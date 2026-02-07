Wracasz z emigracji? Skarbówka ma dla Ciebie „powitalne” 115 tysięcy wolne od podatku. Haczyk? Tylko jeden
Decyzja o powrocie do Polski po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy USA nigdy nie jest łatwa. Tęsknota za rodziną miesza się z obawą o finanse i zderzenie z polską rzeczywistością podatkową. Niewiele osób jednak wie, że w przepisach wciąż funkcjonuje niezwykle korzystny mechanizm, który może stać się finansową poduszką bezpieczeństwa na start. Mowa o „uldze na powrót”, dzięki której przez cztery lata możesz praktycznie zapomnieć o płaceniu PIT-u. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do grupy uprzywilejowanych.
Prezent od fiskusa. Pieniądze, które zostają w kieszeni
Wprowadzony kilka lat temu w ramach reformy podatkowej instrument miał jasny cel: zachęcić Polaków rozsianych po świecie do powrotu nad Wisłę. Choć o „Polskim Ładzie” wielu wolałoby zapomnieć, akurat to rozwiązanie przetrwało i w 2026 roku nadal jest jedną z najbardziej atrakcyjnych preferencji podatkowych w Europie.
Na czym polega ten mechanizm? Państwo oferuje osobom przenoszącym rezydencję podatkową do Polski zwolnienie z podatku dochodowego (PIT) dla przychodów nieprzekraczających kwoty 85 528 zł rocznie. Co kluczowe, ulga ta działa przez cztery kolejno następujące po sobie lata podatkowe.
Matematyka jest tu nieubłagana – i to na Twoją korzyść. Limit ulgi (85 528 zł) sumuje się z kwotą wolną od podatku, która wynosi 30 000 zł. Oznacza to, że w praktyce, wracając do kraju, możesz zarobić aż 115 528 zł rocznie „na rękę” (w rozumieniu braku zaliczki na podatek dochodowy), zanim oddasz fiskusowi choćby złotówkę. Przy obecnych realiach rynkowych to potężny zastrzyk gotówki, który rekompensuje koszty przeprowadzki i aklimatyzacji.
Etat, firma, a może zlecenie? Co obejmuje zwolnienie?
Ustawodawca podszedł do tematu szeroko, nie ograniczając ulgi tylko do pracowników etatowych. Katalog przychodów objętych „zerowym PIT-em” jest obszerny, co sprawia, że skorzystać mogą z niego specjaliści z różnych branż.
Ulga na powrót obejmuje przychody z:
- Stosunku pracy: (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza).
- Umów zlecenia: wykonywanych dla firm (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zlecające pracę są wyłączone).
- Działalności gospodarczej: Niezależnie od tego, czy wybierzesz skalę podatkową (12/32%), podatek liniowy (19%) czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
- Zasiłku macierzyńskiego: Co jest istotną informacją dla młodych rodziców planujących powrót.
Uwaga! Zwolnienie nie dotyczy wszystkich źródeł. Wyłączone są m.in. przychody z umów o dzieło, praw autorskich (poza stosunkiem pracy) czy kontraktów menedżerskich.
Test rezydencji. Kto może skorzystać w 2026 roku?
Aby sięgnąć po te pieniądze, nie wystarczy po prostu kupić biletu lotniczego do Warszawy. Musisz udowodnić urzędowi skarbowemu, że Twoja emigracja była faktem, a nie wakacyjną przygodą. Przepisy stawiają twarde warunki.
Po pierwsze: Warunek czasu. Musisz wykazać, że nie miałeś miejsca zamieszkania w Polsce przez co najmniej trzy lata kalendarzowe poprzedzające rok powrotu. Przykład: Jeśli wracasz do Polski w 2026 roku, musisz udowodnić, że w latach 2023, 2024 i 2025 Twoje centrum życiowe znajdowało się za granicą.
Po drugie: Warunek obywatelstwa lub pobytu. Preferencja jest skierowana do osób posiadających obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego kraju UE, EOG albo Szwajcarii. Alternatywą jest udowodnienie, że przez co najmniej 3 lata mieszkałeś w wybranych krajach spoza UE, takich jak USA, Wielka Brytania, Kanada, Japonia czy Australia.
Papierologia stosowana. Zbieraj dowody, zanim spakujesz walizki
Największym błędem powracających jest brak dokumentacji. Polski urząd skarbowy działa na zasadzie „ufaj, ale sprawdzaj”. Choć certyfikat rezydencji podatkowej z kraju emigracji jest złotym standardem, nie zawsze jest łatwy do zdobycia. Dlatego warto gromadzić inne dowody: zagraniczne rozliczenia podatkowe, umowy najmu mieszkania, historię rachunku bankowego czy świadectwa pracy od zagranicznych pracodawców.
Ciężar udowodnienia, że Twoje centrum interesów życiowych było poza Polską, spoczywa na Tobie. Warto o tym pamiętać, bo ulga na powrót jest jednorazowym biletem – jeśli raz z niej skorzystasz, przy kolejnej emigracji i powrocie prawo to już nie przysługuje.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.):
Art. 21 ust. 1 pkt 152: Zwalnia się od podatku dochodowego przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.
Art. 21 ust. 43: Określa szczegółowe warunki korzystania ze zwolnienia, w tym wymóg nieposiadania miejsca zamieszkania w Polsce w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok powrotu oraz katalog państw, w których podatnik musiał zamieszkiwać.
Art. 21 ust. 39: Wskazuje katalog przychodów objętych ulgą (stosunek pracy, umowy zlecenia, pozarolnicza działalność gospodarcza, zasiłek macierzyński).
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.