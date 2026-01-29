Wracają mrozy w Warszawie. Miasto uruchamia ogrzewane namioty i autobusy
Warszawa przygotowuje się na kolejną falę mrozów. Od piątku wieczorem miasto uruchamia bezpłatne autobusy grzewcze, a od soboty w kilku lokalizacjach pojawią się ogrzewane namioty, które mają pomóc osobom narażonym na wychłodzenie.
Warszawa ponownie szykuje się na spadek temperatur. Zgodnie z prognozami meteorologicznymi w najbliższych dniach do stolicy wrócą silniejsze mrozy. W odpowiedzi miasto uruchamia dodatkowe działania pomocowe, skierowane przede wszystkim do osób najbardziej narażonych na wychłodzenie.
Co się zmienia?
Od piątku wieczorem na ulice Warszawy wyjadą dodatkowe autobusy grzewcze, a od soboty w kilku punktach miasta pojawią się ogrzewane namioty. Działania są koordynowane przez stołeczny ratusz we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, Zarządem Transportu Miejskiego oraz miejskimi spółkami.
Celem jest zapewnienie możliwości ogrzania się osobom przebywającym w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w godzinach nocnych i porannych, gdy temperatury są najniższe.
Fakty i tło sprawy
Z informacji przekazanych przez urząd miasta wynika, że Państwowa Straż Pożarna ponownie wystawi pięć ogrzewanych namiotów. Będą one dostępne od soboty do poniedziałku w godzinach 6–18. W namiotach będzie można nie tylko się ogrzać, ale także napić się ciepłej herbaty lub kawy, co zapewnią Wodociągi Warszawskie.
Ogrzewane namioty staną w lokalizacjach o dużym natężeniu ruchu pieszych i w pobliżu węzłów komunikacyjnych. Zaplanowano je przy stacji Metro Centrum, na Rondzie Wiatraczna pomiędzy ulicą Grochowską a Aleją Waszyngtona, na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Targowej, przy pętli Metro Wilanowska oraz w rejonie stacji Metro Słodowiec na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Marymonckiej.
Autobusy grzewcze wracają na ulice
Dodatkowo Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi dwa bezpłatne autobusy grzewcze. Pojazdy rozpoczną kursowanie w piątek od godziny 18 i będą jeździły przez całą noc. Autobusy zostały zaplanowane tak, aby docierały do miejsc, w których wieczorami i nocą przebywa wiele osób.
Pierwsza trasa, oznaczona jako „Ogrzej się – linia A”, obejmuje m.in. Dworzec Centralny, Aleje Jerozolimskie, aleję Prymasa Tysiąclecia, Górczewską, Leszno, Okopową, aleję Solidarności oraz aleję Jana Pawła II. Autobus będzie zatrzymywał się m.in. przy Dworcu Centralnym, Placu Zawiszy, Dworcu Zachodnim, stacji Metro Młynów, na Płockiej przy szpitalu, przy Rondzie ONZ oraz w rejonie kina Femina.
Druga trasa, „Ogrzej się – linia B”, połączy m.in. Plac Hallera, Dworzec Wileński, okolice ulic Ząbkowskiej i Kijowskiej, Dworzec Wschodni, Wiatraczną oraz Pragę-Południe. Trasa obejmuje także Aleję Solidarności i ulicę Jagiellońską, wracając na Plac Hallera.
ZTM poinformował, że pozostałe przystanki na trasach autobusów funkcjonują jako przystanki „na żądanie”. Oznacza to konieczność zasygnalizowania kierowcy chęci zatrzymania.
Działania pomocowe w okresie zimowym
Miasto przypomina, że okres zimowy jest szczególnie trudny dla osób w kryzysie bezdomności, seniorów oraz osób przebywających długo na zewnątrz. Ogrzewane namioty i autobusy są jednym z elementów szerszego systemu pomocy, który obejmuje także noclegownie, jadłodzielnie i całodobowe punkty wsparcia.
Stołeczny ratusz apeluje również do mieszkańców o reagowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. W przypadku zauważenia osoby wymagającej pomocy można skontaktować się ze służbami miejskimi lub zadzwonić pod numer alarmowy.
Co to oznacza dla czytelnika
Dla mieszkańców Warszawy oznacza to dodatkowe, łatwo dostępne miejsca, w których można się ogrzać w czasie silnych mrozów. Osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z bezpłatnych autobusów i ogrzewanych namiotów bez formalności. Dla pozostałych mieszkańców to sygnał, by zwracać uwagę na osoby narażone na wychłodzenie i reagować w razie potrzeby. Miasto zapowiada, że działania będą dostosowywane do dalszych prognoz pogody.
