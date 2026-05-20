Wystarczy jeden telefon sąsiada. Inspektor wejdzie do twojego mieszkania bez sądu i bez zapowiedzi
Nie ma listy ani wezwania. Nikt cię nie uprzedzi. Mogą zapukać rano, mogą w środku dnia – a jeśli istnieje podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa, nawet w nocy. Inspektor nadzoru budowlanego działa na podstawie art. 81c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) i ma uprawnienia, których w normalnych okolicznościach nie ma nawet policja. Odmowa wpuszczenia go do mieszkania to przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.
Jeden sąsiad wystarczy, żeby uruchomić machinę
Nie trzeba żadnej zmasowanej akcji kontrolnej. Dane Najwyższej Izby Kontroli są jednoznaczne: w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy kontrole planowe stanowiły zaledwie 1% wszystkich przeprowadzonych. Niemal cała aktywność inspektoratu to bezpośrednia odpowiedź na napływające skargi. Modelowi działania PINB bliżej do pogotowia niż do policji drogowej: nie jeździ z radarem po mieście, ale na każde wezwanie przyjeżdża.
Wystarczy, że sąsiad zadzwoni do zarządcy budynku albo złoży zawiadomienie bezpośrednio do inspektoratu przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 11 w Warszawie. Nie musi dołączać zdjęć ani dowodów. Inspektorat ma ustawowy obowiązek weryfikacji każdego zgłoszenia, które spełnia minimalne warunki formalne. Przyjmuje też zawiadomienia anonimowe, choć w praktyce są one mniej skuteczne procesowo od podpisanych – trudniej je zweryfikować i nadać im bieg administracyjny.
Powodów do zgłoszenia może być dowolna ilość – i nie wszystkie mają związek z faktycznym naruszeniem przepisów. Wiercenie o świcie, robotnicy wnoszący gruz na klatkę, zmieniający się zapach wentylacji, pęknięcia na ścianie u sąsiada piętro niżej. Albo stary spór o miejsce parkingowe, który szuka ujścia. Inspektorat reaguje na każde takie zawiadomienie.
Wejdzie bez nakazu, może przynieść ze sobą sąsiadkę
Kiedy inspektor staje przed drzwiami, obowiązują konkretne zasady – ale niekoniecznie takie, jakich można by się spodziewać. Musi się wylegitymować i okazać pisemne upoważnienie do kontroli. Poza tym jednak reguły działają na jego korzyść.
Jeżeli w mieszkaniu nie ma żadnego pełnoletniego domownika ani przedstawiciela administracji budynku, inspektor ma prawo do kontroli w obecności przypadkowego pełnoletniego świadka – na przykład sąsiadki z trzeciego piętra, którą dopiero co spotkał na klatce schodowej. I ta osoba wejdzie do twojego mieszkania razem z nim jako oficjalny świadek czynności urzędowych. Twoja nieobecność nie wstrzymuje inspekcji.
W przypadkach pilnych, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji lub instalacji, kontrola może być przeprowadzona w nocy. Nie ma tu żadnego okna godzinowego ani obowiązku wcześniejszego powiadamiania.
3 lata, nie mandat – za zamknięte drzwi
Próba zablokowania kontroli jest nie wykroczeniem, lecz przestępstwem. Inspektor nadzoru budowlanego jest funkcjonariuszem publicznym, a utrudnianie mu wykonania czynności służbowej podlega przepisom Kodeksu karnego – kara pozbawienia wolności wynosi do 3 lat. To zupełnie inny wymiar odpowiedzialności niż mandat.
Sam fakt nielegalnych przeróbek w mieszkaniu to z kolei wykroczenie z art. 93 Prawa budowlanego: grzywna w drodze mandatu karnego do 500 zł, przy zbiegu wykroczeń – do 1000 zł. To jednak dopiero początek kosztów. Od stycznia 2026 r. obowiązuje nowelizacja Prawa budowlanego, która podniosła dolną granicę grzywny administracyjnej do 2 000 zł, a górną – w poważnych przypadkach – do 100 000 zł. Postępowanie karne toczy się przy tym niezależnie od administracyjnego: jedno nie wyklucza drugiego.
Realny rachunek za samowolę budowlaną w mieszkaniu to jednak nie mandat, lecz procedura legalizacyjna, której łączne koszty sięgają 15 000 zł: opłata administracyjna od 2 500 do 5 000 zł, ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego (2 000-4 000 zł), projekt zamienny architekta (kilka tysięcy złotych) i ewentualne prace naprawcze, jeżeli naruszono konstrukcję lub instalacje. A w 2025 r. organy nadzoru budowlanego wydały w Polsce łącznie 3 400 nakazów rozbiórki, z czego 1 840 dotyczyło samowoli z art. 49e Prawa budowlanego – nie są to zatem kary hipotetyczne.
Skąd się wziął mit milionowej kary i dlaczego to nieprawda
W sierpniu 2025 r. przez media społecznościowe przetoczyła się fala doniesień o karach rzędu 1 080 000 zł grożących właścicielom za przeróbki w mieszkaniach. Panika była realna – administratorzy budynków w całej Polsce odbierali telefony od przestraszonych lokatorów.
