Wyjeżdżasz z Warszawy? Od poniedziałku na tych trasach czekają utrudnienia
Od poniedziałku, 19 października, kierowcy podróżujący po Warszawie i Mazowszu muszą przygotować się na kolejne utrudnienia. W związku z przygotowaniami do rozbudowy autostrady A2 drogowcy zamkną wybrane pasy ruchu, a w niektórych miejscach wprowadzą ograniczenia prędkości. Największe zmiany obejmą węzły Opacz, Warszawa Zachód i Wiskitki oraz obwodnicę Sochaczewa. Na trasie S2 w nocy do dyspozycji kierowców pozostanie miejscami tylko jeden pas w każdym kierunku.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała kolejny etap prac przygotowawczych do poszerzenia autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Utrudnienia zaplanowano od 19 do 23 października 2026 roku, czyli od poniedziałku do piątku.
Roboty będą prowadzone zarówno w ciągu dnia, jak i nocą. W zależności od lokalizacji obejmą układanie nawierzchni, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przygotowanie nowego oznakowania.
Choć główna inwestycja dotyczy autostrady A2, zmiany odczują również kierowcy korzystający z dróg ekspresowych S2 i S8 oraz dróg krajowych nr 50 i 92.
Od 19 października zmiany na 5 węzłach i skrzyżowaniach. Gdzie będą utrudnienia?
Prace zaplanowane na nadchodzący tydzień obejmują kilka ważnych punktów komunikacyjnych na zachód od Warszawy.
Najważniejsze utrudnienia w dniach 19-23 października:
|Lokalizacja
|Planowane zmiany
|Węzeł Opacz, S2/S8
|Nocne zwężenia S2 do jednego pasa na każdej jezdni
|Węzeł Wiskitki, A2/DK50
|Zwężenia w obrębie węzła i prace wykończeniowe
|Węzeł Warszawa Zachód, S8/DK92
|Jeden pas na każdej jezdni DK92
|Węzeł Mszczonów Północ, S8/DK50
|Całodobowe prace przy urządzeniach bezpieczeństwa i oznakowaniu
|Obwodnica Sochaczewa
|Zwężenia i możliwe nocne zamknięcia wlotów ronda
Zmiany nie muszą obowiązywać jednocześnie przez cały tydzień. Organizacja ruchu będzie dostosowywana do postępu robót i warunków na drodze.
GDDKiA apeluje o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz ograniczenia prędkości. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy ciężarówek i osoby, które regularnie korzystają z przebudowywanych łącznic.
Węzeł Opacz. Na S2 w nocy zostanie tylko jeden pas ruchu
Jednym z miejsc, w których utrudnienia mogą być szczególnie odczuwalne, jest węzeł Opacz, łączący Południową Obwodnicę Warszawy w ciągu S2 z drogą ekspresową S8.
W najbliższych dniach drogowcy planują tam układanie masy bitumicznej na łącznicach. Roboty będą odbywały się od godzin porannych do późnego wieczora.
Największe zmiany dotyczą jednak ruchu nocnego na trasie S2.
Zarówno na jezdni w kierunku Poznania, jak i Terespola planowane jest zwężenie do jednego pasa ruchu.
Oznacza to znaczące ograniczenie przepustowości drogi, którą codziennie poruszają się tysiące kierowców omijających centrum Warszawy.
Przy zmniejszonej liczbie dostępnych pasów szczególnie ważne będzie zachowanie odpowiedniej odległości między pojazdami oraz wcześniejsze przygotowanie się do zmiany pasa.
Prace na węźle Opacz mają również znaczenie dla kierowców przemieszczających się między trasami S8 i S2 w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, Wrocławia oraz węzła Konotopa.
Docelowo GDDKiA planuje poprawić przepustowość tego połączenia poprzez budowę dwupasowych łącznic na wybranych relacjach.
Ma to ograniczyć zatory występujące obecnie podczas łączenia się strumieni ruchu.
Węzeł Warszawa Zachód. Utrudnienia na ulicy Poznańskiej
Kolejne zmiany obejmą węzeł Warszawa Zachód, na którym droga ekspresowa S8 krzyżuje się z drogą krajową nr 92.
To ważne połączenie dla osób dojeżdżających do Warszawy od strony Ożarowa Mazowieckiego i okolicznych miejscowości.
W ramach prac przygotowawczych przewidziano zwężenie ulicy Poznańskiej, czyli DK92, do jednego pasa na każdej jezdni.
Ograniczenia dotyczą zatem drogi krajowej przebiegającej przez węzeł, a nie całej trasy głównej S8.
Roboty mają przygotować układ drogowy do zwiększonego obciążenia w czasie właściwej rozbudowy A2.
