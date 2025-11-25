Wyciek gazu w Warszawie. Koparka przerwała gazociąg. Na miejscu wszystkie służby
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło dziś na ulicy Magnuszewskiej w Warszawie. Podczas prac ziemnych koparka przerwała przebiegający tam gazociąg, co natychmiast spowodowało intensywny wyciek gazu. Na miejsce w krótkim czasie zadysponowano liczne służby ratunkowe.
Według wstępnych ustaleń, do uszkodzenia rury doszło podczas robót budowlanych prowadzonych w rejonie jednego z osiedli. Operator koparki miał natrafić łyżką na fragment instalacji, co doprowadziło do jej rozerwania. Chwilę później w powietrzu wyczuwalny był charakterystyczny zapach gazu, a mieszkańcy zaniepokoili się nietypowym syczeniem.
Na miejscu interweniują cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej, policja oraz pogotowie gazowe. Strażacy zabezpieczyli teren i wyznaczyli strefę bezpieczeństwa, w której zabroniono przebywania osobom postronnym. Ruch pieszy i kołowy został wstrzymany w najbliższym sąsiedztwie zdarzenia.
Pracownicy pogotowia gazowego pracują nad szybkim odcięciem dopływu gazu i zażegnaniem zagrożenia. Służby apelują do mieszkańców, aby nie zbliżali się do Magnuszewskiej i nie utrudniali akcji. Wstępnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale sytuacja wciąż jest dynamiczna.
Mieszkańcy pobliskich bloków proszeni są o zamknięcie okien i unikanie korzystania z otwartego ognia do czasu opanowania sytuacji.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.