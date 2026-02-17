Wypadek autobusu z Polakami na Słowacji. Jest komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Na Słowacji doszło do tragicznego wypadku autobusu jadącego z Budapesztu do Krakowa. Na pokładzie byli obywatele Polski. Jedna osoba zginęła, a kilku pasażerów zostało rannych – polskie służby konsularne są w stałym kontakcie ze słowackimi władzami.

Wypadek autobusu z Polakami na Słowacji. Jest komunikat MSZ

We wtorek nad ranem na terytorium Słowacji doszło do poważnego wypadku autobusu jadącego z Budapesztu do Krakowa. Na pokładzie znajdowali się obywatele Polski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że jedna osoba zginęła, a kilku pasażerów odniosło obrażenia. Polskie służby konsularne pozostają w kontakcie ze słowackimi władzami.

Co się wydarzyło?

Do zdarzenia doszło około godziny 4:00 nad ranem. Autobus, którym podróżowało 26 pasażerów różnych narodowości, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu. Następnie zderzył się z ciężarówką przewożącą drewno.

W wyniku zderzenia pojazd stanął w ogniu. Pasażerom udało się opuścić autobus przed rozprzestrzenieniem się pożaru.

Według informacji przekazanych przez słowacką policję, kierowca autobusu był trzeźwy. Został ranny i zmarł na miejscu. Dwoje pasażerów trafiło do szpitala na dalsze leczenie.

Stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór potwierdził, że w wypadku zginął obywatel Polski. Podkreślił, że polski konsulat na Słowacji pozostaje w stałym kontakcie z lokalnymi służbami i władzami.

Służby konsularne są gotowe udzielić pomocy poszkodowanym oraz rodzinom ofiar w ramach obowiązujących przepisów i kompetencji.

Na tym etapie nie podano dodatkowych szczegółów dotyczących stanu pozostałych uczestników wypadku.

Fakty i tło sprawy

Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu. Autostrada została czasowo zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, policja oraz straż pożarna.

Śledztwo w sprawie przyczyn zdarzenia prowadzą słowackie organy ścigania. Analizowane są okoliczności zjechania autobusu na przeciwległy pas ruchu oraz przebieg samego zderzenia.

Nie podano na razie informacji o ewentualnym udziale osób trzecich ani o technicznym stanie pojazdu.

 

 

Jeśli Twoi bliscy podróżowali tą trasą lub przebywają obecnie na Słowacji, warto śledzić komunikaty MSZ oraz informacje publikowane przez polski konsulat. W sytuacjach kryzysowych obywatele Polski za granicą mogą kontaktować się z najbliższą placówką konsularną. Aktualne dane teleadresowe dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

 

Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. 

Źródła: Komunikat rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 17 lutego 2026 r., wiadomości.wp.pl

