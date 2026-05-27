Wydłużenie zasiłku opiekuńczego nad ciężko chorym dzieckiem. Ministerstwo rodziny ujawniło projekt ważnych zmian
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do prac legislacyjnych projekt ustawy wydłużający zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci chorych przewlekle i onkologicznie. Zgodnie z zapowiedzią szefowej resortu Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, limit płatnych dni opieki ma zostać podwojony i wyniesie maksymalnie 120 dni w roku. Nowe przepisy mają objąć dzieci do 18. roku życia, a roczny koszt zmian dla budżetu państwa oszacowano na około 100 mln złotych
Podwojenie limitu dni opieki nad chorym dzieckiem
We wtorek 26 maja 2026 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wniosek o wpis projektu do wykazu prac legislacyjnych rządu. Głównym założeniem nowych przepisów jest zabezpieczenie sytuacji bytowej rodziców, których dzieci zapadną na ciężkie schorzenia, w tym choroby nowotworowe.
Obecne regulacje prawne nie przewidują wydłużonego okresu wsparcia dla rodziców dzieci dotkniętych ciężkimi lub przewlekłymi chorobami. Standardowy zasiłek opiekuńczy przysługuje aktualnie przez maksymalnie 60 dni w roku na dzieci do 14. roku życia oraz zaledwie 14 dni na dzieci starsze. Projekt zakłada dodanie do tego limitu kolejnych 60 dni, co w sumie da nawet 120 dni pełnego wsparcia finansowego podczas opieki nad chorym podopiecznym.
Decyzja w rękach lekarza – brak sztywnej listy chorób
Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wyjaśniła w programie „Fakty po faktach” w TVN24, że resort celowo zrezygnował z tworzenia zamkniętego katalogu schorzeń uprawniających do dłuższego zasiłku. O zasadności przyznania dodatkowych dni wolnych ma decydować wyłącznie lekarz prowadzący, analogicznie do zasad wystawiania standardowego zwolnienia lekarskiego (L4). To medyk oceni, czy dany stan zdrowia pacjenta kwalifikuje się jako choroba poważna lub przewlekła. Ważną zmianą jest również granica wieku – wydłużone wsparcie ma przysługiwać na dzieci aż do ukończenia 18. roku życia.
Koszty dla budżetu i termin wejścia w życie
Roczny koszt wdrożenia proponowanych przepisów szacowany jest na około 100 mln zł. Szefowa resortu rodziny podkreśliła, że w skali globalnych wydatków państwa, na przykład rekordowych nakładów na obronność i armię, kwota ta jest niewielka, a bezpieczeństwo zdrowotne najmłodszych stanowi fundament odpowiedzialnego państwa.
Pytana o porozumienie z Ministrem Finansów oraz termin wdrożenia reformy, minister wyraziła przekonanie, że cała Rada Ministrów oraz klasa polityczna poprą projekt. Resort zaplanował bardzo krótkie, 14-dniowe vacatio legis od momentu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Cel ministerstwa zakłada, że po sprawnym procesie legislacyjnym nowe przepisy zaczną funkcjonować w praktyce już w 2027 roku.
