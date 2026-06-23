Wróciłeś z zagranicy do Polski? Powrót powinieneś zgłosić do warszawskiego urzędu
Wyjazd na pół roku za granicę i szczęśliwy powrót do Polski wydają się formalnie zamkniętym tematem. Tymczasem zgodnie z ustawą o ewidencji ludności sam powrót też trzeba zgłosić – a gov.pl wyznacza na to konkretny termin: 30 dni. To zupełnie inna sprawa niż dobrowolna rejestracja w systemie Odyseusz, z którą wielu ludzi to myli – i dobrze jest rozróżnić te dwie rzeczy, zanim wyjedziesz, nie po powrocie.
Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia powrotu?
Zgodnie z art. 36 ustawy o ewidencji ludności, obowiązek dotyczy wyłącznie osób, które wcześniej zgłosiły wyjazd za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu poza Polską. Jeśli zgłosiłeś taki wyjazd przed wylotem, masz też obowiązek zgłosić powrót – najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia faktycznego powrotu do Polski. Zgłoszenia dokonuje się w urzędzie gminy właściwym dla miejsca, w którym mieszkasz po powrocie, albo przez internet – od 1 stycznia 2026 roku wyłącznie za pośrednictwem e-Doręczeń, nie starego ePUAP.
Jeśli natomiast wyjeżdżałeś z zamiarem stałego pobytu za granicą, sprawa wygląda inaczej – takie zgłoszenie automatycznie wymeldowuje Cię z dotychczasowego miejsca pobytu, więc po powrocie nie zgłaszasz „powrotu”, a po prostu meldujesz się na nowo w miejscu, w którym zamierzasz mieszkać.
Co grozi za brak zgłoszenia?
Tak jak w przypadku całego obowiązku meldunkowego w Polsce, dla obywateli polskich formalnie nie ma za to kary – przepis karny w tej sprawie został uchylony w 2013 roku i do dziś nie został przywrócony, mimo krążących od czasu do czasu informacji o jego rzekomym powrocie. Brak zgłoszenia nie oznacza jednak, że temat jest nieistotny – nieaktualne dane w rejestrze PESEL mogą komplikować inne sprawy urzędowe, np. wydanie dowodu osobistego czy odbiór korespondencji.
Odyseusz to zupełnie inna sprawa – i naprawdę warto z niego skorzystać
System Odyseusz, prowadzony przez Departament Konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nie ma nic wspólnego z obowiązkiem meldunkowym. To dobrowolna, bezpłatna rejestracja podróży, której celem jest bezpieczeństwo, nie ewidencja administracyjna. Zgłaszasz w niej, dokąd jedziesz, na jak długo i z kim, a w razie sytuacji nadzwyczajnej – wojny, zamieszek, klęski żywiołowej, konieczności ewakuacji – polski konsul wie, że tam jesteś, i może się z Tobą skontaktować. System sprawdził się między innymi przy ewakuacjach Polaków z Afganistanu i z terenów objętych wojną w Ukrainie. Zarejestrowani dostają też SMS-y i e-maile z ostrzeżeniami o zagrożeniach w kraju pobytu.
To rozróżnienie ma znaczenie praktyczne: zgłoszenie wyjazdu w urzędzie gminy dotyczy tylko długich, ponad-sześciomiesięcznych wyjazdów i służy administracji. Odyseusz dotyczy każdej podróży – nawet tygodniowego urlopu w kraju o podwyższonym ryzyku – i służy Twojemu bezpieczeństwu. Można, i warto, korzystać z obu niezależnie od siebie. Rejestrację w Odyseuszu można zrobić przez stronę odyseusz.msz.gov.pl albo przez aplikację mObywatel, w kilka minut.
Dlaczego to akurat dla Warszawy ma większy sens?
Warszawa jest największym węzłem międzynarodowym w Polsce – to stąd startuje najwięcej długoterminowych wyjazdów zawodowych, kontraktów zagranicznych i delegacji, a stolica ma też największą w kraju społeczność pracującą dla firm z międzynarodowym zasięgiem, regularnie wysyłających pracowników na wielomiesięczne projekty za granicę. To właśnie ta grupa – obok studentów wyjeżdżających na dłuższe stypendia i osób migrujących za pracą – najczęściej w praktyce styka się z obowiązkiem zgłoszenia wyjazdu i powrotu, a jednocześnie najbardziej skorzysta na dodatkowej rejestracji w Odyseuszu, szczególnie przy wyjazdach do regionów niestabilnych politycznie.
Co to oznacza dla Ciebie? Zrób to przed wyjazdem, nie po powrocie
- Jeśli wyjeżdżasz na dłużej niż 6 miesięcy bez zamiaru stałego pobytu za granicą, zgłoś wyjazd w urzędzie gminy najpóźniej w dniu wylotu – możesz to zrobić też przez internet, bez wizyty w urzędzie.
- Po powrocie z takiego wyjazdu pamiętaj o zgłoszeniu powrotu w ciągu 30 dni – możesz to zrobić bez udziału urzędnika, korzystając z usługi sprawdzania danych w rejestrze PESEL.
- Niezależnie od długości wyjazdu, zarejestruj podróż w systemie Odyseusz, jeśli jedziesz do kraju o podwyższonym ryzyku, na dłuższy czas, z dzieckiem lub osobą starszą, albo w region z ograniczonym dostępem do infrastruktury.
- Jeśli podróżujesz często, załóż stałe konto w Odyseuszu – przyspieszy zgłaszanie kolejnych wyjazdów i pozwoli zaktualizować dane kontaktowe bez wypełniania formularza od zera.
- Pamiętaj, że zgłoszenie w Odyseuszu bez konta jest automatycznie usuwane po 14 dniach od zakończenia zgłoszonej podróży – to nie jest stały rejestr, trzeba zgłaszać każdy wyjazd osobno.
- Nie traktuj żadnego z tych zgłoszeń jako zamiennika ubezpieczenia podróżnego – to systemy informacyjne i ewidencyjne, nie forma zabezpieczenia finansowego na wypadek wypadku czy choroby.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.