Wyszli tylko odśnieżyć podjazd. Karetki nie nadążają. Lekarze ostrzegają: to „śnieżny zawał”
Dla wielu z nas odśnieżanie chodnika czy samochodu to przykry obowiązek, który trzeba „odbębnić” przed pracą. Niestety, przy obecnych mrozach i ciężkim śniegu, ta pozorna gimnastyka może skończyć się tragicznie. Kardiolodzy biją na alarm: izby przyjęć zapełniają się pacjentami z ostrymi zespołami wieńcowymi. Połączenie niskiej temperatury i nagłego wysiłku to dla serca zabójcza mieszanka, która może doprowadzić do nagłego zgonu.
Zabójczy mechanizm. Dlaczego serce „wysiada” na mrozie?
Mechanizm „śnieżnego zawału” jest brutalnie prosty. Gdy wychodzisz na siarczysty mróz, Twoje naczynia krwionośne gwałtownie się kurczą – to naturalna reakcja obronna organizmu, by zatrzymać ciepło. W efekcie serce musi pompować krew przez zwężone tętnice pod znacznie wyższym ciśnieniem.
Jeśli w tym momencie chwycisz za łopatę i zaczniesz energicznie przerzucać ciężki, mokry śnieg, zmuszasz mięsień sercowy do tytanicznej pracy. Tętno gwałtownie rośnie, a zapotrzebowanie na tlen skacze w górę. Jeśli Twoje tętnice są choćby częściowo zablokowane (o czym możesz nawet nie wiedzieć), dochodzi do niedokrwienia. To prosta droga do zawału serca lub nagłego zatrzymania krążenia.
Kto jest na celowniku? Nie tylko seniorzy
Błędne jest myślenie, że problem dotyczy tylko 80-latków. Statystyki medyczne są bezlitosne: ofiarami zimowego odśnieżania padają najczęściej mężczyźni po 40. i 50. roku życia, którzy na co dzień prowadzą siedzący tryb życia. Dla organizmu nieprzyzwyczajonego do sportu, nagłe machanie łopatą przy minus 15 stopniach jest szokiem, którego układ krążenia nie wytrzymuje.
Szczególnie zagrożone są osoby z nadciśnieniem tętniczym, wysokim cholesterolem, palacze oraz diabetycy. Dla nich wyjście z łopatą o 6:00 rano to igranie ze śmiercią.
Co to oznacza dla Ciebie? Odpuść albo rób to z głową
Nie ryzykuj życia dla czystego chodnika. Jeśli musisz odśnieżać, trzymaj się żelaznych zasad:
- Rozgrzewka w domu: Nie wychodź z ciepłego łóżka prosto na mróz. Rozruszaj mięśnie jeszcze w domu, by przygotować organizm do wysiłku.
- Małe porcje: Nie nabieraj na łopatę góry śniegu. Lepiej machnąć 10 razy z lekkim obciążeniem niż raz dźwignąć ciężar, który podniesie ciśnienie do granic wytrzymałości.
- Alarm w klatce piersiowej: Jeśli poczujesz pieczenie, ucisk w mostku, duszność lub nagłe osłabienie – natychmiast rzuć łopatę i wezwij pomoc. To nie są „zakwasy”, to serce woła o ratunek.
Ważna informacja:
Jeśli jesteś osobą z grupy ryzyka kardiologicznego, poproś o pomoc sąsiada lub wynajmij firmę do odśnieżania. Żadne pieniądze nie są warte Twojego zdrowia.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.