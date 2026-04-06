Wpłacasz pieniądze na konto? Bank może to zgłosić Skarbówce+. Nawet przy mniejszych kwotach
Wpłata gotówki do wpłatomatu albo większy przelew nie zawsze przechodzą „bez echa”. Banki coraz dokładniej analizują takie operacje, a w niektórych przypadkach informacja trafia także do skarbówki. Dla wielu osób to zaskoczenie – bo kontrola nie dotyczy już tylko naprawdę dużych kwot.
Granica, po której włącza się obowiązek zgłoszenia
Kluczowa jest kwota 15 tys. euro, czyli około 64 tys. zł. Po jej przekroczeniu bank ma obowiązek przekazać informację do Krajowej Administracji Skarbowej.
Wynika to z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Taka transakcja trafia do systemów monitorujących i może zostać przeanalizowana przez odpowiednie instytucje.
To jednak tylko jedna strona medalu.
Nawet kilka tysięcy może wzbudzić czujność
W praktyce bank nie patrzy wyłącznie na wysokość wpłaty. Równie ważny jest kontekst.
Jeśli ktoś, kto do tej pory rzadko wpłacał gotówkę, nagle zaczyna robić to regularnie, system może uznać to za nietypowe zachowanie. Podobnie działa to w przypadku przelewów.
Wystarczy kilka tysięcy złotych, by operacja została oznaczona jako wymagająca sprawdzenia – szczególnie jeśli nie pasuje do wcześniejszej aktywności klienta.
Bank może zareagować nawet bez przekroczenia limitu
Nie ma pełnej dowolności poniżej progu 15 tys. euro. Jeśli bank uzna transakcję za podejrzaną, może ją zgłosić niezależnie od kwoty.
To oznacza, że nawet mniejsze wpłaty mogą trafić pod lupę, jeśli coś w nich się „nie zgadza” – na przykład częstotliwość, sposób realizacji albo źródło środków.
Co może się stać z Twoimi pieniędzmi
Dla klienta konsekwencje bywają odczuwalne. Bank może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia, a w skrajnych przypadkach nawet zablokować środki do czasu sprawdzenia sprawy.
To nie jest automatyczna kara, ale standardowa procedura bezpieczeństwa. Problem w tym, że może oznaczać chwilowy brak dostępu do własnych pieniędzy.
Nie tylko gotówka. Przelewy też są sprawdzane
Kontrola obejmuje również przelewy. Szczególną uwagę zwracają:
- wysokie jednorazowe kwoty
- wiele mniejszych przelewów, które razem tworzą dużą sumę
- powtarzalne wpłaty od różnych osób
- nietypowe lub podejrzane tytuły przelewów
Takie schematy mogą sugerować np. ukrywanie dochodów albo nieformalną działalność.