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego dementował: kwota 1 080 000 zł istnieje w polskim prawie budowlanym, ale dotyczy maksymalnej opłaty legalizacyjnej za samowolną budowę całych obiektów – domów jednorodzinnych, nadbudów czy rozbudów budynków. Nie ma nic wspólnego z wyburzeniem ścianki działowej ani przebudową łazienki. Żadnej zmasowanej ogólnopolskiej akcji kontrolnej w blokach również nie planowano i nie przeprowadzono.
Kupiłeś „po kapitalnym remoncie” i jesteś w pułapce
Art. 51 Prawa budowlanego nie zostawia złudzeń: odpowiedzialność za samowolę budowlaną ponosi zawsze aktualny właściciel lokalu – bez względu na to, kto i kiedy wykonał nielegalne prace. Poprzedni właściciel może być od roku na drugim końcu Polski.
Mechanizm jest prosty i brutalny. Kupujesz mieszkanie opisane w ogłoszeniu jako „po generalnym remoncie” z modnym open space – kuchnia połączona z salonem, przestronnie, nowocześnie. Rok po zakupie sąsiad zgłasza pęknięcia na swojej ścianie. Inspektor zleca ekspertyzę. Wynika z niej, że poprzedni właściciel wyburzył ścianę pełniącą funkcję usztywniającą bez projektu i bez zgłoszenia do nadzoru. Nakaz legalizacji – albo przywrócenia stanu pierwotnego – trafia do ciebie. Roszczenia wobec sprzedawcy możesz dochodzić na drodze cywilnej z tytułu rękojmi za wady, ale to osobne, długotrwałe postępowanie sądowe. Nadzór budowlany na jego wynik nie poczeka.
Przed zakupem mieszkania „po remoncie” warto zlecić architektowi lub rzeczoznawcy porównanie rzeczywistego układu lokalu z planami budynku w archiwum spółdzielni lub wspólnoty. Koszt takiej usługi to 1 000-1 500 zł. Przy cenie metra kwadratowego w Warszawie przekraczającej 20 000 zł to ubezpieczenie za ułamek procenta wartości transakcji.
Co wymaga zgłoszenia, a co nie – granica, której większość nie zna
Prawo budowlane rozróżnia prace na te wolne od jakichkolwiek formalności i te wymagające zgłoszenia. Malowanie ścian, wymiana podłóg, montaż mebli, wymiana armatury bez ingerencji w piony wod-kan, wymiana okien na takie same – to można robić bez żadnego urzędu. Przebudowa ścian (zarówno nośnych, jak i działowych z ingerencją w instalacje), zmiana przebiegu rur czy pionów elektrycznych, powiększenie lub zamurowanie otworów, zmiana przebiegu kanałów wentylacyjnych – każda z tych prac wymaga wcześniejszego zgłoszenia do starosty (w Warszawie: do Wydziału Architektury i Budownictwa właściwej dzielnicy). Jeżeli urząd nie wniesie sprzeciwu w ciągu 21 dni, prace można zacząć legalnie. Nie jest do tego potrzebny projekt – wystarczy formularz zgłoszeniowy i ewentualnie rysunek poglądowy.
W blokach z wielkiej płyty granica bywa szczególnie niebezpieczna. Praktycznie każda ściana może pełnić funkcję usztywniającą lub kryć instalacje. Łączenie kuchni z salonem przez wyburzenie ściany to jeden z najczęstszych powodów postępowań legalizacyjnych w Polsce. Architekt jest w stanie ocenić, z jaką ścianą mamy do czynienia, w ciągu kilku godzin. Legalizacja po fakcie kosztuje kilkanaście razy więcej niż ta konsultacja.
Co to oznacza dla Ciebie, jeśli planujesz remont lub zakup?
Zanim w twoim mieszkaniu pojawi się chociaż jeden robotnik, wejdź do administracji budynku i zapytaj, które ściany są nośne i co w twoim przypadku wymaga zgłoszenia. Zarząd spółdzielni lub wspólnoty ma dokumentację techniczną budynku – i ma obowiązek jej udostępnienia. Jeżeli prace wymagają zgłoszenia, złóż je przed robotami, nie po: 21 dni oczekiwania kosztuje tyle, co znaczek. Dokumentuj stan mieszkania fotograficznie przed każdym remontem – data i widok każdego pomieszczenia przed pracami to dowód, który w razie sporu z inspektorem może zablokować całe postępowanie.
Jeżeli inspektor już stoi w drzwiach – wpuść go, przeczytaj protokół dokładnie przed podpisaniem i wpisz swoje uwagi, jeśli cokolwiek nie zgadza się ze stanem faktycznym. Nie przyznawaj się ustnie do niczego ponad to, co widać. I zadzwoń do prawnika specjalizującego się w prawie budowlanym, zanim sprawa przerodzi się w postępowanie.
