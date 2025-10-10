„Wycofują się z Polski?”. Te doniesienia wywołały burzę. Oto, jak jest naprawdę
Carrefour może zniknąć z Polski? Według doniesień francuska sieć handlowa – obecna nad Wisłą od blisko trzech dekad – rozważa sprzedaż całej działalności w kraju, obejmującej około 800 sklepów i 40 centrów handlowych. Jak ustalono, grupa otworzyła tzw. „pokój danych” dla potencjalnych inwestorów, choć oficjalnie zapewnia, że to jedynie element analizy strategicznej.
Francuski gigant handlowy rozważa sprzedaż całej swojej działalności w Polsce. Według ustaleń portalu La Lettre, Grupa Carrefour otworzyła za pośrednictwem banku JP Morgan tzw. „pokój danych”, który umożliwia potencjalnym nabywcom dostęp do szczegółowych informacji finansowych. W grę wchodzi sprzedaż aż 800 sklepów oraz 40 centrów handlowych, które sieć prowadzi nad Wisłą.
Carrefour Polska oficjalnie przyznaje, że trwa analiza portfela biznesowego, ale odcina się od spekulacji o wycofaniu z kraju. „Na półmetku realizacji swojego planu strategicznego Carrefour 2026 oraz w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe Grupa Carrefour rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego, obejmującą wszystkie obszary jej działalności i modele organizacyjne” – przekazali przedstawiciele spółki w odpowiedzi dla tvn24.pl. Podkreślili jednocześnie, że firma nie zamierza komentować „plotek rynkowych”.
Niepokój wokół przyszłości sieci w Polsce wiąże się ze spadkiem sprzedaży w ostatnich latach. Z danych „Rzeczpospolitej” wynika, że w 2024 roku przychody Carrefour Polska wyniosły 9,33 mld zł, czyli o 3,3 proc. mniej niż rok wcześniej. To kolejny rok z rzędu, gdy wyniki spółki maleją – w 2022 roku przychody sięgały jeszcze 9,82 mld zł.
Carrefour działa w Polsce od 1997 roku i przez niemal trzy dekady stał się jednym z największych detalistów na rynku. Pod szyldem marki funkcjonuje obecnie blisko 800 sklepów w sześciu różnych formatach – od hipermarketów, przez supermarkety i dyskonty hurtowe, po sklepy osiedlowe, specjalistyczne i internetowe. Grupa zarządza także siecią centrów handlowych oraz stacjami paliw w dużych i średnich miastach.
Jeśli doszłoby do sprzedaży, oznaczałoby to jedną z największych transakcji w historii polskiego rynku handlowego. Na razie jednak toczy się analiza opłacalności, a przyszłość francuskiej sieci w Polsce pozostaje otwarta.
