Wycieczki szkolne wstrzymane. Nauczyciele w całym kraju mówią: „Dość!”
Nauczyciele z Opola postanowili zaprotestować przeciwko nowym zasadom rozliczania godzin ponadwymiarowych. Po decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej odmawiają udziału w miejskich imprezach i wyjściach z uczniami. Ich zdaniem zmiany w Karcie Nauczyciela naruszają prawa pracownicze i prowadzą do niesprawiedliwego obniżania wynagrodzeń.
Nauczyciele mówią „dość”. Odmówili współpracy po zmianach w Karcie Nauczyciela
W Opolu nauczyciele zdecydowali się na bezprecedensowy krok – zawieszają udział w miejskich imprezach, akcjach i wyjściach z uczniami. To forma protestu przeciwko nowym zasadom rozliczania godzin ponadwymiarowych, które – jak twierdzą – uderzają w ich prawa i portfele.
Sprzeciw wobec decyzji MEN
Od września 2025 roku obowiązuje nowa wykładnia Karty Nauczyciela, zgodnie z którą pedagodzy nie otrzymują już wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Do tej pory mogli liczyć na wypłatę nawet wtedy, gdy lekcje nie odbyły się z przyczyn niezależnych – np. z powodu wycieczek czy wizyt studyjnych. Teraz Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało, że takie sytuacje nie mogą być podstawą do wypłaty.
Decyzja ta wywołała sprzeciw środowiska nauczycielskiego. W Opolu pedagodzy wystosowali do władz miasta list, w którym poinformowali o zawieszeniu współpracy w organizowaniu wyjść edukacyjnych.
„Nie możemy szkodzić swoim kolegom”
W liście nauczyciele podkreślają, że decyzja o bojkocie jest podyktowana solidarnością zawodową. – „Zgadzając się na udział w wyjściach, działalibyśmy kosztem koleżanek i kolegów, których klasy traciłyby godziny i wynagrodzenie. Nie możemy się na to godzić” – napisali pedagodzy.
Jednocześnie przyznają, że zdają sobie sprawę z wagi takich zajęć. Wycieczki i wizyty w instytucjach kultury są – jak podkreślają – niezbędne dla rozwoju uczniów i realizacji celów wychowawczych. Jednak ich organizacja nie może odbywać się „kosztem konstytucyjnych praw pracowniczych”.
Apel o zmianę przepisów
Nauczyciele domagają się pilnego podjęcia działań przez Ministerstwo Edukacji. Oczekują przywrócenia wcześniejszych zasad lub wprowadzenia nowego systemu rekompensat za utracone godziny. Wskazują, że obecne przepisy godzą w prawo do równego traktowania i poszanowania godności pracownika.
– „To uderzenie w podstawowe prawa obywatelskie i zawodowe. Chcemy uczciwego rozliczenia naszej pracy” – piszą sygnatariusze listu.
W Opolu fala niezadowolenia rośnie, a nauczyciele zapowiadają, że jeśli MEN nie zareaguje, protest może rozszerzyć się na kolejne miasta.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.