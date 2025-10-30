Wypadki w Warszawie po gwałtownej burzy. ogromne korki na Puławskiej

30 października 2025 16:40 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Trudne warunki pogodowe, które od kilku godzin panują w Warszawie, doprowadziły do serii wypadków na ulicach stolicy. Jedno z najpoważniejszych zdarzeń miało miejsce na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Płaskowickiej w kierunku centrum.

Fot. Warszawa w Pigułce

Na jezdni leży przewrócony motocykl, a na miejscu pracują służby ratunkowe. Ruch w tym rejonie jest bardzo utrudniony – utworzył się gigantyczny korek, który sięga aż kilku kilometrów. Kierowcy próbują omijać miejsce zdarzenia, co dodatkowo powoduje chaos i paraliż komunikacyjny w całej okolicy.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Jezdnie są śliskie, widoczność ograniczona, a w wielu miejscach zalega woda po intensywnych opadach.

Na wszelki wypadek omijajcie okolice Puławskiej i Płaskowickiej – zarówno w stronę centrum, jak i w kierunku Ursynowa. Jeśli nie musicie dziś ruszać w trasę, lepiej przeczekajcie najgorsze momenty nawałnicy w bezpiecznym miejscu.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl