Wojsko zapłaci blisko 6 tysięcy za niespełna miesiąc! Rusza wyjątkowy program na wakacje

Zarobek na czysto i zerowe koszty utrzymania

Inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej skierowana jest przede wszystkim do młodych obywateli w przedziale wiekowym od 18 do 35 lat. To idealna propozycja dla tegorocznych maturzystów, studentów oraz wszystkich tych, którzy w okresie letnim rozważali tymczasową pracę w gastronomii, hotelarstwie, handlu czy magazynach logistycznych.

Finansowa strona projektu wygląda niezwykle obiecująco. Za odbycie 27-dniowego turnusu ochotnicy otrzymają uposażenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Co najważniejsze, cała ta kwota stanowi czysty zysk uczestnika. W przeciwieństwie do tradycyjnej pracy zarobkowej, tutaj koszary biorą na siebie pełne koszty egzystencji.

Każdy uczestnik ma ustawowo zagwarantowane:

całkowicie bezpłatne zakwaterowanie na terenie jednostki,

pełne, całodobowe wyżywienie o wysokiej kaloryczności,

kompletne umundurowanie i wyposażenie osobiste,

całodobową opiekę medyczną oraz ubezpieczenie NNW.

Dodatkowym atutem jest brak jakichkolwiek długoterminowych zobowiązań zawodowych, po zakończeniu turnusu można po prostu wrócić do cywila.