Wzrost stężenia pyłów w powietrzu. Lista regionów z niską jakością powietrza. Sprawdzamy harmonogram działań osłonowych w tym sezonie.

Obecnie analitycy meteorologiczni przewidują, że sytuacja może ulec poprawie wraz z nadejściem silniejszych podmuchów wiatru lub zmianą masy powietrza nad Polską. Wyjaśniamy, że tegoroczna zima jest bardzo zmienna, dlatego okresy z bardzo niską jakością powietrza mogą przeplatać się z dniami o znacznie lepszych parametrach. Sprawdzamy, że terminy ustępowania smogu są ściśle powiązane z temperaturą, ponieważ każdy spadek mrozu oznacza zazwyczaj mniejsze zapotrzebowanie na ogrzewanie domów, a tym samym spadek emisji pyłów do atmosfery.

Co to oznacza dla Ciebie?

Obecna sytuacja wymaga od Ciebie zmiany niektórych codziennych przyzwyczajeń w celu ochrony zdrowia Twojego i Twoich bliskich. Twoja strategia powinna polegać przede wszystkim na ograniczaniu wietrzenia mieszkania w godzinach, gdy stężenie pyłów jest najwyższe, co zazwyczaj ma miejsce rano oraz wieczorem. Warto rozważyć korzystanie z oczyszczacza powietrza, który w tegorocznym sezonie grzewczym pomoże utrzymać zdrowe warunki wewnątrz domu i wyeliminuje szkodliwe drobinki pyłów. Twoja zapobiegliwość w śledzeniu bieżących raportów o smogu pozwoli Ci na mądre zaplanowanie spacerów z dziećmi lub treningów tak, aby odbywały się one w czasie o najlepszych parametrach powietrza.

Dla każdego mieszkańca regionów objętych alertem tegoroczna zima to także przypomnienie o zasadach bezpiecznego ogrzewania domów i konieczności unikania spalania odpadów, co jest obecnie surowo karane. Wyjaśniamy, że spadek jakości powietrza to nie tylko problem globalny, ale suma naszych codziennych decyzji dotyczących tego, czym palimy w piecach. Twoja aktywność w zgłaszaniu przypadków podejrzanego dymu z kominów to w tym roku podstawa dbałości o wspólne dobro jakim jest czyste powietrze. Pamiętaj, że w dniach z gorszą jakością powietrza warto zrezygnować z samochodu na rzecz komunikacji zbiorowej, co realnie przyczynia się do poprawy warunków życia w Twojej okolicy.