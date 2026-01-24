WOŚP i weekendowe utrudnienia w komunikacji! Sprawdź, jak uniknąć korków
Już w najbliższy weekend Warszawa rozbłyśnie czerwonymi serduszkami. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przejmuje stolicę, co wiąże się nie tylko z wielkimi emocjami, ale także z istotnymi zmianami w organizacji ruchu. Planujesz udział w wydarzeniach na błoniach PGE Narodowego? Przeczytaj, jak sprawnie przemieszczać się po mieście
Niedziela: Wielki Finał pod Stadionem
Niedzielne centrum wydarzeń to błonia PGE Narodowego. Pamiętaj o ograniczeniach w parkowaniu i dojeździe:
-
Zakaz wjazdu: Błonia stadionu będą całkowicie zamknięte dla aut od soboty do poniedziałku rano (godz. 6:00).
-
Ograniczenia parkowania: * Przy nasypie kolejowym i ul. Zamoyskiego: do poniedziałku (26.01).
-
Wzdłuż al. Zielenieckiej: do 2 lutego.
-
Centralna część parkingu: aż do 9 lutego.
-
Atrakcje, których nie możesz przegapić:
Zamiast samochodu, wybierz transport publiczny pełen niespodzianek:
-
Zabytkowy tramwaj 34T: Bezpłatna linia połączy pl. Narutowicza ze stadionem (12:00–21:00).
-
Linia B: Zabytkowy skład przejedzie z Metra Młociny na Winnicę (10:00–18:00).
-
Tramwaj Hyundai: Przy pętli al. Zieleniecka (13:00–19:00) nauczysz się pierwszej pomocy od profesjonalistów.
-
Ikarus „Bizon”: Kultowy autobus zaparkuje przed Muzeum Narodowym (10:00–16:00) – w środku czeka muzyka na żywo i fotobudka!
Sprawny powrót ze „Światełka do Nieba”
Aby wszyscy mogli bezpiecznie i szybko wrócić do domów po kulminacyjnym punkcie wieczoru, miasto przygotowało dodatkowe kursy:
-
Autobusy: Więcej pojazdów linii 509 odjedzie z Ronda Waszyngtona (od 19:30) w stronę Gocławia i Winnicy.
-
Tramwaje: Zwiększona częstotliwość linii 7 i 26 w kierunku pl. Narutowicza i Metra Młociny.
-
Metro: Pociągi linii M2 w stronę Bemowa będą kursować częściej
Szczegółowe mapy i aktualne rozkłady jazdy znajdziesz na stronach ZTM oraz Warszawskiego Transportu Publicznego.
