Wszystko zacznie drożeć? Niepokojące dane, inflacja nie powiedziała ostatniego słowa.
Zła wiadomość dla naszych portfeli: Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), który prognozuje wzrosty cen z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, właśnie drgnął w górę. Głównym winowajcą jest zaogniający się konflikt w Iranie, który błyskawicznie przełożył się na ceny ropy naftowej na światowych giełdach. Fakt, że transport i energia drożeją, oznacza, że za chwilę więcej zapłacimy niemal za wszystko. Sprawdź, o ile mogą wzrosnąć ceny w sklepach i dlaczego wydarzenia na Bliskim Wschodzie mają tak ogromny wpływ na polskie paragony.
Prognoza cen na najbliższe miesiące, co mówi raport BIEC?
Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) instytucja, która od lat bada nastroje w gospodarce – ostrzega, że okres stabilnych cen dobiega końca. Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) to narzędzie, które pozwala przewidzieć, co stanie się ze wskaźnikiem CPI (Consumer Price Index), czyli najpopularniejszą miarą drożyzny w sklepach. Gdy rośnie WPI, niemal pewne jest, że za 3-4 miesiące wzrosną ceny detaliczne.
|Składnik kosztów
|Sytuacja rynkowa
|Wpływ na klienta
|Ropa naftowa
|Gwałtowny wzrost cen przez Iran
|Droższe paliwo na stacjach
|Transport towarów
|Wyższe koszty logistyki
|Podwyżki cen żywności i AGD
|Oczekiwania firm
|Przedsiębiorcy planują podwyżki
|Koniec promocji i wyprzedaży
|Kurs złotego
|Osłabienie waluty (ryzyko geopolityczne)
|Droższy import towarów z zagranicy
- Zagrożenie dla dostaw energii: Iran kontroluje kluczowe szlaki transportu ropy. Każdy niepokój w tym regionie podbija ceny baryłki na giełdach w Londynie i Nowym Jorku.
- Efekt domina w produkcji: Gdy drożeje paliwo, rosną koszty produkcji każdego towaru – od chleba po elektronikę.
- Psychologia rynku: Strach przed wojną sprawia, że inwestorzy uciekają od złotówki do dolara, co sprawia, że produkty sprowadzane do Polski stają się automatycznie droższe.
Fakty o drożyźnie: Czy tarcze osłonowe nas uratują?
Fakt, że wskaźnik inflacji znów pnie się w górę, stawia pod znakiem zapytania obniżki stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Statystyka pokazuje, że każda destabilizacja na Bliskim Wschodzie uderza w polskiego konsumenta z opóźnieniem około ośmiu tygodni. Dane z serwisu Business Insider Polska sugerują, że najmocniej odczujemy to w cenach usług oraz produktów sezonowych, gdzie koszty transportu stanowią dużą część ostatecznej ceny.
W 2026 roku stabilność cen znów zależy od wielkiej polityki. Jeśli konflikt w Iranie nie zostanie szybko wygaszony, będziemy musieli pożegnać się z nadziejami na tanią energię. Dane są bezlitosne: przedsiębiorcy już teraz „na zapas” podnoszą marże, bojąc się kolejnych skoków kosztów. Statystyki BIEC rzadko się mylą, wzrost wskaźnika WPI to jasny sygnał ostrzegawczy: nadchodzące lato może być najdroższym od lat. Kierowcy i właściciele domów ogrzewanych gazem powinni przygotować się na większe wydatki, ponieważ rynek paliw reaguje najszybciej na wszelkie doniesienia o militarnych napięciach w Zatoce Perskiej.
