Wycofanie produktu z rynku. Co to oznacza dla konsumenta oraz jak reagować krok po kroku

15 lutego 2026 20:05 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

 

Komunikaty o wycofaniu żywności z rynku pojawiają się regularnie, ale wielu konsumentów nie sprawdza, czy dany produkt znajduje się w ich domu. Tymczasem kilka minut poświęconych na weryfikację numeru partii i daty ważności może uchronić przed spożyciem produktu objętego ostrzeżeniem.

Wycofania produktów z rynku – jak sprawdzić, czy masz je w domu?

Informacje o wycofaniu żywności z rynku pojawiają się regularnie. Najczęściej dotyczą wykrycia bakterii, ciał obcych, błędów w oznakowaniu lub obecności niedeklarowanych alergenów. W praktyce oznacza to, że produkt, który znajduje się w Twojej lodówce lub szafce, może być objęty ostrzeżeniem. Jak to sprawdzić i co zrobić w takiej sytuacji?

Dlaczego produkty są wycofywane?

Wycofanie z rynku (tzw. recall) następuje wtedy, gdy produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub nie spełnia wymagań prawa żywnościowego. Najczęstsze powody to:

  • obecność bakterii, np. Salmonella lub Listeria,
  • wykrycie fragmentów plastiku, szkła lub metalu,
  • nieprawidłowy skład lub brak informacji o alergenach,
  • przekroczenie dopuszczalnych norm substancji chemicznych,
  • błędne oznakowanie produktu.

Decyzja o wycofaniu może być podjęta przez producenta, dystrybutora lub na wniosek organów nadzoru.

Gdzie sprawdzić aktualne ostrzeżenia?

Najpewniejszym źródłem informacji są oficjalne komunikaty instytucji publicznych. W Polsce warto regularnie sprawdzać:

Wiele sieci handlowych publikuje również komunikaty o wycofaniach na swoich stronach internetowych oraz w sklepach stacjonarnych.

Jak sprawdzić, czy Twój produkt jest objęty wycofaniem?

W komunikatach podawane są szczegółowe dane, które pozwalają zidentyfikować produkt:

  • pełna nazwa,
  • producent lub marka,
  • numer partii,
  • data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia,
  • kod kreskowy (jeśli dotyczy).

Kluczowe jest porównanie numeru partii z informacją na opakowaniu. Wycofanie zazwyczaj dotyczy konkretnej partii, a nie całej linii produktowej.

Co zrobić, jeśli masz wycofany produkt?

Jeśli komunikat dotyczy produktu, który posiadasz:

  1. Nie spożywaj go.
  2. Sprawdź, czy sklep oferuje możliwość zwrotu – najczęściej zwrot odbywa się bez konieczności okazywania paragonu.
  3. W przypadku spożycia i wystąpienia niepokojących objawów skontaktuj się z lekarzem.

Informacje o sposobie postępowania są zwykle zawarte w komunikacie producenta lub GIS.

Jak zmniejszyć ryzyko?

Choć wycofania zdarzają się rzadko w stosunku do skali rynku, warto:

  • zachowywać opakowania przynajmniej do czasu spożycia produktu,
  • nie wyrzucać od razu etykiety z numerem partii,
  • śledzić oficjalne komunikaty,
  • zwracać uwagę na skład i oznakowanie, zwłaszcza jeśli masz alergie pokarmowe.

Świadomy konsument to bezpieczny konsument. Regularne sprawdzanie ostrzeżeń zajmuje kilka minut, a może uchronić przed problemami zdrowotnymi.

 

 

Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście:

  • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady – ogólne zasady prawa żywnościowego
  • System RASFF – unijny system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznej żywności
  • Komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 

