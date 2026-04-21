Wypadek na autostradzie A2. Trasa do Warszawy zablokowana

21 kwietnia 2026 22:03 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Na autostradzie A2 doszło do wypadku z udziałem pracownika obsługi drogi. Trasa w kierunku Warszawy została zablokowana, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami na jednym z kluczowych odcinków w kraju.

Policyjny radiowóz. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Na autostradzie A2 doszło do poważnego zdarzenia z udziałem pracownika obsługi drogi. Ruch w kierunku Warszawy został zablokowany, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na jednym z kluczowych odcinków trasy.

Auto wjechało w pracownika. Zdarzenie na 107. kilometrze A2

Do wypadku doszło na 107. kilometrze autostrady A2, pomiędzy Trzcielem a Nowym Tomyślem. Według wstępnych informacji samochód osobowy wjechał w pracownika obsługi autostrady.

W wyniku zdarzenia zablokowany został pas ruchu w kierunku Warszawy. Na miejscu pracują służby, a kierowcy powinni przygotować się na opóźnienia i możliwe objazdy.

Prace na autostradzie zwiększają ryzyko. Trwa sezon robót drogowych

Kwiecień to okres intensywnych prac utrzymaniowych na autostradach. Na odcinku A2 Świecko-Konin prowadzone są działania związane m.in. z naprawą nawierzchni, czyszczeniem infrastruktury i koszeniem pasa rozdziału.

Obecność pracowników na jezdni znacząco zwiększa ryzyko zdarzeń drogowych, szczególnie przy dużym natężeniu ruchu i wysokich prędkościach.

Spółka Autostrada Wielkopolska prowadzi kampanię „Zauważ nas! Zareaguj! Zwolnij”, która ma przypominać kierowcom o konieczności zachowania ostrożności w rejonie prac drogowych.

Twarde dane: zdarzenia z udziałem pracowników nie są rzadkością

Dane z ostatniego roku pokazują skalę problemu. Na odcinku A2 zarządzanym przez Autostradę Wielkopolską odnotowano 14 zdarzeń z udziałem sprzętu i pracowników drogowych.

Z kolei według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na autostradach w Polsce doszło do 29 zdarzeń z udziałem służb utrzymaniowych, w których ranne zostały 4 osoby.

To pokazuje, że mimo zabezpieczeń i oznakowania, sytuacje zagrożenia nadal się zdarzają.

Warszawa: kierowcy odczują skutki blokady A2

Zablokowanie ruchu w kierunku Warszawy oznacza utrudnienia dla tysięcy kierowców zmierzających do stolicy. A2 to jedna z głównych arterii komunikacyjnych łączących zachodnią Polskę z Warszawą.

W praktyce oznacza to opóźnienia nie tylko na samej autostradzie, ale także na drogach dojazdowych do miasta. W godzinach szczytu skutki mogą być odczuwalne również na obwodnicach i głównych trasach wjazdowych do Warszawy.

Kierowcy planujący podróż do stolicy powinni sprawdzać aktualne komunikaty drogowe i rozważyć alternatywne trasy.

Apel do kierowców: zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność

Zarządca autostrady przypomina, że w miejscach prowadzenia prac stosowane są specjalne zabezpieczenia, w tym energochłonne osłony i oznakowanie świetlne. Ich zadaniem jest ochrona pracowników.

Mimo to kluczowe znaczenie ma zachowanie kierowców. Nadmierna prędkość i brak uwagi to najczęstsze przyczyny takich zdarzeń.

Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, zanim wyruszysz w trasę

Jeśli planujesz podróż autostradą A2, szczególnie w kierunku Warszawy:

Sprawdź aktualne komunikaty drogowe przed wyjazdem
Zaplanuj alternatywną trasę w przypadku dłuższych utrudnień
Zwolnij w rejonie prac drogowych i obserwuj oznakowanie
Zachowaj bezpieczny odstęp od innych pojazdów
Zwracaj uwagę na pracowników znajdujących się na jezdni

Każde zdarzenie na autostradzie wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Ostrożna jazda w rejonie prac drogowych może zapobiec kolejnym wypadkom.

