Wystarczy prosty test dłonią, by zobaczyć, gdzie znikają pieniądze. To już ostatni moment na poprawki
Ogrzewanie pracuje, a przy drzwiach nadal ciągnie po nogach? Zanim podkręcisz temperaturę, sprawdź uszczelki, okolice parapetów i klapę prowadzącą na strych. Przez niewielkie szczeliny może uciekać powietrze, za którego ogrzanie płacisz. Część takich usterek da się usunąć za kilkadziesiąt złotych, bez remontu całego domu. Końcówkę jesieni warto wykorzystać na te poprawki, bo mróz utrudnia niektóre prace z klejami i uszczelniaczami.
Zacznij od dłoni. Szukaj podmuchu przy samym łączeniu
Dom powinien być ogrzany, a okna i drzwi zamknięte. Powoli przesuń grzbiet dłoni wzdłuż krawędzi drzwi wejściowych, przy progu, pod parapetem i wokół ramy okiennej. Szukaj wyraźnego ruchu chłodnego powietrza dochodzącego ze szczeliny. Taki prosty sposób sprawdzenia szczelności okien opisuje również rządowy serwis poświęcony oszczędzaniu energii. Podczas wietrznej pogody część nieszczelności będzie łatwiej wyczuć, dlatego warto powtórzyć sprawdzenie w innych warunkach.
Zimna powierzchnia i przeciąg to dwa różne problemy. Jeżeli chłód czujesz dopiero po dotknięciu ściany albo klapy wyłazu, przyczyną może być słabe ocieplenie. Mostek cieplny to miejsce, przez które ciepło przenika łatwiej, na przykład przy przerwie w izolacji. Powietrze wcale nie musi tamtędy przepływać. Dłoń pozwala wstępnie znaleźć podejrzane miejsce, ale nie pokaże wszystkich mostków ani nie wyliczy strat. Do dokładniejszego ustalenia przyczyny przydają się pomiary, a czasem badanie kamerą termowizyjną.
Klapa na strych bywa słabym punktem całego piętra
Jeżeli nad ogrzewanymi pokojami znajduje się zimny, nieużytkowy strych, warto sprawdzić wejście na górę. Strop może być ocieplony, podczas gdy sama klapa pozostaje cienka albo nie dociska do ramy. Powstaje wtedy słaby punkt w miejscu, które powinno oddzielać ciepłą część domu od nieogrzewanej przestrzeni. Program ENERGY STAR zwraca uwagę, że istotne nieszczelności bywają ukryte właśnie przy poddaszu. Ogrzane powietrze wydostaje się górą, a chłodne napływa przez inne otwory w budynku.
Obejrzyj obwód zamkniętej klapy oraz widoczne połączenie jej skrzynki ze stropem. Sprawdź, czy uszczelka nie jest przerwana, spłaszczona lub odklejona i czy zamek rzeczywiście dociąga pokrywę. Przy zużytym uszczelnieniu może wystarczyć wymiana odpowiednio dobranego profilu. Gdy problemem jest nieocieplona pokrywa, potrzebne będzie również docieplenie lub rozwiązanie dopasowane do konstrukcji schodów. Taśma na obwodzie zatrzyma przeciąg, ale nie zastąpi brakującej izolacji klapy. Nie dokładaj materiałów, które przeciążą pokrywę lub utrudnią bezpieczne rozłożenie schodów.
Drzwi wejściowe: sprawdź dół i narożniki
Przy drzwiach szczególnie łatwo przeoczyć próg oraz dolne narożniki. Uszczelka może wyglądać dobrze na wysokości klamki, ale na dole być pęknięta lub nie przylegać do skrzydła. Zacznij od oczyszczenia powierzchni i obejrzenia całego obwodu. Jeżeli drzwi ocierają o podłogę, wymagają mocnego trzaskania albo zostawiają nierówną szczelinę, problem może tkwić w ustawieniu skrzydła. Wtedy dokładanie kolejnej warstwy gumy utrudni zamykanie, zamiast usunąć przyczynę usterki.
Nową uszczelkę dobiera się do miejsca montażu i szerokości szczeliny. Zbyt cienka nie zatrzyma przepływu powietrza, a zbyt gruba może przeszkadzać w domknięciu drzwi. W konstrukcji z uszczelką osadzoną w specjalnym rowku najlepiej wymienić ją na zgodny profil. Samoprzylepna taśma sprawdza się tam, gdzie przewidziano takie uszczelnienie. W drzwiach przeciwpożarowych, również tych oddzielających garaż od domu, trzeba zachować rozwiązania wymagane dla danego modelu.
Brama garażowa to jedno. Drzwi z garażu do domu to drugie
Przy zamkniętej bramie obejrzyj dolną uszczelkę i miejsce jej styku z posadzką. Piasek, zeschnięte zabrudzenia lub lód mogą przeszkadzać w prawidłowym przyleganiu. Sprawdź też widoczne pęknięcia i odkształcenia uszczelek bocznych. Czyszczenie oraz konserwację wykonuj zgodnie z instrukcją bramy. Jeżeli pozostaje nierówna szczelina albo brama pracuje krzywo, potrzebna może być regulacja serwisowa. Nie napinaj samodzielnie sprężyn, nie przestawiaj linek i nie zwiększaj siły napędu, żeby docisnąć bramę do podłoża.
