizacje
|Turnus I (Czerwcowy)
|8 czerwca – 4 lipca 2026 r.
|Szkolenie Ogólnowojskowe: Tradycyjna podstawa wojskowa realizowana w wybranej formacji (piechota, czołgiści, spadochroniarze, marynarze). Dopasowana do zainteresowań, ale bez pełnej specjalizacji bojowej.
|Turnus II (Lipcowy)
|13 lipca – 8 sierpnia 2026 r.
|Turnus III (Sierpniowy)
|17 sierpnia – 12 września 2026 r.
Czego nauczą Cię w koszarach? Intensywne 27 dni prawdy
Choć niespełna miesiąc w koszarach to za mało, by wyszkolić żołnierza sił specjalnych, program zajęć został wypchany po brzegi praktyczną wiedzą i intensywnym treningiem fizycznym. Uczestnicy od pierwszych dni zostaną rzuceni w wir żołnierskich obowiązków.
Blok szkoleniowy obejmuje naukę podstaw taktyki pola walki, bezpieczną obsługę i zasady strzelectwa z broni ostrej, techniki przetrwania w trudnych warunkach (survival), a także podstawy walki wręcz. Równie ważnym elementem codzienności będzie bezwzględna musztra, kucie na pamięć regulaminów oraz – co kluczowe w armii – nauka współdziałania i bezwzględnego zaufania w zespole.
Realistyczne podejście do rekrutacji: Dowódcy otwarcie przyznają, że celem programu nie jest masowe i sztuczne wcielanie każdego ochotnika do armii za wszelką cenę. Te 27 dni ma przede wszystkim brutalnie zweryfikować młodzieńcze wyobrażenia o wojsku (często wyniesione z gier komputerowych czy filmów) z twardą, koszarową rzeczywistością. To normalne, że część osób po turnusie podziękuje i wróci na uczelnie. Jednak ci, którzy połkną wojskowego bakcyla, zyskają otwartą i prostą ścieżkę do zawodowej służby, Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) czy aktywnej rezerwy.
