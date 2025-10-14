Wstrząsające odkrycie pod Warszawą. W lesie znaleziono pytona

14 października 2025 10:23 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańców gminy Izabelin zaskoczyła niezwykła informacja – w pobliskim lesie znaleziono martwego pytona. Zwierzę odkryto na terenie wsi Truskaw, w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego. Jak podają lokalne władze, wąż musiał zostać porzucony lub uciekł z hodowli, a następnie nie poradził sobie w chłodnym, polskim klimacie.

Fot. Warszawa w Pigułce

Apel do właścicieli zwierząt egzotycznych

Urząd Gminy Izabelin podkreśla, że to tragiczne zdarzenie powinno być przestrogą dla wszystkich opiekunów egzotycznych zwierząt. W komunikacie czytamy, że każde stworzenie – niezależnie od gatunku – wymaga odpowiedzialności i opieki.

„Nie porzucajmy zwierząt, kiedy staną się kłopotem. Wypuszczanie ich do lasu jest okrucieństwem i działaniem niezgodnym z prawem” – przypominają urzędnicy.

Władze apelują, by osoby, które z różnych powodów nie mogą dłużej zajmować się zwierzęciem, szukały pomocy w schroniskach lub u organizacji zajmujących się adopcją gadów, a nie wypuszczały ich do środowiska, w którym nie mają szans przeżyć.

Zagrożenie dla przyrody i ludzi

Egzotyczne gatunki, takie jak pytony, nie tylko cierpią w polskich warunkach, ale też mogą stanowić zagrożenie dla rodzimej fauny, jeśli przeżyją i zaczną polować na dzikie zwierzęta. Wypuszczanie ich do lasu może także budzić panikę wśród spacerowiczów i grzybiarzy.

Co to oznacza dla mieszkańców

  • Znalezisko w Truskawiu pokazuje, że problem porzucania egzotycznych zwierząt w Polsce narasta.

  • Właściciele powinni pamiętać, że egzotyka to odpowiedzialność, a nie chwilowa atrakcja.

  • Każde porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem i może skutkować karą.

Gmina Izabelin apeluje o rozwagę i empatię wobec wszystkich stworzeń – zarówno domowych, jak i dzikich.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl