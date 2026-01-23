Wzrost populacji dzików w parkach i na skwerach. Wyjaśniamy nowe przepisy dotyczące dokarmiania zwierząt i zasady bezpieczeństwa dla mieszkańców.

Populacja dzików w miastach. Wyjaśniamy powody wzrostu liczby zwierząt

Najnowszy raport przygotowany przez ekspertów od ekologii zwierząt wskazuje, że w samej Warszawie oraz Łodzi populacja dzików osiągnęła poziom kilku tysięcy osobników. Zwierzęta te doskonale zaadaptowały się do warunków miejskich, gdzie znajdują łatwy dostęp do pożywienia w postaci niezabezpieczonych odpadów bio oraz dokarmiania przez nieświadomych mieszkańców. Decyzja o pozostaniu w mieście wynika również z braku naturalnych wrogów oraz łagodnych zim w ostatnich latach, co sprzyja przetrwaniu młodych osobników.

Eksperci podkreślają, że dzik z natury unika kontaktu z człowiekiem i zazwyczaj ostrzega, zanim podejmie jakiekolwiek agresywne działania. Wyjaśniamy, że charakterystyczne fukanie, głośne chrumkanie oraz uderzanie racicami o ziemię to wyraźne sygnały, że zwierzę czuje się zagrożone. Sprawdzamy aktualne zasady postępowania, które pozwalają na bezpieczne oddalenie się z miejsca spotkania bez prowokowania zwierzęcia do obrony terytorium lub młodych.