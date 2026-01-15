Wzrost zdolności kredytowej Polaków. Sprawdź ile pożyczy singiel oraz rodzina z dzieckiem.
Najnowsze raporty z rynku bankowego wskazują na gwałtowną poprawę sytuacji osób ubiegających się o finansowanie zakupu nieruchomości. W 2026 roku kwoty oferowane przez banki wzrosły średnio o kilkanaście procent w stosunku do roku ubiegłego.
Czy wiesz jaka suma jest dostępna dla Twojego gospodarstwa domowego przy obecnych zarobkach oraz jakie czynniki sprawiły, że banki w 2026 roku znacznie chętniej pożyczają pieniądze na długie lata?
Nowa rzeczywistość na rynku hipotecznym. Dlaczego w 2026 roku pożyczymy więcej?
Głównym powodem tak silnego odbicia możliwości pożyczkowych jest stabilizacja stóp procentowych oraz ich powolny spadek, co bezpośrednio obniża miesięczny koszt obsługi długu. W 2026 roku Komisja Nadzoru Finansowego utrzymała złagodzone zasady obliczania tak zwanego bufora bezpieczeństwa, co pozwala bankom na bardziej optymistyczne patrzenie na budżety domowe klientów. Dodatkowo rekordowy wzrost płac, który obserwowaliśmy w ubiegłych miesiącach, sprawił, że przeciętny Polak dysponuje większą nadwyżką finansową po opłaceniu wszystkich kosztów życia. To połączenie czynników ekonomicznych stworzyło idealne warunki dla osób, które jeszcze niedawno nie mogły marzyć o uzyskaniu akceptacji wniosku w urzędzie bankowym.
Warto również zauważyć, że banki w 2026 roku intensywnie rywalizują o klienta, obniżając marże oraz oferując preferencyjne warunki dla osób kupujących nieruchomości o wysokiej klasie energetycznej. Twoja wiedza o tym, że wyższa pensja przy niższym koszcie pieniądza daje efekt synergii, jest kluczowa dla podjęcia decyzji o zakupie. Stabilność Twojego zatrudnienia jest teraz ceniona wyżej niż kiedykolwiek, a algorytmy oceniające ryzyko biorą pod uwagę realną siłę nabywczą pieniądza w 2026 roku. Dzięki temu proces uzyskiwania decyzji jest szybszy a kwoty widniejące na umowach znacznie wyższe niż te, do których przywykliśmy w ubiegłych sezonach.
Singiel vs rodzina z dzieckiem. Porównanie możliwości w 2026 roku
Sytuacja poszczególnych grup społecznych różni się od siebie, jednak w obu przypadkach widać wyraźną tendencję wzrostową. Poniższa tabela przedstawia szacunkowe kwoty, jakie przy średnich zarobkach może otrzymać singiel oraz rodzina z jednym dzieckiem w 2026 roku:
|Typ gospodarstwa domowego
|Dochód netto łącznie
|Kwota dostępna w 2026 roku
|Singiel (jedna osoba)
|7500 złotych
|Około 520 000 złotych
|Rodzina (dwie osoby plus dziecko)
|12 000 złotych
|Około 780 000 złotych
|Para (bez dzieci)
|13 000 złotych
|Około 910 000 złotych
Dla singla w 2026 roku kwota przekraczająca pół miliona złotych otwiera drzwi do zakupu komfortowej dwupokojowej nieruchomości w większości dużych miast wojewódzkich. W przypadku rodziny z dzieckiem wzrost jest jeszcze bardziej widoczny, ponieważ banki w 2026 roku łagodniej oceniają koszty utrzymania dzieci, co wcześniej było główną barierą obniżającą szanse na większe środki. Twoja finansowa niezależność rośnie wraz z każdą taką zmianą regulacyjną, co pozwala na bezpieczniejsze planowanie powiększenia rodziny w nowym, większym domu. Wiedza o tym, że rodzina z dzieckiem może obecnie pożyczyć niemal osiemset tysięcy złotych przy solidnych dochodach, całkowicie zmienia perspektywę rynku nieruchomości w Polsce.
Jak przygotować się do rozmowy z bankiem w 2026 roku?
Mimo że kwoty są wyższe, banki wciąż rygorystycznie sprawdzają historię terminowości Twoich poprzednich płatności. W 2026 roku warto zadbać o zamknięcie wszelkich niepotrzebnych kart oraz limitów w koncie jeszcze przed złożeniem wniosku o pieniądze na mieszkanie. Każde takie zobowiązanie, nawet jeśli z niego nie korzystasz, obniża Twoją ostateczną ocenę w systemie urzędowym. Pamiętaj, że w 2026 roku liczy się nie tylko wysokość pensji, ale przede wszystkim jej regularność oraz źródło pochodzenia, dlatego umowy na czas nieokreślony są wciąż najwyżej punktowane przez analityków finansowych.
Źródło: forsal/warszawawpigulce
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.