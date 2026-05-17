Wykryto toksyczne substancje w tym produkcie. Sanepid ostrzega konsumentów
GIS wydał pilne ostrzeżenie. Popularna chochla wycofywana ze sprzedaży
Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie dotyczące produktu do kontaktu z żywnością. Chodzi o chochlę marki FLORINA, w której wykryto migrację niebezpiecznych substancji chemicznych do żywności. Konsumenci zostali poproszeni o natychmiastowe zaprzestanie używania wskazanych partii produktu.
Sanepid ostrzega, że wykryte substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Niebezpieczne substancje wykryte w chochli
Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała, że podczas badań laboratoryjnych stwierdzono migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu do żywności.
Są to substancje chemiczne, które nie powinny znajdować się w jedzeniu i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka.
W związku z wynikami badań wydano oficjalne ostrzeżenie publiczne.
Jakiego produktu dotyczy komunikat?
Ostrzeżenie dotyczy konkretnego produktu kuchennego.
- Nazwa produktu: Chochla MULTI SMART
- Marka: FLORINA
- Numery partii: A20-091 oraz A19-435
- Kod EAN: 5902719506734
- Kraj pochodzenia: Chiny
- Dystrybutor w Polsce: Florentyna Sp. z o.o.
Producent wycofuje produkt ze sprzedaży
Firma Florentyna Sp. z o.o. poinformowała, że we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną rozpoczęła działania mające na celu wycofanie wskazanych partii produktu z rynku.
Sprzedaż została wstrzymana, a produkt jest usuwany z obrotu handlowego.
Spółka podkreśliła, że partie zostały legalnie dopuszczone do sprzedaży po przejściu wymaganych procedur kontrolnych obowiązujących w czasie importu.
GIS wydał zalecenie dla konsumentów
Sanepid apeluje do osób, które posiadają wskazane partie chochli, aby nie używały ich do kontaktu z żywnością.
Produkt nie powinien być wykorzystywany podczas przygotowywania ani podawania posiłków.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują obecnie cały proces wycofywania produktu.
Co to oznacza dla klientów?
- Nie należy używać wskazanych partii chochli.
- W produkcie wykryto niebezpieczne substancje chemiczne.
- Sprzedaż została wstrzymana.
- GIS monitoruje wycofywanie produktu z rynku.
- Komunikat dotyczy partii A20-091 oraz A19-435.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.