Wypadek na trasie S7 pod Warszawą. Kierowcy powinni się przygotować na utrudnienia

8 maja 2026 14:29 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Jak informuje jeden z naszych czytelników na trasie S7 w województwie mazowieckim doszło do zdarzenia drogowego w rejonie zjazdu na Grójec. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i korkiem sięgającym około kilometra. Według wstępnych informacji nikt nie został poszkodowany.

Policja prowadzi czynności na miejscu wypadku. Fot. Warszawa w Pigułce

Na trasie S7 w województwie mazowieckim doszło do zdarzenia drogowego w rejonie zjazdu na Grójec. Utrudnienia występują na odcinku w kierunku Radomia. Na miejscu pracuje policja, która prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia.

Według wstępnych ustaleń nie ma osób poszkodowanych. Mimo to kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Jak informują świadkowie, korek ma obecnie około kilometra długości.

Do zdarzenia doszło przy zjeździe z trasy S7 na Grójec na trasie Warszawa–Radom. Służby zabezpieczyły miejsce i częściowo ograniczyły ruch, co powoduje spowolnienie przejazdu w tym rejonie.

Policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń wydawanych na miejscu. Utrudnienia mogą potrwać do czasu zakończenia działań służb oraz usunięcia pojazdów z jezdni.

Kierowcy planujący przejazd trasą S7 w kierunku Radomia powinni przygotować się na wydłużony czas podróży. W miarę możliwości warto śledzić bieżące komunikaty drogowe i rozważyć alternatywne trasy przejazdu.

Co to oznacza dla kierowców?

Osoby jadące trasą Warszawa–Radom muszą liczyć się ze spowolnieniem ruchu w rejonie Grójca. Korek może się wydłużać szczególnie w godzinach zwiększonego natężenia ruchu. Zalecana jest ostrożna jazda i zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

