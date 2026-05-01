Wypadek na torach w Warszawie. Ruch pociągów wstrzymany, jedna osoba w szpitalu

1 maja 2026 16:08 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W rejonie linii kolejowej między Warszawą Falenicą a Warszawą Wawer doszło do poważnego wypadku z udziałem człowieka. Zdarzenie spowodowało całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na tym odcinku.

Fot. Warszawa w Pigułce

Poszkodowana osoba trafiła do szpitala

Z najnowszych informacji wynika, że osoba poszkodowana przeżyła. Została przetransportowana do szpitala, gdzie otrzymuje pomoc medyczną.

Na ten moment nie są znane szczegóły dotyczące jej stanu zdrowia.

Utrudnienia w ruchu kolejowym

W wyniku zdarzenia wstrzymano ruch pociągów między stacjami Warszawa Falenica i Warszawa Wawer. Pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi opóźnieniami oraz możliwymi zmianami w kursowaniu składów.

Służby pracują na miejscu, aby jak najszybciej przywrócić normalny ruch.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna