Wstrzymanie pociągów na kluczowych trasach z powodu mrozu. Wyjaśniamy zasady odszkodowań i sprawdzamy raport o utrudnieniach.
Niskie temperatury oraz marznące opady doprowadziły do poważnych zakłóceń w kursowaniu pociągów na głównych liniach kolejowych w Polsce. PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały o wstrzymaniu ruchu na wybranych odcinkach łączących największe aglomeracje, co wpłynęło na harmonogram podróży tysięcy osób.
Przyczyny wstrzymania pociągów. Wyjaśniamy wpływ mrozu na sieć trakcyjną
Obecnie największym wyzwaniem dla techników kolejowych jest oblodzenie przewodów jezdnych, co uniemożliwia prawidłowy pobór prądu przez pantografy lokomotyw. Sprawdzamy dane z centrów sterowania ruchem, które wskazują, że 26 stycznia 2026 roku najtrudniejsza sytuacja występuje na trasach łączących Warszawę z Gdańskiem oraz Krakowem. Decyzja o czasowym wyłączeniu napięcia w sieci na niektórych odcinkach była konieczna, aby uniknąć trwałych uszkodzeń urządzeń pociągowych. Wyjaśniamy, że na miejsce zostały skierowane specjalne pociągi sieciowe, których zadaniem jest usuwanie lodu z trakcji oraz przywrócenie pełnej funkcjonalności linii.
Wzrost liczby awarii odnotowano również w systemach sterowania ruchem kolejowym, gdzie niskie temperatury wpływają na pracę rozjazdów. Sprawdzamy raporty z poszczególnych zakładów linii kolejowych, z których wynika, że w gotowości pozostaje ponad 100 zespołów awaryjnych. Zasady funkcjonowania kolei w tak trudnych warunkach przewidują wprowadzanie komunikacji zastępczej, jednak ze względu na gołoledź na drogach, jej harmonogram może ulegać częstym zmianom.
Główne trasy objęte utrudnieniami. Sprawdzamy raport o opóźnieniach
Poniższa tabela przedstawia aktualny raport o stanie połączeń na kluczowych trasach krajowych 26 stycznia 2026 roku oraz przewidywane opóźnienia, jakie mogą wystąpić w bieżącym dniu:
|Trasa kolejowa
|Status połączenia
|Przewidywane opóźnienie
|Warszawa Gdańsk
|Ruch wstrzymany okresowo
|Powyżej 120 minut
|Warszawa Kraków
|Ruch wahadłowy
|60 do 90 minut
|Wrocław Poznań
|Utrudnienia w węźle
|15 do 45 minut
|Białystok Warszawa
|Wprowadzona komunikacja zastępcza
|Zależne od warunków drogowych
Zasady zwrotu biletów i odszkodowania. Sprawdzamy nowe przepisy dla pasażerów
Sprawdzamy aktualne zasady, które chronią pasażerów w przypadku znacznych opóźnień pociągów dalekobieżnych. Wyjaśniamy, że jeśli opóźnienie pociągu wynosi co najmniej 60 minut, pasażer ma prawo do odszkodowania w wysokości 25 procent ceny biletu. W sytuacji, gdy czas oczekiwania przekroczy 120 minut, zwrot wzrasta do 50 procent wartości opłaty za przejazd. Decyzja o rezygnacji z podróży przed jej rozpoczęciem, ze względu na ogłoszone utrudnienia, pozwala na odzyskanie 100 procent środków bez potrącania odstępnego, co jest istotną informacją dla osób planujących powrót do domu 26 stycznia 2026 roku.
Co to oznacza dla czytelnika?
Sytuacja na kolei wymaga od pasażerów dużego opanowania oraz stałego monitorowania komunikatów przewoźników. Oto lista praktycznych kroków, które warto podjąć:
- Sprawdź aktualne opóźnienia pociągów za pomocą aplikacji mobilnych lub strony internetowej Portal Pasażera przed udaniem się na dworzec, ponieważ terminy odjazdów są aktualizowane w czasie rzeczywistym.
- Pobierz pisemne poświadczenie o opóźnieniu pociągu od kierownika składu lub w kasie biletowej, co jest niezbędne do ubiegania się o odszkodowanie w późniejszym terminie.
- Jeśli Twój pociąg jest wstrzymany na trasie, masz prawo do nieodpłatnych posiłków oraz napojów, o ile przewoźnik ma możliwość ich dostarczenia w danej lokalizacji.
- Przeanalizuj listę alternatywnych połączeń lub komunikacji zastępczej, jeśli Twój bilet został wykupiony na trasę bezpośrednio objętą awarią sieci trakcyjnej.
- Złóż wniosek o zwrot środków za bilet w terminie do 1 roku od daty podróży, korzystając z formularzy dostępnych w kasach biletowych lub systemach internetowych przewoźnika.
