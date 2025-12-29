Wyższy zasiłek i mniej formalności. Co zmienia się w ZUS od 1 stycznia 2026
Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie nowe przepisy, które znacząco zmieniają zasady wypłaty zasiłku pogrzebowego. Wyższa kwota świadczenia, krótszy czas oczekiwania na pieniądze i uproszczone formalności mają realnie odciążyć rodziny w najtrudniejszym momencie i sprawić, że wsparcie z ZUS trafi szybciej tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.
Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie długo zapowiadane zmiany dotyczące zasiłku pogrzebowego. Nowe przepisy oznaczają wyraźnie wyższe wsparcie finansowe dla rodzin zmarłych, krótszy czas oczekiwania na pieniądze oraz mniej formalności w jednym z najtrudniejszych momentów życia. To jedna z najważniejszych korekt w systemie świadczeń społecznych ostatnich lat.
Najważniejsza zmiana to podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4 000 zł do 7 000 zł. Nowa stawka będzie przysługiwać w przypadku śmierci, która nastąpi od 1 stycznia 2026 roku. Jeśli zgon miał miejsce wcześniej – nawet gdy wniosek zostanie złożony już po Nowym Roku – nadal obowiązywać będzie dotychczasowa kwota 4 000 zł. Ustawodawca wprowadził tu jasną granicę czasową, bez wyjątków.
Zmiany obejmują nie tylko wysokość świadczenia, ale również sposób jego przyznawania. W przypadku, gdy koszty pogrzebu poniosła jedna osoba z najbliższej rodziny – na przykład małżonek, dziecko, rodzic, rodzeństwo czy dziadkowie – Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie musiał wydawać formalnej decyzji administracyjnej. Oznacza to, że procedura zostanie skrócona, a pieniądze trafią do uprawnionego w ciągu maksymalnie 14 dni od ustalenia wszystkich okoliczności.
Inaczej będzie w sytuacjach bardziej złożonych, gdy koszty pochówku pokryło kilka osób lub podmiot spoza najbliższej rodziny, na przykład pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina czy związek wyznaniowy. W takich przypadkach ZUS wyda decyzję, a zasiłek zostanie podzielony proporcjonalnie do udokumentowanych wydatków. Również wtedy termin wypłaty nie będzie mógł przekroczyć 14 dni.
Istotnym ułatwieniem jest możliwość składania wniosku o zasiłek pogrzebowy za pośrednictwem zakładu pogrzebowego. Rodzina zmarłego będzie mogła upoważnić firmę pogrzebową nie tylko do złożenia dokumentów, ale również – jeśli tak zdecyduje – do otrzymania świadczenia bezpośrednio na konto tej firmy. Ma to ograniczyć sytuacje, w których bliscy muszą najpierw pokrywać wysokie koszty z własnych środków.
Nowe przepisy dopuszczają także elektroniczną formę dokumentów. Skany rachunków, faktur i innych załączników będą wystarczające, co znacząco upraszcza procedurę i pozwala załatwić sprawę bez wizyty w placówce ZUS.
Ustawodawca wprowadził również mechanizm waloryzacji zasiłku pogrzebowego, jednak z zastrzeżeniem. Kwota 7 000 zł będzie podnoszona tylko wtedy, gdy skumulowana inflacja od ostatniej zmiany przekroczy 5 proc. Oznacza to, że świadczenie nie będzie automatycznie waloryzowane co roku, ale ma zachować realną wartość w dłuższej perspektywie.
Nowelizacja przepisów ma realnie odciążyć rodziny w czasie żałoby. Wyższy zasiłek, krótsze terminy wypłat i uproszczone procedury sprawiają, że od 2026 roku organizacja pogrzebu nie będzie już wiązać się z tak dużym stresem finansowym i administracyjnym, jak dotychczas.
