Wojskowe śmigłowce nad Warszawą. Wiemy co może się dziać

18 czerwca 2026 20:05 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy kilku warszawskich dzielnic obserwują dziś przeloty wojskowych śmigłowców. Maszyny widziano m.in. nad Rembertowem i Wawrem – lecą w parach, nisko i głośno. Czytelniczy przesyłają zdjęcia i pytają się nas o możliwe przyczyny. Wiemy co może się dziać.

Przelot śmigłowców nad Warszawą. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Przelot śmigłowców nad Warszawą. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Co to za maszyny?

Nad Warszawą widać wielozadaniowe śmigłowce S-70i Black Hawk – produkowane w Polsce przez zakłady PZL Mielec. To standardowe wyposażenie Wojsk Specjalnych, które swoją główną bazę mają w Rembertowie, na prawym brzegu stolicy. Maszyny regularnie ćwiczą w parach, wykonując tzw. loty konturowe – jak najbliżej zabudowy, co jest niezbędne do przygotowania pilotów do operacji w terenie zurbanizowanym.

Maszyny są też wykorzystywane przez policję w operacjach specjalnych, poszukiwaniach i zabezpieczeniu wydarzeń.

Możliwy związek z manewrami na Mazurach

Przeloty nad stolicą zbiegają się w czasie z największymi tegorocznymi ćwiczeniami wojskowymi „Dzielny Dzik” prowadzonymi w ramach operacji „Bursztynowy Obrońca”. Na poligonie w Orzyszu, przy granicy z Litwą i w pobliżu Przesmyku Suwalskiego, trwają manewry 16. Dywizji Zmechanizowanej z udziałem czołgów K2, bojowych wozów piechoty Borsuk, armatohaubic K9 i dronów Gladius. Ćwiczeniom przygląda się prezydent Karol Nawrocki. Wojska litewskie wspierają polskie jednostki. Ćwiczenia – z udziałem lotnictwa – potrwają dwa tygodnie.

Czy śmigłowce widoczne dziś nad Warszawą są bezpośrednio związane z tymi manewrami? Tego na razie nie potwierdzono oficjalnie. Możliwe, że to element tego samego szerszego planu szkoleniowego, możliwe że rutynowe ćwiczenia Wojsk Specjalnych z bazy w Rembertowie, niezwiązane z Orzyszem. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych jak dotąd nie wydało komunikatu dotyczącego dzisiejszych przelotów nad stolicą. Pewne jest natomiast, że nie dzieje się nic niepokojącego.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna