Wystarczy jedna niepozorna rzecz w łazience, by rachunek za wodę wzrósł o kilkaset złotych
Nie musi kapać na podłogę ani głośno szumieć. Wystarczy, że ze spłuczki przez całą dobę sączy się woda do miski. Wyciek wielkości jednego litra na 20 minut oznacza przy obecnych warszawskich stawkach około 430 zł straty w ciągu roku. Przy większej nieszczelności tyle można stracić znacznie szybciej. Zanim przyjdzie rozliczenie, warto zrobić prosty test z kawałkiem papieru toaletowego i sprawdzić wodomierz.
Woda ucieka bez kałuży. Dlatego łatwo przeoczyć awarię
Nieszczelna spłuczka może wyglądać na sprawną. Przycisk działa, zbiornik się napełnia, a wokół toalety jest sucho. Problem pojawia się wtedy, gdy część wody nadal przepływa do miski po zakończeniu spłukiwania. Dopływ uzupełnia to, co wyciekło, i cykl trwa również nocą oraz podczas nieobecności domowników. W spłuczce podtynkowej zbiornika nie widać, więc uwagę może zwrócić dopiero delikatny ruch wody w muszli albo odgłos ponownego napełniania, choć nikt nie korzystał z toalety.
Przyczyną bywa zużyta uszczelka zaworu spustowego lub problem z zaworem napełniającym. Takie elementy pojawiają się również w dokumentacji serwisowej producentów jako możliwe źródła ciągłego spływania wody do miski. Woda trafia prosto do kanalizacji, dlatego nie zostawia plamy, która zmusiłaby do szybkiej reakcji. Podobnie działa kapiący kran nad umywalką: odpływ odbiera wodę, a użytkownik przyzwyczaja się do drobnej usterki. Koszt rośnie jednak przez wszystkie godziny, nie tylko wtedy, gdy ktoś jest w łazience.
W Warszawie płacimy już 16,35 zł za metr sześcienny
Od 11 lipca 2026 roku gospodarstwa domowe objęte warszawską taryfą MPWiK płacą brutto 6,48 zł za m³ wody oraz 9,87 zł za m³ ścieków. Łącznie daje to 16,35 zł za 1000 litrów. Wcześniejsza łączna stawka wynosiła 14,90 zł, więc wzrosła o 1,45 zł, czyli około 9,7 proc. Ten sam wyciek kosztuje teraz więcej. Taryfa obejmuje również wskazane przez MPWiK okoliczne gminy i miasta, między innymi Michałowice, Raszyn, Piastów i Pruszków.
W przypadku przeciekającej toalety trzeba liczyć oba składniki ceny. Woda została dostarczona do mieszkania, a następnie odpłynęła do kanalizacji. Przy standardowym rozliczeniu wodomierz rejestruje jej pobór tak samo jak wodę wykorzystaną do kąpieli czy gotowania. Nie ma znaczenia, że domownicy nie odnieśli z tego żadnej korzyści. Stały abonament jest osobną pozycją, więc w poniższych obliczeniach pokazujemy wyłącznie dodatkowy koszt zużytej wody i odprowadzonych ścieków.
Ile kosztuje mały wyciek? Policzyliśmy miesiąc i rok
Przyjmijmy cztery wielkości stałego wycieku: 10, 50, 100 i 500 ml na minutę. To przykłady przepływu, a nie przypisana z góry wydajność każdej cieknącej spłuczki czy baterii. Dla porównania 50 ml to zaledwie jedna dwudziesta litra, ale w ciągu doby zbiera się z tego już 72 litry. Miesięczne wartości liczymy dla 30 dni, roczne dla 365 dni. W obu przypadkach stosujemy obecną cenę 16,35 zł za m³, bez zakładania przyszłych zmian taryfy.
|Wyciek na minutę
|Litry przez 30 dni
|Koszt przez 30 dni
|Litry przez rok
|Koszt przez rok
|10 ml
|432 l
|7,06 zł
|5256 l
|85,94 zł
|50 ml
|2160 l
|35,32 zł
|26 280 l
|429,68 zł
|100 ml
|4320 l
|70,63 zł
|52 560 l
|859,36 zł
|500 ml
|21 600 l
|353,16 zł
|262 800 l
|4296,78 zł
Największa różnica wynika z czasu. Mały wyciek, który jednego dnia wydaje się nieistotny, przez rok działa przez 525 600 minut. Przy 100 ml na minutę strata przekracza 52 m³ wody rocznie. W innych miejscowościach koszt można przeliczyć, mnożąc liczbę metrów sześciennych przez miejscową łączną stawkę za wodę i ścieki. Jeżeli z baterii ucieka ciepła woda, dochodzi jeszcze koszt jej podgrzania, którego tabela nie obejmuje.
