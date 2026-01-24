WOŚP i weekendowe utrudnienia w komunikacji! Sprawdź, jak uniknąć korków

24 stycznia 2026 14:13 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Już w najbliższy weekend Warszawa rozbłyśnie czerwonymi serduszkami. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przejmuje stolicę, co wiąże się nie tylko z wielkimi emocjami, ale także z istotnymi zmianami w organizacji ruchu. Planujesz udział w wydarzeniach na błoniach PGE Narodowego? Przeczytaj, jak sprawnie przemieszczać się po mieście

Fot. ZTM

Niedziela: Wielki Finał pod Stadionem

Niedzielne centrum wydarzeń to błonia PGE Narodowego. Pamiętaj o ograniczeniach w parkowaniu i dojeździe:

Atrakcje, których nie możesz przegapić:

Zamiast samochodu, wybierz transport publiczny pełen niespodzianek:

  • Zabytkowy tramwaj 34T: Bezpłatna linia połączy pl. Narutowicza ze stadionem (12:00–21:00).

  • Linia B: Zabytkowy skład przejedzie z Metra Młociny na Winnicę (10:00–18:00).

  • Tramwaj Hyundai: Przy pętli al. Zieleniecka (13:00–19:00) nauczysz się pierwszej pomocy od profesjonalistów.

  • Ikarus „Bizon”: Kultowy autobus zaparkuje przed Muzeum Narodowym (10:00–16:00) – w środku czeka muzyka na żywo i fotobudka!

Sprawny powrót ze „Światełka do Nieba”

Aby wszyscy mogli bezpiecznie i szybko wrócić do domów po kulminacyjnym punkcie wieczoru, miasto przygotowało dodatkowe kursy:

  • Autobusy: Więcej pojazdów linii 509 odjedzie z Ronda Waszyngtona (od 19:30) w stronę Gocławia i Winnicy.

  • Tramwaje: Zwiększona częstotliwość linii 7 i 26 w kierunku pl. Narutowicza i Metra Młociny.

  • Metro: Pociągi linii M2 w stronę Bemowa będą kursować częściej

Szczegółowe mapy i aktualne rozkłady jazdy znajdziesz na stronach ZTM oraz Warszawskiego Transportu Publicznego.

