Wyjątkowa szansa dla młodych! Darmowe podróże po Europie w 2026 roku
Masz 18 lat i marzysz o podróży po Europie? Teraz możesz to zrobić zupełnie za darmo. Komisja Europejska w ramach programu DiscoverEU rozdaje darmowe bilety kolejowe dla osób urodzonych w 2007 roku. Około 35 tysięcy młodych ludzi będzie mogło przez miesiąc zwiedzać Europę, poznawać nowe miejsca i korzystać ze zniżek na noclegi, transport oraz wydarzenia kulturalne. Zgłoszenia ruszają już 30 października.
Podróż po Europie za darmo. 18-latkowie dostaną bilety w ramach programu DiscoverEU
To wyjątkowa okazja dla młodych ludzi — Komisja Europejska ogłosiła nową edycję programu DiscoverEU, dzięki któremu 18-latkowie będą mogli bezpłatnie podróżować pociągiem po całej Europie. W ramach inicjatywy, będącej częścią programu Erasmus+, aż 35 tysięcy osób otrzyma darmowe bilety kolejowe oraz specjalne karty zniżkowe.
Z projektu mogą skorzystać osoby urodzone w 2007 roku, czyli między 1 stycznia a 31 grudnia 2007 r.. Program obejmuje nie tylko obywateli Unii Europejskiej, ale również młodych ludzi z państw stowarzyszonych z Erasmus+, takich jak Islandia, Norwegia, Macedonia Północna, Serbia, Liechtenstein czy Turcja.
Budżet edycji 2025–2026 wynosi 21,73 mln euro, a rekrutacja potrwa od 30 października do 13 listopada 2025 r.. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Europejski Portal Młodzieżowy, gdzie kandydaci wypełnią krótki formularz i rozwiążą quiz wiedzy o Europie. Wyniki zostaną ogłoszone 7 stycznia 2026 r.
Zwycięzcy programu otrzymają bilety na podróż, która może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2026 r. i trwać maksymalnie 30 dni. Uczestnicy będą mogli samodzielnie zaplanować trasę, odwiedzając co najmniej jeden inny kraj objęty DiscoverEU. Można też podróżować w grupie do czterech osób, jeśli wszyscy spełniają kryteria wieku.
Program stawia na ekologiczny transport, dlatego głównym środkiem podróży jest pociąg — w drugiej klasie lub ekonomicznej. Uczestnicy otrzymają również specjalną kartę uprawniającą do zniżek na noclegi, transport lokalny, wydarzenia kulturalne i sportowe.
Dodatkowo organizatorzy przewidzieli wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami – mogą one liczyć na refundację kosztów pomocy asystenta, psa przewodnika czy sprzętu ułatwiającego podróż.
DiscoverEU to nie tylko darmowy bilet, ale też wyjątkowa przygoda i okazja do poznania Europy z zupełnie nowej perspektywy. Laureaci staną się ambasadorami programu i będą dzielić się swoimi doświadczeniami w mediach społecznościowych, inspirując innych młodych ludzi do odkrywania kontynentu.
