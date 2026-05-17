Wykryto toksyczne substancje w tym produkcie. Sanepid ostrzega konsumentów

17 maja 2026 16:50 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące popularnym produkcie kuchennym marki FLORINA. W przedmiocie wykryto migrację niebezpiecznych substancji chemicznych do żywności, dlatego wskazane partie zostały wycofane ze sprzedaży. Sanepid apeluje do konsumentów, aby nie używali produktu podczas przygotowywania posiłków.

Komunikat GIS na czerwonym tle. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy użyciu Gemini)

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie dotyczące produktu do kontaktu z żywnością. Chodzi o chochlę marki FLORINA, w której wykryto migrację niebezpiecznych substancji chemicznych do żywności. Konsumenci zostali poproszeni o natychmiastowe zaprzestanie używania wskazanych partii produktu.

Sanepid ostrzega, że wykryte substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Niebezpieczne substancje wykryte w chochli

Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała, że podczas badań laboratoryjnych stwierdzono migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu do żywności.

Są to substancje chemiczne, które nie powinny znajdować się w jedzeniu i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka.

W związku z wynikami badań wydano oficjalne ostrzeżenie publiczne.

Jakiego produktu dotyczy komunikat?

  • Nazwa produktu: Chochla MULTI SMART
  • Marka: FLORINA
  • Numery partii: A20-091 oraz A19-435
  • Kod EAN: 5902719506734
  • Kraj pochodzenia: Chiny
  • Dystrybutor w Polsce: Florentyna Sp. z o.o.
Czarna chochla z etykietą. Fot. GIS/gov.pl
Etykieta wycofanego produktu. Fot. GIS/gov.pl

Producent wycofuje produkt ze sprzedaży

Firma Florentyna Sp. z o.o. poinformowała, że we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną rozpoczęła działania mające na celu wycofanie wskazanych partii produktu z rynku.

Sprzedaż została wstrzymana, a produkt jest usuwany z obrotu handlowego.

Spółka podkreśliła, że partie zostały legalnie dopuszczone do sprzedaży po przejściu wymaganych procedur kontrolnych obowiązujących w czasie importu.

GIS wydał zalecenie dla konsumentów

Sanepid apeluje do osób, które posiadają wskazane partie chochli, aby nie używały ich do kontaktu z żywnością.

Produkt nie powinien być wykorzystywany podczas przygotowywania ani podawania posiłków.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują obecnie cały proces wycofywania produktu.

Co to oznacza dla klientów?

  • Nie należy używać wskazanych partii chochli.
  • W produkcie wykryto niebezpieczne substancje chemiczne.
  • Sprzedaż została wstrzymana.
  • GIS monitoruje wycofywanie produktu z rynku.
  • Komunikat dotyczy partii A20-091 oraz A19-435.
