Wypadek na przejeździe pod Warszawą. Pociąg staranował auto, wagon w ogniu. Trwa wielka ewakuacja [WIDEO]
Niedzielne popołudnie przyniosło chwile grozy w podwarszawskim Błoniu. Rozpędzony skład dalekobieżny uderzył w samochód osobowy, co doprowadziło do gwałtownego pożaru. Płomienie strawiły auto i zajęły część pociągu. Służby ratunkowe prowadzą akcję gaśniczą na dużą skalę, a ruch na popularnej trasie został całkowicie zablokowany.
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 25 stycznia, około godziny 14:00. Pociąg relacji Rzeszów – Szczecin zderzył się z pojazdem osobowym, który znalazł się na torach. Siła uderzenia była na tyle duża, że samochód natychmiast stanął w płomieniach. Niestety, ogień nie ograniczył się tylko do wraku auta – żywioł szybko przeniósł się również na jeden z wagonów składu pasażerskiego.
Cudowne ocalenie kierowcy
Mimo dramatycznego przebiegu wypadku, wstępne informacje są optymistyczne w kwestii zdrowia uczestników. Kierowca samochodu osobowego wykazał się niesamowitym refleksem i zdołał uciec z pojazdu w ostatniej chwili, tuż przed tym, jak auto zamieniło się w kulę ognia. Nie odniósł on żadnych obrażeń.
Setki pasażerów na torach. Paraliż trasy
Sytuacja wymagała natychmiastowej ewakuacji podróżnych. Z pociągu bezpiecznie wyprowadzono kilkaset osób. Na szczęście wśród pasażerów i obsługi pociągu również nie odnotowano osób poszkodowanych.
Na miejscu trwa intensywna akcja gaśnicza. Z ogniem walczy już siedem zastępów straży pożarnej, a dyspozytorzy kierują w rejon wypadku kolejne jednostki wsparcia. Służby muszą nie tylko ugasić pożar, ale także zabezpieczyć teren, by ustalić dokładne przyczyny tego zdarzenia.
Konsekwencje dla ruchu kolejowego są poważne. Trasa na odcinku Warszawa – Łowicz została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Podróżni muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i odwołanymi kursami.
Utrudnienia na kolei – Twoje prawa w pigułce
Wypadki takie jak ten w Błoniu powodują efekt domina i opóźnienia wielu innych pociągów. Jeśli Twoja podróż została zakłócona, pamiętaj o swoich prawach:
1. Zwrot kosztów lub zmiana trasy
Jeśli przewidywane opóźnienie przyjazdu do stacji docelowej przekracza 60 minut, masz prawo do:
-
Rezygnacji z podróży i otrzymania pełnego zwrotu kosztów biletu (za część nieodbytą lub całą trasę, jeśli podróż straciła cel).
-
Kontynuacji podróży przy najbliższej okazji (przewoźnik często organizuje komunikację zastępczą).
2. Odszkodowanie za opóźnienie
W przypadku pociągów dalekobieżnych (np. InterCity), przysługuje Ci rekompensata finansowa:
-
25% ceny biletu – przy opóźnieniu od 60 do 119 minut.
-
50% ceny biletu – przy opóźnieniu wynoszącym 120 minut lub więcej.
-
Ważne: Minimalna kwota odszkodowania to zazwyczaj równowartość 4 euro. Musisz złożyć pisemną reklamację do przewoźnika.
3. Opieka podczas oczekiwania
Jeśli utkniesz na trasie, przewoźnik ma obowiązek zapewnić (w miarę możliwości):
-
Napoje i posiłki adekwatne do czasu oczekiwania.
-
Zakwaterowanie w hotelu, jeśli konieczny jest nocleg (oraz transport do tego hotelu).
4. Gdzie szukać informacji?
W sytuacji paraliżu trasy (jak Warszawa-Łowicz) nie polegaj tylko na zapowiedziach megafonowych. Sprawdzaj:
-
Portal Pasażera (portalpasazera.pl) – tu zobaczysz opóźnienia w czasie rzeczywistym.
-
Aplikacje przewoźników – często najszybciej pojawiają się tam komunikaty o komunikacji zastępczej (autobusowej).
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.