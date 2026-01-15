Wzrost zdolności kredytowej Polaków. Sprawdź ile pożyczy singiel oraz rodzina z dzieckiem.

15 stycznia 2026 21:41 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Najnowsze raporty z rynku bankowego wskazują na gwałtowną poprawę sytuacji osób ubiegających się o finansowanie zakupu nieruchomości. W 2026 roku kwoty oferowane przez banki wzrosły średnio o kilkanaście procent w stosunku do roku ubiegłego.

fot. Warszawa w Pigułce

Czy wiesz jaka suma jest dostępna dla Twojego gospodarstwa domowego przy obecnych zarobkach oraz jakie czynniki sprawiły, że banki w 2026 roku znacznie chętniej pożyczają pieniądze na długie lata?

Nowa rzeczywistość na rynku hipotecznym. Dlaczego w 2026 roku pożyczymy więcej?

Głównym powodem tak silnego odbicia możliwości pożyczkowych jest stabilizacja stóp procentowych oraz ich powolny spadek, co bezpośrednio obniża miesięczny koszt obsługi długu. W 2026 roku Komisja Nadzoru Finansowego utrzymała złagodzone zasady obliczania tak zwanego bufora bezpieczeństwa, co pozwala bankom na bardziej optymistyczne patrzenie na budżety domowe klientów. Dodatkowo rekordowy wzrost płac, który obserwowaliśmy w ubiegłych miesiącach, sprawił, że przeciętny Polak dysponuje większą nadwyżką finansową po opłaceniu wszystkich kosztów życia. To połączenie czynników ekonomicznych stworzyło idealne warunki dla osób, które jeszcze niedawno nie mogły marzyć o uzyskaniu akceptacji wniosku w urzędzie bankowym.

Warto również zauważyć, że banki w 2026 roku intensywnie rywalizują o klienta, obniżając marże oraz oferując preferencyjne warunki dla osób kupujących nieruchomości o wysokiej klasie energetycznej. Twoja wiedza o tym, że wyższa pensja przy niższym koszcie pieniądza daje efekt synergii, jest kluczowa dla podjęcia decyzji o zakupie. Stabilność Twojego zatrudnienia jest teraz ceniona wyżej niż kiedykolwiek, a algorytmy oceniające ryzyko biorą pod uwagę realną siłę nabywczą pieniądza w 2026 roku. Dzięki temu proces uzyskiwania decyzji jest szybszy a kwoty widniejące na umowach znacznie wyższe niż te, do których przywykliśmy w ubiegłych sezonach.

Singiel vs rodzina z dzieckiem. Porównanie możliwości w 2026 roku

Sytuacja poszczególnych grup społecznych różni się od siebie, jednak w obu przypadkach widać wyraźną tendencję wzrostową. Poniższa tabela przedstawia szacunkowe kwoty, jakie przy średnich zarobkach może otrzymać singiel oraz rodzina z jednym dzieckiem w 2026 roku:

Typ gospodarstwa domowego Dochód netto łącznie Kwota dostępna w 2026 roku
Singiel (jedna osoba) 7500 złotych Około 520 000 złotych
Rodzina (dwie osoby plus dziecko) 12 000 złotych Około 780 000 złotych
Para (bez dzieci) 13 000 złotych Około 910 000 złotych

Dla singla w 2026 roku kwota przekraczająca pół miliona złotych otwiera drzwi do zakupu komfortowej dwupokojowej nieruchomości w większości dużych miast wojewódzkich. W przypadku rodziny z dzieckiem wzrost jest jeszcze bardziej widoczny, ponieważ banki w 2026 roku łagodniej oceniają koszty utrzymania dzieci, co wcześniej było główną barierą obniżającą szanse na większe środki. Twoja finansowa niezależność rośnie wraz z każdą taką zmianą regulacyjną, co pozwala na bezpieczniejsze planowanie powiększenia rodziny w nowym, większym domu. Wiedza o tym, że rodzina z dzieckiem może obecnie pożyczyć niemal osiemset tysięcy złotych przy solidnych dochodach, całkowicie zmienia perspektywę rynku nieruchomości w Polsce.

Jak przygotować się do rozmowy z bankiem w 2026 roku?

Mimo że kwoty są wyższe, banki wciąż rygorystycznie sprawdzają historię terminowości Twoich poprzednich płatności. W 2026 roku warto zadbać o zamknięcie wszelkich niepotrzebnych kart oraz limitów w koncie jeszcze przed złożeniem wniosku o pieniądze na mieszkanie. Każde takie zobowiązanie, nawet jeśli z niego nie korzystasz, obniża Twoją ostateczną ocenę w systemie urzędowym. Pamiętaj, że w 2026 roku liczy się nie tylko wysokość pensji, ale przede wszystkim jej regularność oraz źródło pochodzenia, dlatego umowy na czas nieokreślony są wciąż najwyżej punktowane przez analityków finansowych.

 

 

 

Źródło: forsal/warszawawpigulce

