Wyjechał na ryby i zniknął bez śladu. 73-latek spędził 3 godziny uwięziony w wodzie

17 maja 2026 14:15 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Dramatyczna akcja pod Starogardem Gdańskim mogła zakończyć się tragedią. Policjanci odnaleźli 73-letniego mężczyznę, który przez kilka godzin leżał zakleszczony pod trójkołowym pojazdem w jeziorze. Senior był wychłodzony i wyczerpany. Funkcjonariusze dotarli do niego dosłownie w ostatniej chwili.

Policyjny radiowóz. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Wszystko zaczęło się w czwartek, 14 maja, około godziny 21:30. Dyżurny starogardzkiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące zaginięcia 73-latka cierpiącego na chorobę Parkinsona i Alzheimera. Mężczyzna kilka godzin wcześniej wyjechał z domu trójkołowcem na ryby i nie wrócił.

Rodzina próbowała się z nim kontaktować, jednak senior nie odbierał telefonu. Jak się później okazało, telefon pozostawił na brzegu jeziora.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania

Na miejsce skierowano patrol, który zebrał szczegóły dotyczące zaginięcia. Z ustaleń wynikało, że mężczyzna mógł przebywać nad jednym z pobliskich jezior. Dla funkcjonariuszy ogłoszono alarm i rozpoczęto intensywne poszukiwania.

Policjanci sprawdzali kolejne akweny i okoliczne tereny. Przełom nastąpił tuż przed godziną 23:00 podczas kontroli czwartego jeziora.

To wtedy funkcjonariusze zauważyli w wodzie przewrócony trójkołowiec. Dokładnie takim pojazdem poruszał się zaginiony senior.

Leżał zakleszczony pod pojazdem

Policjanci natychmiast wbiegli do jeziora. W wodzie odnaleźli wycieńczonego 73-latka, który był zakleszczony pod pojazdem i nie miał możliwości samodzielnego wydostania się.

Mężczyzna spędził w wodzie około 3 godzin. Był mocno wychłodzony i osłabiony. Funkcjonariusze wyciągnęli go na brzeg, okryli dodatkową odzieżą i rozpoczęli udzielanie pomocy przedmedycznej.

Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Ratownicy zdecydowali o przewiezieniu seniora do szpitala na dalsze badania.

Policja przypomina o bezpieczeństwie

Funkcjonariusze podkreślają, że szybka reakcja i natychmiastowe rozpoczęcie poszukiwań miały kluczowe znaczenie dla uratowania życia mężczyzny.

W przypadku osób starszych, szczególnie cierpiących na choroby neurologiczne lub problemy z pamięcią, każda godzina może mieć ogromne znaczenie.

