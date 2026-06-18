Wojskowe śmigłowce nad Warszawą. Wiemy co może się dziać
Mieszkańcy kilku warszawskich dzielnic obserwują dziś przeloty wojskowych śmigłowców. Maszyny widziano m.in. nad Rembertowem i Wawrem – lecą w parach, nisko i głośno. Czytelniczy przesyłają zdjęcia i pytają się nas o możliwe przyczyny. Wiemy co może się dziać.
Co to za maszyny?
Nad Warszawą widać wielozadaniowe śmigłowce S-70i Black Hawk – produkowane w Polsce przez zakłady PZL Mielec. To standardowe wyposażenie Wojsk Specjalnych, które swoją główną bazę mają w Rembertowie, na prawym brzegu stolicy. Maszyny regularnie ćwiczą w parach, wykonując tzw. loty konturowe – jak najbliżej zabudowy, co jest niezbędne do przygotowania pilotów do operacji w terenie zurbanizowanym.
Maszyny są też wykorzystywane przez policję w operacjach specjalnych, poszukiwaniach i zabezpieczeniu wydarzeń.
Możliwy związek z manewrami na Mazurach
Przeloty nad stolicą zbiegają się w czasie z największymi tegorocznymi ćwiczeniami wojskowymi „Dzielny Dzik” prowadzonymi w ramach operacji „Bursztynowy Obrońca”. Na poligonie w Orzyszu, przy granicy z Litwą i w pobliżu Przesmyku Suwalskiego, trwają manewry 16. Dywizji Zmechanizowanej z udziałem czołgów K2, bojowych wozów piechoty Borsuk, armatohaubic K9 i dronów Gladius. Ćwiczeniom przygląda się prezydent Karol Nawrocki. Wojska litewskie wspierają polskie jednostki. Ćwiczenia – z udziałem lotnictwa – potrwają dwa tygodnie.
Czy śmigłowce widoczne dziś nad Warszawą są bezpośrednio związane z tymi manewrami? Tego na razie nie potwierdzono oficjalnie. Możliwe, że to element tego samego szerszego planu szkoleniowego, możliwe że rutynowe ćwiczenia Wojsk Specjalnych z bazy w Rembertowie, niezwiązane z Orzyszem. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych jak dotąd nie wydało komunikatu dotyczącego dzisiejszych przelotów nad stolicą. Pewne jest natomiast, że nie dzieje się nic niepokojącego.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.