Wpiszesz to słowo w przelewie? Możesz stracić dostęp do środków. Mało kto o tym wie

Jedno słowo wpisane w tytule przelewu może wystarczyć, by bank wstrzymał transakcję i zablokował pieniądze. Choć dla klientów opis płatności to często formalność, dla systemów bezpieczeństwa jest to kluczowy element analizy, który może uruchomić procedury związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i sankcjami międzynarodowymi.
Jedno słowo w tytule przelewu może zablokować pieniądze. Banki reagują automatycznie
W dobie bankowości cyfrowej nawet zwykły przelew podlega szczegółowej analizie. Choć dla klienta wpisanie tytułu płatności to formalność, systemy bezpieczeństwa banków traktują każde słowo bardzo poważnie. Niewłaściwie dobrany opis może uruchomić procedury wyjaśniające i czasowo zablokować środki.
Instytucje finansowe są zobowiązane do monitorowania transakcji w ramach przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W praktyce oznacza to, że wszystkie przelewy są automatycznie analizowane przez algorytmy, które wyszukują potencjalnie ryzykowne frazy.
Jak banki kontrolują przelewy?
Monitoring transakcji odbywa się w sposób zautomatyzowany. Systemy analizują nie tylko kwotę i odbiorcę, ale także tytuł przelewu oraz zgodność operacji z dotychczasowym profilem klienta. Jeśli przelew odbiega od typowych zachowań finansowych danej osoby albo zawiera określone słowa kluczowe, może zostać oznaczony jako podejrzany.
W takiej sytuacji bank może wstrzymać realizację transakcji i skontaktować się z klientem w celu wyjaśnienia jej charakteru. Zazwyczaj po złożeniu wiarygodnych wyjaśnień środki są odblokowywane, jednak cały proces może potrwać od kilku godzin do nawet kilku dni.
Jakie tytuły przelewów budzą podejrzenia
Największe ryzyko wiąże się z używaniem sformułowań sugerujących przestępstwo lub poważne naruszenie prawa. Systemy mogą automatycznie wychwycić takie frazy z działalnością niezgodną z prawem.
Problemem mogą być także żarty. Opisy w stylu „zwrot za porwanie” czy „okup” mogą zostać potraktowane jako realny sygnał alarmowy. Algorytmy nie analizują kontekstu humorystycznego – reagują na konkretne słowa.
Zdarzają się również sytuacje, w których wątpliwości budzi imię wpisane w tytule przelewu. Przykładem jest „Kuba” – imię popularne w Polsce, ale jednocześnie nazwa państwa objętego sankcjami gospodarczymi. Systemy monitorujące mogą potraktować takie słowo jako potencjalne odniesienie do kraju znajdującego się na listach sankcyjnych.
Sankcje i szczególna uwaga banków
Banki działające w Polsce i w Unii Europejskiej muszą przestrzegać międzynarodowych sankcji finansowych. Na listach państw objętych restrykcjami znajdują się m.in. Iran, Syria, Korea Północna, Rosja, Białoruś czy Afganistan. Pojawienie się nazw tych krajów w tytule przelewu może skutkować automatycznym oznaczeniem operacji jako wymagającej dodatkowej weryfikacji.
W przypadku przelewów międzynarodowych dodatkowym elementem są banki pośredniczące. Nawet jeśli polska instytucja zaakceptuje transakcję, może ona zostać wstrzymana na dalszym etapie rozliczeń.
Co zrobić, by uniknąć problemów?
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest stosowanie neutralnych, rzeczowych opisów, takich jak „zwrot pożyczki”, „opłata za usługę” czy „rozliczenie”. Unikanie żartów, wulgaryzmów oraz odniesień do przestępstw znacząco zmniejsza ryzyko blokady.
Warto pamiętać, że blokada przelewu nie oznacza automatycznie poważnych konsekwencji prawnych. W większości przypadków chodzi o rutynową procedurę wyjaśniającą wynikającą z obowiązków ustawowych banków.
