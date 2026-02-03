Wykolejony pociąg wiózł paliwo dla Ukrainy. Na miejscu działa policja i wojsko
W nocy doszło do poważnego zdarzenia kolejowego w miejscowości Jaroszowa Wola. Wykoleił się pociąg towarowy przewożący olej napędowy. Na miejscu wprowadzono szerokie zabezpieczenia, a pasażerowie muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu pociągów na Mazowszu.
Co się wydarzyło w Jaroszowej Woli
Pociąg towarowy relacji Szczecin Chełm, poruszający się po linii kolejowej nr 12, wykoleił się w nocy na wysokości miejscowości Jaroszowa Wola w powiecie piaseczyńskim. Skład przewoził olej napędowy w cysternach.
Według informacji służb, w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Nie doszło również do wycieku paliwa z cystern, co pozwoliło uniknąć zagrożenia dla środowiska i mieszkańców.
Akcja służb i zabezpieczenie terenu
Miejsce wykolejenia zostało zabezpieczone przez policjantów Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Na miejscu pracują Straż Pożarna, Policja oraz Straż Ochrony Kolei. Wszystkie drogi dojazdowe do rejonu zdarzenia zostały zablokowane.
Zamknięto także przejazd kolejowy w Kamionce. Oznacza to utrudnienia nie tylko dla ruchu kolejowego, ale również dla kierowców poruszających się lokalnymi drogami.
Utrudnienia w ruchu pociągów
Koleje Mazowieckie poinformowały o problemach w kursowaniu pociągów na całym obszarze obsługi linii KM. Część składów może być opóźniona, odwołana lub kursować w skróconych relacjach.
Sytuacja jest dynamiczna, a opóźnienia mogą się zmieniać w zależności od postępu prac służb technicznych. Aktualne informacje o kursowaniu pociągów pasażerowie mogą sprawdzać na stronie portalpasazera.pl.
Dla pasażerów wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM, ZTM oraz WTP w pociągach, metrze, autobusach i tramwajach w 1 i 2 strefie biletowej.
Prawdopodobna przyczyna zdarzenia
Wstępne opinie ekspertów pracujących na miejscu wskazują, że do wykolejenia mogły przyczynić się czynniki eksploatacyjne w połączeniu z bardzo niskimi temperaturami. Szczegółowe okoliczności zdarzenia będą jeszcze analizowane.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli dziś planujesz podróż koleją na Mazowszu, musisz liczyć się z opóźnieniami i zmianami w rozkładzie jazdy. Warto sprawdzić połączenie przed wyjazdem i rozważyć alternatywny środek transportu, szczególnie na trasach obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie.
Kierowcy powinni unikać rejonu Jaroszowej Woli i Kamionki z powodu zamkniętych dróg dojazdowych oraz przejazdu kolejowego.
Wykolejenie pociągu towarowego w Jaroszowej Woli spowodowało poważne utrudnienia w ruchu kolejowym i drogowym. Choć nikt nie ucierpiał i nie doszło do wycieku paliwa, skutki zdarzenia odczuwają pasażerowie w całym regionie. Służby nadal pracują na miejscu, a sytuacja pozostaje rozwojowa.
