Wstawiłeś zdjęcie na Facebooka będąc na L4? ZUS może odebrać Ci wszystkie pieniądze.

Miliony złotych wracają do kasy ZUS. Skala kontroli poraża

Najnowsze dane za rok 2026 nie pozostawiają złudzeń, era pobłażliwości dla osób traktujących L4 jak dodatkowy urlop dobiegła końca. ZUS zakwestionował już świadczenia na łączną kwotę przekraczającą milion złotych, a to dopiero wierzchołek góry lodowej. Inspektorzy sprawdzają nie tylko to, czy chory przebywa pod wskazanym adresem, ale przede wszystkim, czy wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Najwięcej uchybień dotyczy osób, które w czasie L4 podejmowały inne prace zarobkowe lub angażowały się w czynności wykluczające ich zły stan zdrowia. Co ciekawe, coraz częściej impuls do kontroli dają sami pracodawcy, którzy bacznie obserwują aktywność swoich podwładnych w internecie.