Kawałek papieru pokaże, czy spłuczka przepuszcza
Najprostszy test można wykonać bez otwierania zbiornika. Poczekaj, aż spłuczka zakończy napełnianie i ustanie spływanie wody po ostatnim użyciu. Następnie wytrzyj do sucha wewnętrzną ściankę miski w miejscu, po którym zwykle płynie woda. Przyłóż tam pasek suchego papieru toaletowego i zostaw go na 10-15 minut bez spłukiwania. Papier powinien znajdować się powyżej lustra wody i nie dotykać jej dolną krawędzią. Jeśli ponownie moknie od góry, do miski nadal dociera woda.
Taki sposób opisał w listopadzie Urząd Miejski w Obornikach. Jest szczególnie wygodny przy spłuczkach podtynkowych, ponieważ do wstępnego sprawdzenia wystarcza dostęp do samej toalety. Test warto powtórzyć, jeśli pierwszy wynik mógł być skutkiem niedokładnego osuszenia ceramiki. Zwróć też uwagę, czy po dłuższej przerwie na ściance pojawia się świeża smuga, a woda w misce delikatnie się porusza. Te obserwacje pomagają pokazać hydraulikowi, kiedy występuje problem.
Drugi test: kilka kropli barwnika do zbiornika
Można również wpuścić kilka kropli barwnika spożywczego do wody w zbiorniku spłuczki i przez około 10 minut nie naciskać przycisku. Jeżeli kolor pojawi się w misce, woda przedostaje się ze zbiornika mimo braku spłukiwania. Tę metodę zaleca amerykańska Agencja Ochrony Środowiska EPA. Po sprawdzeniu trzeba spłukać toaletę, aby ograniczyć ryzyko przebarwień. Przy zbiorniku podtynkowym dostęp serwisowy znajduje się za płytką przycisku; sposób jej zdjęcia zależy od modelu. Bez dostępu do zbiornika łatwiej zacząć od papieru.
Zakręć krany i zrób zdjęcie wodomierza
Kolejne sprawdzenie obejmuje całe mieszkanie. Zamknij wszystkie krany, poczekaj na napełnienie spłuczki i upewnij się, że pralka, zmywarka ani inne urządzenia nie pobierają wody. Zrób wyraźne zdjęcie wodomierza, również cyfr oznaczających części metra sześciennego. Główny zawór doprowadzający wodę pozostaw otwarty, bo obserwujesz, czy woda płynie mimo braku normalnego korzystania z instalacji. EPA proponuje porównanie odczytów po dwóch godzinach. Przez ten czas nikt nie powinien odkręcać kranu ani spłukiwać toalety.
Jeżeli wskazanie wzrosło, trzeba ustalić źródło poboru. W mieszkaniu z oddzielnymi wodomierzami ciepłej i zimnej wody sprawdź oba. Zapisz różnicę i czas pomiaru: przykładowo 6 litrów przez dwie godziny to średnio 50 ml na minutę, czyli drugi wariant z tabeli. Krótka obserwacja bez zmiany wskazania może przeoczyć usterkę występującą okresowo. Dlatego widoczny przeciek w toalecie nadal wymaga sprawdzenia, nawet gdy podczas pierwszej wizyty przy liczniku niczego nie zauważysz.
Kapiący kran najlepiej zmierzyć, zamiast liczyć krople
W przypadku baterii podłóż naczynie pod zamknięty, ale kapiący kran i zbieraj wodę przez 10 minut. Potem zmierz jej objętość. Jeśli zebrało się 100 ml, wyciek wynosi średnio 10 ml na minutę, czyli 14,4 litra na dobę. Przy bardzo wolnym kapaniu wydłuż pomiar. Taki domowy wynik jest bardziej przydatny niż ogólne hasło o jednej kropli na sekundę, ponieważ wielkość kropli i częstotliwość kapania różnią się między bateriami.
Naprawa spłuczki podtynkowej często obejmuje sam mechanizm
Obawa przed remontem łazienki nie powinna być powodem odkładania zgłoszenia. Dostęp przez otwór rewizyjny umożliwia serwis mechanizmu bez rozbierania całej zabudowy w typowych przypadkach usterek zaworu czy uszczelki. Geberit informuje wprost, że awaria zaworu nie wymaga od razu wymiany całej spłuczki, a dostępne są części zamienne. Dobór zależy od modelu, więc przed zamówieniem naprawy przydaje się nazwa producenta i zdjęcie przycisku lub oznaczeń urządzenia.
Jeżeli mieszkasz w wynajmowanym lokalu, przekaż właścicielowi wynik testu i zdjęcia odczytów. W spółdzielni lub wspólnocie można sprawdzić, czy administracja przyjmuje takie zgłoszenia i organizuje pomoc hydrauliczną. Po naprawie powtórz próbę z papierem oraz obserwację wodomierza. Stała miesięczna zaliczka na wodę może długo maskować dodatkowe zużycie, które pojawi się dopiero w rozliczeniu. Warto więc reagować na świeżą smugę w toalecie lub kapanie od razu, zamiast czekać, aż rachunek potwierdzi usterkę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.