GDDKiA planuje poszerzenie obu jezdni DK92, dzięki czemu w przyszłości łatwiejszy ma być wjazd na S8 oraz zjazd z ekspresówki.
Zmiany obejmą również wybrane łącznice obsługujące ruch między Warszawą, Ożarowem Mazowieckim i węzłem Konotopa.
W czasie prowadzenia prac kierowcy mogą napotkać zwężone pasy oraz tymczasowe przesunięcia toru jazdy.
Wiskitki. Zwężenia na połączeniu autostrady A2 z drogą krajową nr 50
Roboty będą kontynuowane także na węźle Wiskitki, gdzie autostrada A2 łączy się z drogą krajową nr 50.
To istotny punkt dla kierowców podróżujących między Żyrardowem, Sochaczewem oraz autostradą.
W dniach 19-23 października zaplanowano tam prace wykończeniowe i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Według zapowiedzi drogowców zwężenia mogą występować w obrębie całego węzła, od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych.
Roboty obejmują również przebudowę ronda rozprowadzającego ruch pomiędzy autostradą, drogą krajową i drogami lokalnymi.
Zmniejszona zostanie wyspa centralna, a wybrane wloty zostaną poszerzone. Ma to ułatwić przejazd szczególnie pojazdom ciężarowym, które potrzebują większej przestrzeni podczas pokonywania skrzyżowań.
W czasie prac kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na pojazdy budowy oraz oznakowanie wskazujące aktualny przebieg pasów.
Węzeł Mszczonów. Prace będą prowadzone przez całą dobę
Utrudnienia nie ominą również węzła Mszczonów Północ na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S8 z DK50.
W przeciwieństwie do części pozostałych lokalizacji prace mają być prowadzone przez całą dobę.
Drogowcy będą montować urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i przygotowywać docelowe oznakowanie.
Przebudowa obejmuje ronda umożliwiające zjazd z trasy S8 oraz przejazd drogą krajową nr 50.
Dotychczasowe roboty koncentrowały się przede wszystkim po południowej stronie ekspresówki. Zwężenia wprowadzano między innymi na wlotach DK50 oraz na łącznicy prowadzącej od strony Piotrkowa Trybunalskiego.
Zmiana geometrii rond ma poprawić płynność ruchu, szczególnie w przypadku samochodów ciężarowych.
Kierowcy powinni jednak pamiętać, że do zakończenia prac obowiązywać może czasowa organizacja ruchu.
Sochaczew. Nocą możliwe zamknięcia wlotów ronda
Problemy z przejazdem mogą wystąpić również na obwodnicy Sochaczewa.
Drogowcy przygotowują przebudowę skrzyżowań w ciągu DK50, w rejonie połączeń z drogą krajową nr 92 oraz drogą wojewódzką nr 705.
Roboty obejmują między innymi poszerzanie jezdni, zmiany geometrii rond oraz układanie nowej nawierzchni.
Szczególną uwagę powinni zachować kierowcy poruszający się w rejonie ulicy Łowickiej.
W ciągu dnia prowadzone będą prace wykończeniowe, natomiast nocą przewidziano układanie masy bitumicznej na rondzie.
Możliwe będą chwilowe zamknięcia poszczególnych wlotów skrzyżowania.
Nie oznacza to zapowiedzi całkowitego zamknięcia obwodnicy Sochaczewa na cały tydzień. Utrudnienia mają być wprowadzane odpowiednio do wykonywanych robót.
W przypadku czasowego zamknięcia wlotu kierowcy powinni kierować się obowiązującym oznakowaniem i poleceniami osób zabezpieczających prace.
Z uwagi na duży udział ruchu ciężarowego nawet krótkotrwałe ograniczenia mogą powodować wydłużenie czasu przejazdu.
Dlaczego drogowcy przebudowują węzły przed rozbudową A2?
Prowadzone obecnie roboty są elementem większego przedsięwzięcia obejmującego 92 km autostrady A2 między Łodzią a Warszawą.
Głównym celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości jednej z najbardziej obciążonych tras w Polsce.
Według danych GDDKiA z ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu autostradą A2 przejeżdża codziennie od około 60 tys. pojazdów w okolicach Łodzi do niemal 100 tys. samochodów w rejonie Warszawy.
Oznacza to, że dwupasowe jezdnie w wielu miejscach zbliżają się do granic swojej przepustowości.
Szczególnie trudna sytuacja występuje w godzinach szczytu oraz podczas intensywnego ruchu weekendowego.
Z tego powodu przed rozpoczęciem właściwego poszerzania autostrady drogowcy muszą przygotować sąsiednie trasy do przejęcia części ruchu.
