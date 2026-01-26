Wstrzymanie pociągów na kluczowych trasach z powodu mrozu. Wyjaśniamy zasady odszkodowań i sprawdzamy raport o utrudnieniach.

Przyczyny wstrzymania pociągów. Wyjaśniamy wpływ mrozu na sieć trakcyjną

Obecnie największym wyzwaniem dla techników kolejowych jest oblodzenie przewodów jezdnych, co uniemożliwia prawidłowy pobór prądu przez pantografy lokomotyw. Sprawdzamy dane z centrów sterowania ruchem, które wskazują, że 26 stycznia 2026 roku najtrudniejsza sytuacja występuje na trasach łączących Warszawę z Gdańskiem oraz Krakowem. Decyzja o czasowym wyłączeniu napięcia w sieci na niektórych odcinkach była konieczna, aby uniknąć trwałych uszkodzeń urządzeń pociągowych. Wyjaśniamy, że na miejsce zostały skierowane specjalne pociągi sieciowe, których zadaniem jest usuwanie lodu z trakcji oraz przywrócenie pełnej funkcjonalności linii.

Wzrost liczby awarii odnotowano również w systemach sterowania ruchem kolejowym, gdzie niskie temperatury wpływają na pracę rozjazdów. Sprawdzamy raporty z poszczególnych zakładów linii kolejowych, z których wynika, że w gotowości pozostaje ponad 100 zespołów awaryjnych. Zasady funkcjonowania kolei w tak trudnych warunkach przewidują wprowadzanie komunikacji zastępczej, jednak ze względu na gołoledź na drogach, jej harmonogram może ulegać częstym zmianom.