Wypadek z udziałem Beaty Szydło. Prokuratura zapowiada nowe czynności procesowe
Prokuratura Regionalna w Białymstoku wznowiła śledztwo dotyczące wypadku z udziałem Beaty Szydło z 2017 r. Śledczy zapowiadają, że na przełomie lutego i marca 2026 r. przeprowadzą czynności procesowe z dziewięcioma podejrzanymi, w tym byłymi i obecnymi funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa.
Prokuratura Regionalna w Białymstoku wznowiła śledztwo dotyczące wypadku drogowego z 10 lutego 2017 r., w którym uczestniczyła ówczesna premier Beata Szydło. Sprawa, która była już przedmiotem postępowań sądowych, ponownie znalazła się w centrum uwagi po przeprowadzonym audycie Prokuratury Krajowej. Śledczy zapowiadają kolejne czynności procesowe wobec podejrzanych.
Co się zmienia?
Jak poinformowała Prokuratura Regionalna w Białymstoku, na przełomie lutego i marca 2026 r. planowane jest przeprowadzenie czynności procesowych z podejrzanymi. Chodzi o osiem osób będących byłymi i obecnymi funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa (wcześniej Biura Ochrony Rządu) oraz jedną osobę cywilną.
Śledztwo dotyczy nie tylko samego przebiegu wypadku, do którego doszło w Oświęcimiu, ale także działań podejmowanych przez funkcjonariuszy publicznych w związku z wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia.
Fakty i tło sprawy
Do wypadku doszło 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu. W kolizji brała udział kolumna rządowa, w której podróżowała ówczesna prezes Rady Ministrów. Sprawa od początku budziła duże zainteresowanie opinii publicznej oraz kontrowersje dotyczące sposobu prowadzenia postępowania.
W marcu 2018 r. Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec kierowcy fiata na okres jednego roku. W lipcu 2020 r. Sąd Rejonowy w Oświęcimiu uznał kierowcę za winnego nieumyślnego spowodowania wypadku, ale warunkowo umorzył postępowanie. Jednocześnie sąd wskazał, że kierowca BOR naruszył przepisy ruchu drogowego.
W lutym 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał wyrok wobec kierowcy fiata.
Audyt i nowe śledztwo
Po zmianie rządu przeprowadzono audyt w Prokuraturze Krajowej. W jego wyniku wskazano, że wcześniejsze postępowanie mogło być prowadzone z założeniem potwierdzenia z góry przyjętej tezy. Te ustalenia stały się podstawą do wznowienia śledztwa.
Obecne postępowanie prowadzi specjalny zespół prokuratorów, który bada zarówno okoliczności samego wypadku, jak i sposób prowadzenia wcześniejszych czynności procesowych.
Co dalej?
Na przełomie lutego i marca 2026 r. planowane są przesłuchania podejrzanych. Śledczy nie ujawniają szczegółów dotyczących zakresu zarzutów ani możliwych konsekwencji prawnych.
Sprawa wypadku z 2017 r. ponownie wchodzi w fazę intensywnych działań procesowych. Najbliższe tygodnie mogą przynieść nowe informacje dotyczące odpowiedzialności osób zaangażowanych w działania po zdarzeniu.