W nieogrzewanym garażu połączonym z domem ważna jest przede wszystkim szczelność przejścia do części mieszkalnej oraz ocieplenie oddzielających ją ścian i stropu. Przeciąg pod drzwiami do korytarza może być bardziej odczuwalny dla domowników niż chłód w samym garażu. Zachowaj przy tym wszystkie przewidziane otwory wentylacyjne i odpływ wody. Część bram ma fabryczne szczeliny lub kratki służące wentylacji, których nie wolno traktować jak przypadkowej dziury do zaklejenia.
Wieje spod parapetu? Regulacja okna tego nie naprawi
Przy oknie sprawdź osobno styk skrzydła z ramą oraz okolice parapetu i połączenia ramy ze ścianą. Jeżeli powietrze przedostaje się spod parapetu, zmiana docisku skrzydła nie usunie tej nieszczelności. Niewielkie uszkodzenie dostępnej spoiny może wymagać odnowienia materiałem przeznaczonym do danego podłoża. Większa luka albo brak izolacji pod parapetem mogą już oznaczać konieczność poprawienia montażu. Sama cienka warstwa masy na wierzchu nie odtworzy brakującego ocieplenia.
Obejrzyj również skrzynki rolet, szczególnie starsze konstrukcje wbudowane nad oknem. Słabym miejscem może być pokrywa rewizyjna lub przejście taśmy służącej do podnoszenia rolety. W zależności od budowy skrzynki pomaga dopasowane uszczelnienie albo zestaw do jej docieplenia. Materiał nie może blokować wału i pancerza ani uniemożliwiać późniejszego dostępu do mechanizmu. Przy niedostatecznej ilości miejsca lub trudno dostępnym połączeniu lepiej zaplanować naprawę niż wypełniać wnętrze przypadkową pianką.
Co można poprawić niewielkim kosztem?
|Miejsce
|Co zauważysz
|Od czego zacząć
|Wyłaz na zimny strych
|Podmuch przy ramie lub wyraźnie zimna pokrywa
|Sprawdzić docisk i uszczelkę; przy zimnej pokrywie także ocieplenie
|Drzwi wejściowe
|Przeciąg przy progu lub narożniku
|Oczyścić uszczelki, ocenić ich zużycie i ustawienie skrzydła
|Brama garażowa
|Uszkodzona guma, nierówne przyleganie do podłoża
|Usunąć zabrudzenia, sprawdzić profil uszczelnienia i potrzebę serwisu
|Parapet
|Powietrze napływające ze styku z ramą lub ścianą
|Ustalić, czy uszkodzona jest spoina, czy głębsze połączenie montażowe
|Skrzynka rolety
|Przewiew przy pokrywie lub przejściu taśmy
|Sprawdzić uszczelnienie i możliwość dopasowanego docieplenia
W ofertach sprawdzonych pod koniec listopada 2026 roku sześciometrowe opakowania samoprzylepnych uszczelek gumowych kosztowały około 21-24 zł, a metrowa uszczelka z klejem do drzwi około 18 zł. Przy pojedynczej, prostej nieszczelności wydatek rzeczywiście może zamknąć się w kilkudziesięciu złotych. To ceny przykładowych materiałów, bez robocizny i dostawy. Wymiana specjalistycznego uszczelnienia bramy, poprawa montażu parapetu czy docieplenie całego wyłazu będą osobnymi, droższymi pracami.
Nie zaklejaj wszystkiego. Dom potrzebuje dopływu powietrza
Podczas szukania przeciągów zostaw w spokoju nawiewniki, kratki wentylacyjne i otwory doprowadzające powietrze do urządzeń grzewczych. Wentylacja grawitacyjna potrzebuje dopływu świeżego powietrza, żeby usuwać wilgoć i zanieczyszczenia. Jeżeli starszy dom korzystał głównie z nieszczelnych okien, ich uszczelnienie trzeba połączyć ze sprawdzeniem prawidłowego nawiewu. Szczególne znaczenie ma to przy urządzeniach pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia. Nie zasłaniaj też otworów odprowadzających wodę z profili okiennych.
Przed klejeniem sprawdź wymagania materiału: rodzaj podłoża, sposób przygotowania powierzchni i dopuszczalną temperaturę montażu. Przykładowo część akryli wymaga co najmniej +5°C, choć inne produkty mają odmienne zakresy. Liczy się również temperatura podłoża. Dlatego poprawki warto zrobić przed długotrwałym mrozem, zamiast liczyć, że uszczelniacz dobrze zwiąże na oszronionym progu. Samą kontrolę domu można natomiast przeprowadzić także zimą, gdy różnica temperatur ułatwia zauważenie problemów.
Zacznij od jednego miejsca i zrób listę
Zacznij od jednego miejsca, w którym wyraźnie czujesz przeciąg, i ustal jego źródło przed zakupami. Po naprawie sprawdź to samo połączenie ponownie, najlepiej przy podobnej pogodzie. Zatrzymanie podmuchu może od razu poprawić komfort, bez podkręcania ogrzewania.
Na rachunku efekt zależy od wielkości wcześniejszej nieszczelności, pogody i działania instalacji. Jeżeli powierzchnia pozostaje bardzo zimna mimo braku przewiewu, pojawia się wilgoć lub pleśń, trzeba sprawdzić izolację i wentylację. Kolejna warstwa taśmy może już niczego nie poprawić.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.