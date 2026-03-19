Wszedł do parku i zaginął! Naukowiec z Politechniki Warszawskiej wciąż poszukiwany!
Mija blisko miesiąc od zaginięcia dr. Sylwestra Gładysia, cenionego wykładowcy Politechniki Warszawskiej. 71-latek, cierpiący na chorobę Parkinsona, zniknął bez śladu 24 lutego. Rodzina, nie ustając w bolesnych poszukiwaniach, skierowała wzrok ku Wiśle. W ruch poszły sonary, a córka zaginionego opublikowała w sieci rozdzierający serce wpis
Akcja poszukiwawcza, która rozpoczęła się w Parku Młocińskim, przeniosła się teraz na nurt rzeki. Bliscy naukowca, mimo upływu czasu, nie poddają się, choć przyznają, że przygotowują się na najtrudniejszy scenariusz. We wtorek rano na Wiśle pojawiły się łodzie wyposażone w specjalistyczny sprzęt.
Nadzieja ukryta w sonarach
„Woda powoli się ociepla i wiemy, że w takich warunkach rzeka czasem oddaje to, co zabrała. Bardzo chcemy odnaleźć Tatę i móc godnie Go pożegnać” – napisała córka dr. Gładysia. Te słowa stały się symbolem obecnego etapu poszukiwań. Rodzina i służby liczą na to, że wykorzystanie sonarów pozwoli natrafić na jakikolwiek ślad mężczyzny pod lustrem wody.
Dotychczasowe działania były zakrojone na ogromną skalę. W poszukiwaniach wzięło udział kilkadziesiąt osób: policjanci, ratownicy, harcerze oraz studenci Politechniki Warszawskiej. Skrupulatnie przeszukano 12-kilometrowy odcinek brzegu rzeki i cały teren Parku Młocińskiego. Niestety, do tej pory nie odnaleziono ani jednego przedmiotu należącego do 71-latka – ani fragmentu garderoby, ani kijków do nordic walking, z którymi wyszedł z domu.
Choroba Parkinsona i rysopis zaginionego
Rodzina zwraca uwagę na kluczowy fakt: dr Sylwester Gładyś cierpi na chorobę Parkinsona. Schorzenie to wywołuje charakterystyczne drżenie dłoni oraz może powodować nagłe problemy z orientacją w terenie i poruszaniem się.
Rysopis zaginionego:
Wzrost: ok. 180 cm;
Waga: ok. 100 kg (krępa budowa ciała);
Wygląd: krótkie siwe włosy, siwe wąsy i broda, nosi okulary;
Ubiór w dniu zaginięcia: charakterystyczna czerwona kurtka, niebieskie jeansy, ciemny beret;
Atrybuty: miał przy sobie kijki do nordic walking.
Policja apeluje o pomoc
Służby proszą o kontakt każdą osobę, która 24 lutego lub w dniach późniejszych widziała mężczyznę w czerwonej kurtce w okolicach Wisły lub Parku Młocińskiego. Nawet informacja o porzuconym przedmiocie może okazać się przełomowa.
Wszelkie informacje dotyczące zaginionej osoby można zgłaszać pod podane adresy i numery:
Komenda Rejonowa Policji Warszawa V (Bielany): ul. Żeromskiego 7.
Telefony: (47) 723 71 61, (47) 723 71 55 lub (47) 723 71 56.
Alarmowe: 112 lub 997.
E-mail: oficer.prasowy.krp5@ksp.policja.gov.pl.
Każdy sygnał może przybliżyć rodzinę do odpowiedzi na pytanie, co stało się z ich bliskim.
