Wyjadą stąd setki ciężarówek dla Wojska Polskiego! Pracę znajdą setki osób, a cel jest strategiczny

Nowy profil produkcyjny i plany rozwojowe

Trzy ogromne hale przemysłowe, które po ogłoszeniu upadłości spółki Rafako zostały przejęte przez Polską Grupę Zbrojeniową (PGZ), przechodzą obecnie gruntowną modernizację. Infrastruktura jest dostosowywana do restrykcyjnych wymogów technicznych przemysłu obronnego. Głównym inwestorem w tym rejonie jest spółka Jelcz, która planuje uruchomienie w Raciborzu seryjnego montażu samochodów ciężarowych oraz pojazdów specjalistycznych.

Harmonogram operacyjny zakłada, że pierwsze 40 gotowych egzemplarzy wojskowych opuści śląskie taśmy montażowe jeszcze przed końcem bieżącego roku. Docelowo moce przerobowe mają pozwolić na dostarczanie armii około 400 maszyn rocznie. Sukcesywne przejmowanie i adaptacja kolejnych przestrzeni pofabrycznych otworzy w przyszłości drogę do rozszerzenia asortymentu w planach długofalowych znajduje się tam produkcja kołowych transporterów opancerzonych Rosomak oraz nowoczesnego systemu antydronowego San.

Impuls dla lokalnego rynku pracy i konsolidacja spółek

Dla regionu i mieszkańców Raciborza inwestycja oznacza potężny impuls ekonomiczny. Szacuje się, że docelowe zatrudnienie w nowym oddziale znajdzie nawet 500 wykwalifikowanych pracowników. Umowa gwarantująca wieloletnią dzierżawę hal produkcyjnych została oficjalnie podpisana pod koniec kwietnia.

Równolegle strony parafowały list intencyjny sankcjonujący fuzję kapitałową pomiędzy firmą Jelcz a podmiotem RFK, nową spółką celową, która została powołana bezpośrednio na fundamentach dawnego Rafako. Obecnie kluczowym etapem organizacyjnym jest wyłonienie w procesie rekrutacji dyrektora zarządzającego nowo powstającą fabryką.

Kluczowe cele produkcyjne i parametry wzrostu

Kategoria operacyjna Plany i parametry docelowe dla zakładu w Raciborzu Zatrudnienie Docelowo do 500 etatów dla personelu technicznego i inżynieryjnego. Wolumen produkcyjny 2026 40 pierwszych specjalistycznych pojazdów wojskowych. Docelowa wydajność Około 400 ciężarówek i podwozi specjalnych rocznie. Główne przeznaczenie sprzętu Platformy kołowe pod systemy rakietowe i radary obrony przeciwlotniczej Narew. Perspektywiczny asortyment Wozy bojowe Rosomak oraz zaawansowane tarcze antydronowe San.

Fundament dla obrony powietrznej kraju

W Raciborzu powstaną m.in. ciężkie podwozia kołowe, które posłużą jako platformy transportowo-bojowe dla zaawansowanych systemów rakietowych i stacji radiolokacyjnych wchodzących w skład kluczowego programu obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew. Nowa lokalizacja ma odciążyć dotychczasowe zakłady i zlikwidować wąskie gardła w łańcuchach dostaw.

„Pojazdy ciężarowe Jelcza w kilkunastu wersjach i specjalistycznych odmianach są obecne niemal w każdej jednostce Wojska Polskiego. Uruchamiając produkcję w Raciborzu, w kooperacji z głównym zakładem w Jelczu-Laskowicach oraz zleceniami do Autosanu w Sanoku, znacząco zwiększymy produkcję i będziemy w stanie w pełni i terminowo realizować wymagane zamówienia dla Sił Zbrojnych, ale także dla podmiotów cywilnych” — podkreśla Mariusz Ptak, prezes zarządu spółki Jelcz.

Dzięki synergii trzech powiązanych ze sobą ośrodków przemysłowych (Jelcz-Laskowice, Sanok oraz Racibórz), Polska Grupa Zbrojeniowa zyska elastyczność produkcyjną, która pozwoli na terminowe wywiązywanie się z kontraktów modernizacyjnych zawieranych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, znacząco podnosząc poziom bezpieczeństwa państwa.