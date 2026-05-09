Wystarczą 2 dni i uczniowie wracają do nauki online. Sprawdzamy, czy Warszawa jest gotowa
Wystarczy chwila kryzysu i wszystko zmienia się z dnia na dzień. Zamknięta szkoła, zimne sale albo nagła decyzja dyrektora – i uczniowie muszą wrócić do lekcji… ale już nie w klasie, tylko przed ekranem. Przepisy są jasne i nie zostawiają miejsca na improwizację.
Prawo nie daje wyboru. Po 48 godzinach zaczyna się nauka zdalna
Wielu rodziców wciąż o tym nie wie, ale obowiązujące przepisy są bezwzględne. Jeśli szkoła zostaje zamknięta na więcej niż 2 dni, od 3 dnia musi przejść na tryb zdalny. Bez wyjątków.
Powodów może być wiele. Mróz, awaria ogrzewania, zagrożenie epidemiologiczne czy inne sytuacje kryzysowe. Wystarczy temperatura poniżej 18°C w klasach albo silne mrozy na zewnątrz. Decyzja zapada szybko – a szkoła musi być gotowa natychmiast.
I tu pojawia się kluczowe pytanie: czy każda placówka rzeczywiście jest na to przygotowana?
Miliony złotych na sprzęt. Ale to nie wszystko
Państwo wydało ogromne pieniądze, by szkoły były gotowe. Do placówek w całej Polsce trafiło 100 000 zestawów do nauki zdalnej. Wartość programu przekroczyła 122 mln zł.
To nie są zwykłe laptopy. Mowa o kompletnych zestawach: kamerach, mikrofonach, tabletach graficznych i sprzęcie, który ma umożliwić prowadzenie lekcji na żywo.
Do tego dochodzą setki tysięcy laptopów i tabletów dla uczniów. W teorii system wygląda solidnie.
W praktyce wszystko rozbija się o jedno: czy ktoś to wcześniej sprawdził.
Warszawa na tle kraju. Duże możliwości, ale też duża skala
Stolica ma jedną z największych sieci szkół w Polsce. To setki placówek i tysiące uczniów. Część z nich już otrzymała nowy sprzęt, inne nadal czekają.
Mazowsze dostało tysiące zestawów, ale nie oznacza to, że każda szkoła jest gotowa na nagłe przejście w tryb online. W wielu przypadkach problemem nie jest brak sprzętu, tylko brak testów.
A to robi ogromną różnicę.
Sprzęt to jedno. Gotowość to coś zupełnie innego
Największy problem nie leży w liczbach, tylko w praktyce. Szkoła może mieć nowoczesny sprzęt, ale jeśli nikt go wcześniej nie używał, w dniu kryzysu zaczyna się chaos.
Problemy z logowaniem, brak dźwięku, zerwane połączenia – to scenariusz, który wielu rodziców zna aż za dobrze.
Dlatego kluczowe jest jedno: czy szkoła przeprowadziła próbne lekcje zdalne. Jeśli nie – ryzyko problemów rośnie.
To nie tylko szkoła. Liczy się też dom
Nawet najlepiej przygotowana szkoła nie pomoże, jeśli uczeń nie ma sprzętu albo internetu. Stary laptop czy słabe łącze potrafią całkowicie zablokować udział w lekcji.
A w praktyce oznacza to zaległości, stres i frustrację – zarówno dla dziecka, jak i rodzica.
Co to oznacza dla ciebie
Nie warto czekać na kryzys. Lepiej sprawdzić wszystko wcześniej.
Zapytaj szkołę, czy jest gotowa na naukę zdalną. Upewnij się, że dziecko ma dostęp do sprzętu i internetu. Sprawdź loginy do platform, z których korzysta szkoła.
Bo kiedy przyjdzie decyzja o zamknięciu, nie będzie czasu na przygotowania. Wszystko musi zadziałać od razu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.