Wstrząsające odkrycie pod Warszawą. W lesie znaleziono pytona
Mieszkańców gminy Izabelin zaskoczyła niezwykła informacja – w pobliskim lesie znaleziono martwego pytona. Zwierzę odkryto na terenie wsi Truskaw, w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego. Jak podają lokalne władze, wąż musiał zostać porzucony lub uciekł z hodowli, a następnie nie poradził sobie w chłodnym, polskim klimacie.
Apel do właścicieli zwierząt egzotycznych
Urząd Gminy Izabelin podkreśla, że to tragiczne zdarzenie powinno być przestrogą dla wszystkich opiekunów egzotycznych zwierząt. W komunikacie czytamy, że każde stworzenie – niezależnie od gatunku – wymaga odpowiedzialności i opieki.
„Nie porzucajmy zwierząt, kiedy staną się kłopotem. Wypuszczanie ich do lasu jest okrucieństwem i działaniem niezgodnym z prawem” – przypominają urzędnicy.
Władze apelują, by osoby, które z różnych powodów nie mogą dłużej zajmować się zwierzęciem, szukały pomocy w schroniskach lub u organizacji zajmujących się adopcją gadów, a nie wypuszczały ich do środowiska, w którym nie mają szans przeżyć.
Zagrożenie dla przyrody i ludzi
Egzotyczne gatunki, takie jak pytony, nie tylko cierpią w polskich warunkach, ale też mogą stanowić zagrożenie dla rodzimej fauny, jeśli przeżyją i zaczną polować na dzikie zwierzęta. Wypuszczanie ich do lasu może także budzić panikę wśród spacerowiczów i grzybiarzy.
Co to oznacza dla mieszkańców
-
Znalezisko w Truskawiu pokazuje, że problem porzucania egzotycznych zwierząt w Polsce narasta.
-
Właściciele powinni pamiętać, że egzotyka to odpowiedzialność, a nie chwilowa atrakcja.
-
Każde porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem i może skutkować karą.
Gmina Izabelin apeluje o rozwagę i empatię wobec wszystkich stworzeń – zarówno domowych, jak i dzikich.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.