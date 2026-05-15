Wynajmujesz mieszkanie? Jedno przeoczenie może kosztować Cię 50 tys. zł

Rząd przygotowuje nowe przepisy dla osób wynajmujących mieszkania i domy na krótki termin. Właściciele nieruchomości będą musieli zgłaszać lokale do centralnej ewidencji i podawać specjalny numer identyfikacyjny w ogłoszeniach. Za brak wpisu lub pominięcie numeru ID mogą grozić administracyjne kary sięgające nawet 50 tys. zł.
Nowe obowiązki dla wynajmujących mieszkania. Nawet 50 tys. zł kary za brak numeru w ogłoszeniu
Rząd przygotowuje duże zmiany dla osób wynajmujących mieszkania i domy w ramach najmu krótkoterminowego. Nowe przepisy mają objąć m.in. właścicieli ofert publikowanych w serwisach rezerwacyjnych i platformach internetowych. Planowane regulacje przewidują obowiązkowy wpis do centralnej ewidencji oraz wysokie kary finansowe za brak wymaganych informacji w ogłoszeniach.
W niektórych przypadkach kara administracyjna może wynieść nawet 50 tys. zł.
Rząd chce ograniczyć „szarą strefę”
Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego.
Nowe przepisy mają być odpowiedzią na dynamiczny rozwój wynajmu mieszkań na doby oraz rosnącą liczbę ofert publikowanych w internecie.
Resort tłumaczy zmiany koniecznością ograniczenia szarej strefy i zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku noclegowym.
Projekt wdraża również unijne przepisy dotyczące gromadzenia danych o najmie krótkoterminowym.
Najem krótkoterminowy zostanie uznany za usługę hotelarską
Jedną z najważniejszych zmian będzie nowe podejście do najmu krótkoterminowego.
Wynajem mieszkania lub domu na okres krótszy niż 30 dni ma zostać formalnie uznany za usługę hotelarską.
Dotyczy to najmu realizowanego jednorazowo wobec jednego klienta.
W praktyce oznacza to objęcie właścicieli mieszkań podobnymi obowiązkami jak branży hotelarskiej.
Powstanie centralna ewidencja nieruchomości
Projekt przewiduje utworzenie Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych.
Każda nieruchomość przeznaczona do najmu krótkoterminowego będzie musiała zostać zgłoszona do ewidencji.
Po rejestracji właściciel otrzyma indywidualny numer identyfikacyjny obiektu.
Wpis będzie realizowany przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Nowe obowiązki dla właścicieli mieszkań
Przed rozpoczęciem wynajmu konieczne będzie:
- zgłoszenie nieruchomości do ewidencji,
- przedstawienie regulaminu porządkowego,
- złożenie oświadczenia o spełnianiu wymogów sanitarnych i przeciwpożarowych.
Nowe regulacje obejmą zarówno mieszkania, jak i domy wynajmowane turystom.
Nawet 50 tys. zł kary
Projekt przewiduje wysokie administracyjne kary pieniężne.
Kary mają grozić m.in. za:
- prowadzenie najmu bez wpisu do ewidencji,
- brak wymaganych oznaczeń i numeru ID w ogłoszeniu,
- wprowadzanie klientów w błąd co do rodzaju obiektu.
W każdym z tych przypadków kara może wynieść nawet do 50 tys. zł.
Decyzje administracyjne będą wydawane przez marszałków województw.
Nowe przepisy już od 20 maja 2026 r.?
Zgodnie z projektem część nowych regulacji miałaby wejść w życie 20 maja 2026 r.
To właśnie wtedy zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące rynku najmu krótkoterminowego.
Projekt nie został jednak jeszcze ostatecznie przyjęty przez parlament.
Obecnie trwają prace legislacyjne w rządzie.
Warszawa, Kraków i Sopot mogą odczuć zmiany najmocniej
Eksperci rynku nieruchomości wskazują, że nowe przepisy najmocniej odczują miasta turystyczne oraz największe aglomeracje.
Dotyczy to przede wszystkim Warszawy, Krakowa, Gdańska czy Sopotu.
To właśnie tam najem krótkoterminowy jest szczególnie popularny.
Co to oznacza dla właścicieli mieszkań?
- Najem krótkoterminowy ma zostać uznany za usługę hotelarską.
- Właściciele będą musieli zgłaszać nieruchomości do centralnej ewidencji.
- Każdy lokal otrzyma indywidualny numer identyfikacyjny.
- Brak numeru w ogłoszeniu może oznaczać wysoką karę.
- Maksymalna kara administracyjna ma wynosić 50 tys. zł.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.