Wyrzucili go z pracy, bo uratował psa przed zamarznięciem. Teraz potężna sieć błaga o wybaczenie.
Gest empatii ukarany zwolnieniem
W Czelabińsku, mieście położonym niedaleko granicy z Kazachstanem, temperatury spadły drastycznie poniżej zera. Jeden z dostawców sieci Dodo Pizza, widząc na ulicy trzęsącego się z zimna bezdomnego psa, postanowił zareagować. Zdjął koc (używany do zabezpieczania toreb termicznych) i okrył nim zwierzę. Nagranie lub informacja o tym geście trafiła do kierownictwa, które zamiast pochwalić pracownika, podjęło decyzję o jego natychmiastowym zwolnieniu za „naruszenie procedur” i „nienależyte wykorzystanie mienia firmy”.
Kryzys wizerunkowy Dodo Pizza. Tabela wydarzeń
To, co miało być rutynową decyzją kadrową, przerodziło się w największy kryzys wizerunkowy w historii sieci:
|Etap
|Wydarzenie
|Skutek
|Incydent
|Dostawca okrywa psa kocem podczas mrozów
|Zwolnienie pracownika przez lokalnego menedżera
|Reakcja sieci
|Fala oburzenia i hashtag #BoycottDodo
|Tysiące negatywnych ocen i usuniętych aplikacji
|Finał
|Interwencja założyciela, Fiodora Owczinnikowa
|Publiczne przeprosiny i prośba o powrót pracownika
Wstydliwa lekcja dla korporacji
Założyciel sieci, Fiodor Owczinnikow, musiał osobiście interweniować, by ugasić pożar w mediach społecznościowych. Przyznał, że decyzja o zwolnieniu była błędem i wyrazem braku empatii ze strony lokalnego kierownictwa. Firma zapowiedziała nie tylko przywrócenie dostawcy do pracy (jeśli ten wyrazi zgodę), ale także zmianę wewnętrznych regulaminów, tak aby w sytuacjach nadzwyczajnych pracownicy mogli kierować się odruchem serca, a nie sztywnymi procedurami.
Dlaczego ta sprawa tak poruszyła ludzi?
Analitycy wskazują, że w trudnych czasach obywatele są wyjątkowo czuli na przejawy bezinteresownego dobra:
- Empatia ponad procedury: Ludzie stanęli murem za człowiekiem, który zaryzykował pracę, by pomóc słabszej istocie.
- Siła bojkotu konsumenckiego: Przypadek ten pokazał, że nawet największa sieć pizzerii w Rosji nie jest odporna na zjednoczony głos internautów.
- Wizerunek „ludzkiej” marki: Dodo Pizza budowała swój PR na otwartości i nowoczesności, dlatego brutalne zwolnienie za pomoc psu zostało uznane za szczyt hipokryzji.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska dotyczącego bojkotu sieci Dodo Pizza po zwolnieniu dostawcy w Czelabińsku (luty 2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.