Chodzi przede wszystkim o S8, DK50 i DK92, które w czasie budowy A2 będą pełniły funkcję alternatywnych połączeń.
Przebudowywane ronda, zjazdy oraz łącznice mają umożliwić sprawniejsze przemieszczanie się większej liczby samochodów.
W niektórych miejscach zwiększona zostanie szerokość jezdni, a na innych zmieniona geometria skrzyżowań.
Autostrada A2 zyska dodatkowe pasy. Inwestycja za blisko 1,5 mld zł
Rozbudowa A2 między Warszawą a Łodzią należy do największych obecnie realizowanych inwestycji drogowych w centralnej Polsce.
Całe przedsięwzięcie obejmuje 92 km trasy, z czego na 89 km zaplanowano dobudowę dodatkowych pasów ruchu.
Na większości odcinka kierowcy będą mieli po zakończeniu inwestycji do dyspozycji po 3 pasy w każdym kierunku.
Istotny wyjątek dotyczy fragmentu między węzłami Pruszków i Konotopa.
Tam, na odcinku długości około 3 km, autostrada ma zostać poszerzona do 4 pasów ruchu na każdej jezdni.
Z kolei w rejonie węzła Łódź Północ, gdzie trasa przecina autostradę A1, dodatkowy pas nie jest potrzebny. Kierowcy już teraz korzystają tam z trzech pasów. Zaplanowano natomiast wymianę nawierzchni i montaż nowego, energooszczędnego oświetlenia.
Łączna wartość rozbudowy jest szacowana na blisko 1,5 mld zł.
Według informacji GDDKiA z września 2026 roku podpisano 3 z 4 umów na wykonanie inwestycji.
Do zakontraktowania pozostawał jeszcze odcinek między węzłami Łódź Północ i Łowicz, o długości 27,9 km.
Podczas rozbudowy A2 mają pozostać 2 pasy w każdym kierunku
Jednym z najważniejszych założeń inwestycji jest utrzymanie ruchu na autostradzie podczas prowadzenia prac budowlanych.
GDDKiA zapowiedziała, że w trakcie właściwej rozbudowy A2 kierowcy będą mieli do dyspozycji po 2 pasy ruchu w każdym kierunku.
Nie oznacza to jednak przejazdu bez utrudnień.
Konieczne będzie wprowadzenie tymczasowego oznakowania oraz ograniczeń prędkości, a w niektórych miejscach również przesunięcie pasów ruchu.
Drogowcy planują także zastosowanie odcinkowego pomiaru prędkości, który ma poprawić bezpieczeństwo na przebudowywanej trasie.
Trzeba przy tym odróżnić przyszłą organizację ruchu na autostradzie A2 od bieżących, nocnych prac na węźle Opacz, gdzie zwężenia do jednego pasa dotyczą trasy S2.
Inwestycja ma też przynieść nowość w zakresie energetyki. Rozbudowany odcinek autostrady ma być wyposażony w instalacje odnawialnych źródeł energii oraz magazyny energii.
Według założeń GDDKiA system ten ma umożliwić zasilanie infrastruktury drogowej, w tym oświetlenia i urządzeń pomiarowych, energią produkowaną na miejscu.
Co oznaczają utrudnienia dla kierowców z Warszawy i Mazowsza?
Najbliższe dni mogą być szczególnie wymagające dla mieszkańców zachodnich części aglomeracji warszawskiej.
Zmiany obejmą trasy wykorzystywane podczas codziennych dojazdów do pracy, transportu towarów i podróży między Warszawą a zachodnią częścią Mazowsza.
Kierowcy korzystający z S2 powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na nocne zwężenia w rejonie węzła Opacz.
Osoby dojeżdżające od strony Ożarowa Mazowieckiego muszą liczyć się z ograniczoną liczbą pasów na DK92 przy węźle Warszawa Zachód.
Z kolei mieszkańcy Żyrardowa, Wiskitek, Mszczonowa i Sochaczewa mogą napotkać czasowe zwężenia oraz zmiany pierwszeństwa lub toru jazdy na przebudowywanych skrzyżowaniach.
Przed rozpoczęciem podróży warto sprawdzić aktualne informacje drogowe GDDKiA, szczególnie jeśli przejazd zaplanowano wieczorem lub nocą.
Należy również liczyć się z możliwością zmian harmonogramu. Prace związane z układaniem masy bitumicznej są uzależnione między innymi od warunków atmosferycznych.
Najbliższy etap utrudnień zaplanowano od 19 do 23 października. Nie oznacza to jednak zakończenia wszystkich prac w piątek. Przygotowania do rozbudowy autostrady A2 będą kontynuowane, a kolejne zmiany organizacji ruchu mają być ogłaszane wraz z postępem inwestycji.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.