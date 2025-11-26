Wyślą to do każdego domu w Polsce. Rząd szykuje pilną przesyłkę, jakiej jeszcze nie było
W całej Polsce rusza jedna z największych akcji informacyjnych ostatnich lat. Już w najbliższych tygodniach do skrzynek pocztowych wszystkich obywateli trafi rządowa broszura dotycząca postępowania w przypadku blackoutu. Dokument zostanie wysłany do każdego gospodarstwa domowego – niezależnie od miasta, wsi czy regionu. To pierwsza taka operacja w historii polskiej administracji.
Decyzja rządu to odpowiedź na rosnące ryzyko poważnych awarii energetycznych. Po serii zakłóceń i ostrzeżeń ekspertów Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało zestaw jasnych instrukcji dla mieszkańców. Cel jest prosty: nauczyć Polaków, jak przetrwać nawet trzy dni bez prądu, kiedy służby dopiero walczą o przywrócenie zasilania.
Broszura wyjaśnia krok po kroku, jak przygotować dom na długotrwały brak energii. Znalazły się w niej porady dotyczące alternatywnych źródeł światła i ciepła, zabezpieczenia podstawowych zapasów oraz wykorzystania prostych urządzeń, takich jak radio bateryjne czy awaryjne oświetlenie. Rząd uczula też na kwestie, o których większość mieszkańców nawet nie myśli – jak brak płatności kartą, niedziałające bankomaty, wyłączone windy i brak możliwości naładowania telefonu.
W przesyłce znajdą się również wskazówki dotyczące przechowywania gotówki, przygotowania kilku litrów wody pitnej, a także listy produktów, które powinny znaleźć się w domowym zestawie awaryjnym. Władze podkreślają również rolę prostych rozwiązań – ogródkowy grill czy kuchnia turystyczna mogą być jedynym źródłem ciepłego posiłku, jeśli prądu zabraknie na dłużej.
Ważną częścią broszury jest także instrukcja przygotowania tzw. plecaka ewakuacyjnego. Zawiera on podstawowe wyposażenie, które trzeba mieć pod ręką, gdy konieczna będzie szybka ewakuacja lub nagła zmiana miejsca pobytu. Znalazły się tam m.in. dokumenty, latarka, apteczka, zapas leków oraz najpotrzebniejsze przedmioty dla dzieci i osób starszych.
Rząd zapewnia, że celem akcji nie jest wywoływanie lęku ani paniki. Podkreśla, że blackouty w Polsce są rzadkie, ale możliwe – a odpowiedzialne państwo musi przygotować obywateli na każdy scenariusz. Materiały mają dać mieszkańcom poczucie kontroli i bezpieczeństwa, a nie straszyć wizją długotrwałego kryzysu.
Co to oznacza dla ciebie?
Broszura trafi do każdego domu – nie trzeba po nią nigdzie chodzić ani składać wniosków. Warto jednak potraktować ją poważnie i zachować w widocznym miejscu. Taki poradnik może okazać się kluczowy w sytuacji, gdy prąd zniknie nie na godzinę, lecz na wiele godzin lub dni. Instrukcje zawarte w przesyłce mają pomóc w przetrwaniu pierwszej, najtrudniejszej fazy kryzysu – zanim pomoc dotrze do mieszkańców.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.