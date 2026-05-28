Wypadek amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jeden walczy o życie

Wypadek amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ciężarówka przewróciła się w drodze na poligon
Groźny wypadek z udziałem amerykańskich żołnierzy wydarzył się w województwie zachodniopomorskim. Wojskowa ciężarówka przewożąca żołnierzy przewróciła się na lokalnej drodze w okolicach Drawska Pomorskiego. Kilku wojskowych zostało rannych, a stan jednego z nich określany jest jako ciężki. Na miejsce skierowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz służby wojskowe.
Ciężarówka z żołnierzami przewróciła się na trasie
Do zdarzenia doszło w czwartek na lokalnej drodze między miejscowościami Studnica i Czertyń w województwie zachodniopomorskim. Amerykańscy żołnierze jechali w kierunku poligonu w Drawsku Pomorskim.
W wojskowej ciężarówce znajdowały się 24 osoby. Część żołnierzy podróżowała w części ładunkowej pojazdu. To właśnie oni ucierpieli najbardziej po przewróceniu się samochodu na bok.
Według wstępnych ustaleń ciężarówka miała zahaczyć o pobocze mimo dobrych warunków atmosferycznych i prostej drogi. Służby wskazują, że prawdopodobną przyczyną była nieostrożność kierowcy.
Jeden z żołnierzy walczy o zdrowie
Początkowo obrażenia zgłosiło czterech wojskowych znajdujących się w części transportowej pojazdu. Z czasem kolejni żołnierze zaczęli odczuwać skutki wypadku.
Jak przekazał mediom mjr Tomasz Zygmunt ze szczecińskiego oddziału Żandarmerii Wojskowej, ostatecznie siedmiu żołnierzy wymagało pomocy medycznej.
Stan jednego z poszkodowanych określono jako ciężki. Na miejsce lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował rannego do szpitala w Gryficach.
Sześciu innych wojskowych trafiło do szpitali powiatowych. Jeden z żołnierzy odmówił hospitalizacji. Według służb stan siedmiu poszkodowanych jest obecnie stabilny.
Na miejscu pracowała Żandarmeria Wojskowa
Po wypadku teren zabezpieczyły służby wojskowe oraz ratownicy. Na miejscu prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
Śledczy mają teraz ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz potwierdzić przyczyny przewrócenia się wojskowej ciężarówki.
Badane będą między innymi warunki techniczne pojazdu, sposób transportu żołnierzy oraz okoliczności utraty panowania nad ciężarówką.
Amerykańskie wojsko regularnie ćwiczy w Polsce
Obecność żołnierzy USA w Polsce jest związana z działaniami NATO oraz wzmacnianiem bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu. Poligony w Drawsku Pomorskim należą do najważniejszych miejsc szkoleniowych wykorzystywanych przez siły amerykańskie.
Regularnie odbywają się tam ćwiczenia wojskowe z udziałem żołnierzy z różnych krajów NATO. W regionie często można spotkać wojskowe konwoje oraz ciężki sprzęt przemieszczający się między bazami i terenami szkoleniowymi.
Wypadki z udziałem pojazdów wojskowych należą do rzadkości, ale każdorazowo wywołują duże zainteresowanie służb oraz lokalnych mieszkańców.
Bezpieczeństwo wojskowych transportów pod lupą
Eksperci zwracają uwagę, że transport żołnierzy ciężarówkami wojskowymi wymaga szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas przejazdów lokalnymi drogami.
W przypadku przewrócenia się pojazdu osoby znajdujące się w części ładunkowej są bardziej narażone na obrażenia niż pasażerowie kabiny kierowcy.
Śledczy będą sprawdzać, czy podczas przejazdu zachowano wszystkie procedury bezpieczeństwa obowiązujące przy transporcie wojskowych.
Na razie nie podano informacji, czy ruch na trasie został całkowicie przywrócony po zakończeniu działań ratunkowych.
Warszawa i MON monitorują sytuację
Wypadek amerykańskich żołnierzy szybko stał się jednym z najgłośniejszych tematów dnia w Polsce. Sprawa jest monitorowana zarówno przez polskie służby wojskowe, jak i stronę amerykańską.
W Warszawie temat obecności wojsk USA oraz bezpieczeństwa transportów wojskowych regularnie pojawia się w debacie publicznej, szczególnie w kontekście rosnącej liczby ćwiczeń NATO na terenie kraju.
Eksperci przypominają jednak, że mimo pojedynczych incydentów współpraca wojskowa Polski i Stanów Zjednoczonych pozostaje jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa regionu.
Co to oznacza dla Ciebie? Służby wyjaśniają przyczyny wypadku
1. W wypadku uczestniczyło 24 amerykańskich żołnierzy. Część podróżowała w części ładunkowej ciężarówki.
2. Siedmiu wojskowych wymagało pomocy medycznej. Jeden z nich jest w stanie ciężkim.
3. Na miejsce wysłano śmigłowiec LPR. Rannego przetransportowano do szpitala w Gryficach.
4. Wstępne ustalenia wskazują na nieostrożność kierowcy. Ciężarówka miała zahaczyć o pobocze.
5. Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa i prokuratura. Śledczy mają ustalić dokładny przebieg zdarzenia.
