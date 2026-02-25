Wyrzucili go z pracy, bo uratował psa przed zamarznięciem. Teraz potężna sieć błaga o wybaczenie.

Historia z Czelabińska wstrząsnęła rosyjską opinią publiczną. Dostawca najpopularniejszej sieci pizzerii w kraju, Dodo Pizza, stracił pracę po tym, jak w czasie ekstremalnych mrozów okrył kocem marznącego, bezdomnego psa. Reakcja internautów była natychmiastowa, masowy bojkot zmusił założyciela firmy do bicia się w piersi.

Zobacz również: Ustalone. 14 czerwca zmiany w sklepach. Na półki trafi nowa kategoria produktów. Dla niektórych to nowa jakość życia

Polska wciąż w ogonie Europy? Mamy najnowszy ranking wzrostu cen w 2026 r. Gest empatii ukarany zwolnieniem W Czelabińsku, mieście położonym niedaleko granicy z Kazachstanem, temperatury spadły drastycznie poniżej zera. Jeden z dostawców sieci Dodo Pizza, widząc na ulicy trzęsącego się z zimna bezdomnego psa, postanowił zareagować. Zdjął koc (używany do zabezpieczania toreb termicznych) i okrył nim zwierzę. Nagranie lub informacja o tym geście trafiła do kierownictwa, które zamiast pochwalić pracownika, podjęło decyzję o jego natychmiastowym zwolnieniu za „naruszenie procedur” i „nienależyte wykorzystanie mienia firmy”.

Zobacz również: Tusk wyciągnął to z kieszeni na konferencji. Reakcja premierki Islandii mówi wszystko

Za ile sąsiad sprzedał mieszkanie? Bezpłatny Rejestr Cen Nieruchomości już dostępny Kryzys wizerunkowy Dodo Pizza. Tabela wydarzeń To, co miało być rutynową decyzją kadrową, przerodziło się w największy kryzys wizerunkowy w historii sieci: Etap Wydarzenie Skutek Incydent Dostawca okrywa psa kocem podczas mrozów Zwolnienie pracownika przez lokalnego menedżera Reakcja sieci Fala oburzenia i hashtag #BoycottDodo Tysiące negatywnych ocen i usuniętych aplikacji Finał Interwencja założyciela, Fiodora Owczinnikowa Publiczne przeprosiny i prośba o powrót pracownika

Wstydliwa lekcja dla korporacji Założyciel sieci, Fiodor Owczinnikow, musiał osobiście interweniować, by ugasić pożar w mediach społecznościowych. Przyznał, że decyzja o zwolnieniu była błędem i wyrazem braku empatii ze strony lokalnego kierownictwa. Firma zapowiedziała nie tylko przywrócenie dostawcy do pracy (jeśli ten wyrazi zgodę), ale także zmianę wewnętrznych regulaminów, tak aby w sytuacjach nadzwyczajnych pracownicy mogli kierować się odruchem serca, a nie sztywnymi procedurami.