Wstrząs dla rolników. Gigantyczne drony nad polami. Jeden błąd kosztuje 4000 zł
Rewolucja technologiczna na polskich polach nabiera przerażającego tempa. Maszyny o masie blisko 200 kg, niosące dziesiątki litrów oprysków, przestają być science-fiction, a stają się codziennością. Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) otworzył furtkę dla podniebnych gigantów, ale jednocześnie zastawił na rolników biurokratyczną pułapkę. Okazuje się, że setki wydanych wcześniej uprawnień NSTS są dziś bezwartościowe, a brak jednego, niepozornego dokumentu OC skończy się mandatem w wysokości 4000 złotych. Czas ucieka – nowe przepisy obowiązują tylko do września.
Podniebne potwory legalne tylko do września. ULC daje czasowe fory
Rolnictwo precyzyjne wchodzi na zupełnie nowy poziom. Jak ustalili dziennikarze „Super Biznesu”, ULC wprowadził radykalne, choć tymczasowe ułatwienia dla operatorów dronów rolniczych. W okresie od 7 stycznia do 8 września 2026 roku obowiązuje specjalne zwolnienie, które pozwala na legalne użytkowanie maszyn o masie startowej (MTOM) aż do 180 kg.
To gigantyczny skok w porównaniu do poprzedniego limitu 105 kg. Pozwala to na wykorzystanie potężnych dronów zdolnych do błyskawicznego opryskiwania i nawożenia ogromnych arealeów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi studzi jednak zapał: te preferencyjne warunki dotyczą wyłącznie ścisłej działalności rolniczej, ochrony zwierząt lub profesjonalnych pokazów. Po 8 września zasady mogą ulec drastycznej zmianie.
Pułapka w papierach. Twoje stare uprawnienia NSTS są nieważne!
To najważniejsza informacja dla setek pilotów w Polsce: eksperci ULC stawiają sprawę jasno – stare, krajowe uprawnienia do lotów (NSTS) nie wystarczą do legalnego operowania dronami rolniczymi w obecnym stanie prawnym. Co gorsza, nie przechodzą one automatycznie na nowe standardy europejskie.
Aby latać legalnie dronem rolniczym (nawet tym lżejszym), niezbędne jest zdobycie nowych uprawnień do lotów w scenariuszu standardowym STS-01. To jednak nie koniec. Rolnicy muszą ukończyć dodatkowe, specjalistyczne szkolenie praktyczne dedykowane właśnie operacjom rolniczym. Bez kompletu nowych dokumentów STS-01 i potwierdzenia szkolenia, wylot nad pole jest nielegalny.
4000 złotych kary za brak jednego „papierka”. Skarbówka i ULC nie będą miały litości
Nawet jeśli rolnik zdobędzie nowe uprawnienia STS, wciąż stoi nad nim widmo gigantycznej kary finansowej. Od 13 listopada 2025 roku obowiązują bezwzględne przepisy dotyczące ubezpieczenia. Każdy dron rolniczy o masie powyżej 250 g (czyli praktycznie każdy profesjonalny sprzęt) musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Brak polisy OC podczas kontroli skutkuje natychmiastową karą administracyjną, która może wynieść aż 4000 złotych. To koszt, który drastycznie obniża opłacalność jakiegokolwiek zabiegu agrolotniczego.
Ponadto, każdy lot musi być bezwzględnie zgłoszony w systemie DroneTower. Ignorowanie tego obowiązku to kolejne narażanie się na poważne konsekwencje prawne.
Pryskanie „po nowemu”. Koniec z ostrzeganiem sąsiadów, ale limity są ostre
Nowe zasady wykonywania oprysków z powietrza opierają się na twardych badaniach naukowych z lat 2024-2025. Przynoszą one jedną, gigantyczną zmianę: operatorzy dronów nie mają już obowiązku ostrzegania osób postronnych o planowanym zabiegu. To olbrzymie ułatwienie logistyczne, odróżniające drony od tradycyjnego agrolotnictwa samolotowego.
W zamian za to przepisy narzucają drakońskie reżimy lotu:
-
Maksymalna prędkość: nie może przekraczać 4 m/s (14,4 km/h).
-
Maksymalna wysokość: dron musi znajdować się maksymalnie 3 metry nad uprawą.
-
Strefy buforowe: minimalna odległość to 30 metrów od pasiek oraz 15 metrów od dróg krajowych i zbiorników wodnych.
Co kluczowe dla rolnictwa precyzyjnego, zniesiono wymóg minimalnej powierzchni zabiegu. Pozwala to na punktowe opryskiwanie tylko pojedynczych chorych roślin lub ognisk szkodników, co drastycznie obniża zużycie chemii.
Biurokracja wciąż dławi. Plan musisz zgłosić 40 dni wcześniej
Choć lata się łatwiej, biurokracja przed wylotem wciąż jest potężna. Rolnik musi złożyć szczegółowy plan zabiegów do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin na 40 dni przed ich planowanym rozpoczęciem. Dodatkowo, o samym dokładnym terminie wylotu należy poinformować inspektorat na 7 dni przed zabiegiem.
Pewną ulgą jest informacja ULC, że stosowanie z dronów nawozów czy biostymulatorów (środków niebędących stricte pestycydami) nie podlega tak rygorystycznym przepisom ustawy o środkach ochrony roślin, co upraszcza formalności w przypadku nawożenia dolistnego.
