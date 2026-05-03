Wystarczy jedna zmiana na działce. Sąsiad może złożyć wniosek do gminy, a ta nakazać rozbiórkę – bez wyroku sądu
Nie trzeba budować nielegalnie ani naruszać planu zagospodarowania. Wystarczy, że po utwardzeniu podjazdu, podwyższeniu terenu pod trawnik lub zasypaniu starego rowu deszczówka zaczęła zalewać działkę sąsiada. Wtedy w grę wchodzi przepis, o którego istnieniu wie niewielu właścicieli nieruchomości – i który daje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta uprawnienie do wydania nakazu rozbiórki bez orzeczenia sądowego, w drodze zwykłej decyzji administracyjnej. Jak to działa w praktyce i kiedy taki nakaz można skutecznie zakwestionować?
Jeden przepis, dalekosiężne konsekwencje
Art. 234 ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2025 r. poz. 960) zawiera zasadę, która na papierze brzmi logicznie, ale w praktyce zaskakuje wielu właścicieli działek. Właściciel gruntu nie może zmieniać kierunku ani natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych ze szkodą dla nieruchomości sąsiednich – ani odprowadzać wód i ścieków na grunty sąsiednie. Zakaz jest bezwarunkowy: nie ma znaczenia, czy zmiana była celowa, czy przypadkowa, ani czy inwestycja była wykonana legalnie i zgodnie z pozwoleniem na budowę.
Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie potwierdzał w swoim orzecznictwie, że zakaz zmian stosunków wodnych obejmuje każde działanie ingerujące w naturalny przepływ wody na danym terenie – zasypanie zagłębienia, którym dotychczas spływała woda, podwyższenie terenu uniemożliwiające jej odpływ, likwidację rowu melioracyjnego albo właśnie utwardzenie powierzchni, która wcześniej wchłaniała deszczówkę. Kiedy dach, asfalt lub kostka brukowa zastępuje grunt naturalny, woda musi gdzieś odpłynąć – i nierzadko odpływa na działkę obok.
Konsekwencja jest wprost określona w art. 234 ust. 3 ustawy: jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności. Decyzja administracyjna – nie wyrok sądu, nie ugoda, lecz nakaz urzędowy z terminem realizacji.
Co konkretnie może nakazać urząd
Prawo daje organowi wybór co do sposobu usunięcia naruszenia, ale wybór ten należy do urzędu, nie do właściciela działki. Wójt lub prezydent miasta może nakazać:
Przywrócenie stanu poprzedniego – czyli faktyczną rozbiórkę lub likwidację tego, co spowodowało zmianę stosunków wodnych. W przypadku utwardzonego podjazdu oznacza to wybrukowanie do poprzedniego stanu. W przypadku podniesionego terenu – jego obniżenie. W przypadku zasypanego rowu – jego odbudowę. Decyzja jest wykonalna po uprawomocnieniu – a jeśli właściciel jej nie wykona, urząd może zlecić wykonanie zastępcze na jego koszt.
Wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom – drenaż, odwodnienie liniowe, studnia chłonna, przepust lub inny system odprowadzenia wody. To opcja łagodniejsza, ale droższa w realizacji. Co istotne, nakaz nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, jeżeli takie wymagania wynikają z odrębnych przepisów.
Sądy administracyjne konsekwentnie podkreślają, że obowiązki nakładane decyzją muszą być sformułowane precyzyjnie. Nakaz „przywrócenia stanu poprzedniego” bez wskazania, jakie konkretne działania mają być podjęte i w jakim terminie, jest wadliwy i może zostać uchylony w trybie odwoławczym.
Trzy warunki, bez których urząd nie może działać
Mechanizm opisany w art. 234 Prawa wodnego nie jest narzędziem do karania właścicieli nieruchomości „na wszelki wypadek”. Żeby urząd mógł wydać decyzję nakazową, muszą łącznie zaistnieć trzy przesłanki – i każda z nich wymaga udowodnienia.
Pierwsza: zmiana stanu wody na gruncie. Organ musi wykazać, że przepływ wody faktycznie się zmienił w stosunku do stanu sprzed inwestycji. Samo twierdzenie sąsiada, że „kiedyś nie zalewało, a teraz zalewa”, nie wystarcza – potrzebne są dokumenty, mapy, opinie techniczne.
Druga: szkoda na gruntach sąsiednich. Sądy administracyjne, w tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 10 kwietnia 2025 r. (sygn. akt II SA/Kr 81/25), wyraźnie wskazują, że bez uprzedniego stwierdzenia szkody nie jest zasadne nawet badanie, czy doszło do zmiany stosunków wodnych. Brak udowodnionej szkody zamyka postępowanie.
