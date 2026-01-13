Wybory unieważnione. Szymon Hołownia zwołuje Radę Krajową Polski 2050
Wybory nowego przewodniczącego partii Polska 2050 zakończyły się politycznym i technologicznym trzęsieniem ziemi. Druga tura głosowania została unieważniona z powodu problemów z systemem, a obecny lider, Szymon Hołownia, sugeruje zaskakujący scenariusz. Jeśli procedura wyborcza zostanie powtórzona w całości, marszałek nie wyklucza ponownego startu.
20 tysięcy prób logowania przy 800 głosujących
Proces wyboru następcy Szymona Hołowni, w którym w drugiej turze rywalizowały Paulina Hennig-Kloska oraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, został gwałtownie przerwany. Powodem była awaria systemu do głosowania, która – jak sugerują władze partii – mogła być wynikiem celowego ataku zewnętrznego.
Szymon Hołownia ujawnił skalę nieprawidłowości. Uprawnionych do głosowania było zaledwie 800 członków partii, tymczasem system odnotował ponad 20 000 prób logowania i wejść.
„Faktem stało się, że ten proces został zakłócony. Sprawdziliśmy to (…) biuro partii dopełniło wszystkich formalności. Została zakupiona odpowiednia ilość slotów na ankiety” – wyjaśniał lider ugrupowania, dodając, że zakupiono 1000 slotów, co powinno wystarczyć z naddatkiem. Obecnie firma dostarczająca oprogramowanie weryfikuje, czy doszło do ataku typu DDoS. Hołownia nie wyklucza zawiadomienia służb państwowych, jeśli potwierdzi się ingerencja z zewnątrz.
Hołownia: „Nie będę się uchylał”
Największe emocje budzi jednak polityczna przyszłość samego Szymona Hołowni. Choć pierwotnie nie planował on ubiegać się o reelekcję na stanowisko szefa partii, sytuacja uległa zmianie. W piątek odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej, która zdecyduje o dalszych krokach. Na stole leżą dwa scenariusze:
- Powtórzenie wyłącznie drugiej tury głosowania.
- Anulowanie całego procesu i powtórzenie wyborów od początku.
W przypadku realizacji drugiego scenariusza, Hołownia zostawił sobie otwartą furtkę. „Jeżeli się okaże, że to będzie rozwiązanie, które ma pomóc Polsce 2050, to ja się od żadnego rozwiązania uchylał nie będę” – zadeklarował wymownie. Podkreślił jednocześnie, że Polska 2050 jest projektem głęboko w jego sercu, któremu poświęciłem wiele lat życia.
Co to oznacza dla Ciebie? – Stabilność w koalicji
Zawirowania w jednej z partii tworzących koalicję rządową mogą wydawać się jedynie wewnętrzną sprawą polityków, jednak mają one szersze znaczenie dla obywateli.
- Stabilność rządu: Polska 2050 jest kluczowym elementem koalicji. Przedłużający się brak wyłonionego lidera lub podważanie wyników wyborów wewnętrznych może osłabić pozycję partii w rządzie, co potencjalnie wpłynie na tempo prac nad ustawami.
- Bezpieczeństwo cyfrowe: Jeśli potwierdzi się, że partia rządząca padła ofiarą ataku hakerskiego podczas ważnego procesu decyzyjnego, rodzi to pytania o ogólne bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych używanych przez osoby sprawujące władzę.
- Kierunek zmian: Ewentualny powrót Szymona Hołowni na stanowisko szefa partii oznacza kontynuację dotychczasowej linii politycznej. Wybór nowej liderki (Hennig-Kloski lub Pełczyńskiej-Nałęcz) mógłby zwiastować nowe akcenty w programie ugrupowania.
