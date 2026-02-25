Wyrzucili go z pracy, bo uratował psa przed zamarznięciem. Teraz potężna sieć błaga o wybaczenie.

25 lutego 2026 18:42 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Historia z Czelabińska wstrząsnęła rosyjską opinią publiczną. Dostawca najpopularniejszej sieci pizzerii w kraju, Dodo Pizza, stracił pracę po tym, jak w czasie ekstremalnych mrozów okrył kocem marznącego, bezdomnego psa. Reakcja internautów była natychmiastowa, masowy bojkot zmusił założyciela firmy do bicia się w piersi.

Fot. Pixabay

Gest empatii ukarany zwolnieniem

W Czelabińsku, mieście położonym niedaleko granicy z Kazachstanem, temperatury spadły drastycznie poniżej zera. Jeden z dostawców sieci Dodo Pizza, widząc na ulicy trzęsącego się z zimna bezdomnego psa, postanowił zareagować. Zdjął koc (używany do zabezpieczania toreb termicznych) i okrył nim zwierzę. Nagranie lub informacja o tym geście trafiła do kierownictwa, które zamiast pochwalić pracownika, podjęło decyzję o jego natychmiastowym zwolnieniu za „naruszenie procedur” i „nienależyte wykorzystanie mienia firmy”.

Kryzys wizerunkowy Dodo Pizza. Tabela wydarzeń

To, co miało być rutynową decyzją kadrową, przerodziło się w największy kryzys wizerunkowy w historii sieci:

Etap Wydarzenie Skutek
Incydent Dostawca okrywa psa kocem podczas mrozów Zwolnienie pracownika przez lokalnego menedżera
Reakcja sieci Fala oburzenia i hashtag #BoycottDodo Tysiące negatywnych ocen i usuniętych aplikacji
Finał Interwencja założyciela, Fiodora Owczinnikowa Publiczne przeprosiny i prośba o powrót pracownika

Wstydliwa lekcja dla korporacji

Założyciel sieci, Fiodor Owczinnikow, musiał osobiście interweniować, by ugasić pożar w mediach społecznościowych. Przyznał, że decyzja o zwolnieniu była błędem i wyrazem braku empatii ze strony lokalnego kierownictwa. Firma zapowiedziała nie tylko przywrócenie dostawcy do pracy (jeśli ten wyrazi zgodę), ale także zmianę wewnętrznych regulaminów, tak aby w sytuacjach nadzwyczajnych pracownicy mogli kierować się odruchem serca, a nie sztywnymi procedurami.

Dlaczego ta sprawa tak poruszyła ludzi?

Analitycy wskazują, że w trudnych czasach obywatele są wyjątkowo czuli na przejawy bezinteresownego dobra:

  • Empatia ponad procedury: Ludzie stanęli murem za człowiekiem, który zaryzykował pracę, by pomóc słabszej istocie.
  • Siła bojkotu konsumenckiego: Przypadek ten pokazał, że nawet największa sieć pizzerii w Rosji nie jest odporna na zjednoczony głos internautów.
  • Wizerunek „ludzkiej” marki: Dodo Pizza budowała swój PR na otwartości i nowoczesności, dlatego brutalne zwolnienie za pomoc psu zostało uznane za szczyt hipokryzji.

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska dotyczącego bojkotu sieci Dodo Pizza po zwolnieniu dostawcy w Czelabińsku (luty 2026).

 