Trzecia: związek przyczynowy między działaniem właściciela a szkodą. To najtrudniejsza do wykazania przesłanka. Przepływ wód zależy od ukształtowania terenu, rodzaju gleby, stanu roślinności, intensywności opadów i wielu innych czynników. W praktyce ustalenie, że to konkretna inwestycja na działce X spowodowała zalanie działki Y, wymaga opinii biegłego z zakresu hydrologii. Same obserwacje stron postępowania – nawet bardzo dokładne i dobrze udokumentowane fotograficznie – nie są wystarczającym dowodem przed sądem administracyjnym. Tak wyraźnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w swoim orzecznictwie.
Pięcioletni termin, który wielu sąsiadów przegapia
Art. 234 ust. 5 Prawa wodnego zawiera przepis, który może przekreślić całe postępowanie – niezależnie od tego, jak poważna była szkoda. Postępowania nie wszczyna się, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym właściciel gruntu sąsiedniego dowiedział się o szkodliwym oddziaływaniu na jego grunt.
Termin ten biegnie od momentu wiedzy – nie od momentu wykonania inwestycji. Oznacza to, że jeśli utwardzona kostka brukowa stoi od ośmiu lat, ale zalanie po raz pierwszy pojawiło się cztery lata temu i sąsiad to widział – termin jeszcze nie upłynął. Jeśli jednak sąsiad wiedział o problemie sześć lat temu i nie złożył wniosku, urząd odmówi wszczęcia postępowania bez względu na skalę szkód.
To ważna informacja dla obu stron. Dla poszkodowanego – nie warto czekać, bo bieg terminu jest niezauważalny i cichy. Dla właściciela inwestycji – pięcioletni termin to realne zabezpieczenie przed roszczeniami z odległej przeszłości.
Kiedy sprawa trafia do sądu cywilnego zamiast do urzędu
Droga administracyjna i cywilna nie wykluczają się wzajemnie – ale mają różny charakter. Postępowanie przed wójtem lub prezydentem miasta na podstawie art. 234 Prawa wodnego służy wyłącznie usunięciu stanu naruszenia – nakazuje działanie, ale nie przyznaje odszkodowania za poniesione straty. Jeśli zalanie spowodowało wymierną szkodę majątkową – zniszczyło plony, fundamenty, ogrodzenie albo wyposażenie ogrodu – poszkodowany może jednocześnie lub niezależnie dochodzić odszkodowania przed sądem powszechnym na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061).
WSA w Krakowie w wyroku z 20 grudnia 2022 r. (sygn. akt II SA/Kr 1104/22) potwierdził przy tym zasadę, która zaskakuje wielu właścicieli nieruchomości: stosowanie art. 234 Prawa wodnego nie jest uzależnione od tego, czy zmiana stosunków wodnych nastąpiła legalnie czy nielegalnie. Inwestycja wykonana na podstawie pozwolenia na budowę, zgodnie z projektem i bez żadnych uchybień proceduralnych, może nadal podlegać nakazowi przywrócenia stanu poprzedniego, jeśli powoduje szkodę na sąsiedniej nieruchomości.
Co to oznacza dla Ciebie – właścicielu działki i potencjalnego sąsiada
Jeśli planujesz utwardzenie podjazdu, podwyższenie terenu pod ogród, likwidację rowu lub inną inwestycję, która może zmienić sposób odpływu wody z Twojej działki – warto przed realizacją sprawdzić naturalne ukształtowanie terenu i kierunek spływu wody. Jeśli woda naturalnie odpływała na teren sąsiada, a Twoja inwestycja to zmieni – masz problem prawny niezależnie od posiadanego pozwolenia. Prosta zasada: jeśli po deszczu woda stoi na działce sąsiada, a wcześniej nie stała, sąsiad ma 5 lat na złożenie wniosku do gminy.
Jeśli jesteś tym sąsiadem, którego działkę zalewa po pracach ziemnych lub budowlanych u sąsiada – nie czekaj. Udokumentuj szkodę fotograficznie z datą i godziną, zachowaj wszelkie faktury za naprawy spowodowane zalaniem i złóż wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta niezwłocznie. Termin 5 lat może wydawać się długi, ale biegnie nieubłaganie, a postępowanie wyjaśniające i ewentualne opinie biegłych zajmują wiele miesięcy.
Jeśli już otrzymałeś decyzję administracyjną z nakazem przywrócenia stanu poprzedniego i uważasz, że jest niesłuszna – masz prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, a następnie do skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Najczęstszą podstawą uchylenia takich decyzji jest brak opinii biegłego hydrologa lub nieprecyzyjne określenie obowiązku w sentencji decyzji. Warto skonsultować sprawę z prawnikiem specjalizującym się w prawie wodnym lub administracyjnym.
Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W indywidualnych sprawach zalecamy konsultację z radcą prawnym lub adwokatem specjalizującym się w prawie nieruchomości i prawie wodnym.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.